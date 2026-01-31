Mad Bubble
Mad Bubble
TV 31.01.2026

Όσα μοιράστηκαν o Ζήσης Ρούμπος και o Δημήτρης Μακαλιάς στο After Dark

Ζήσης Ρούμπος και Δημήτρης Μακαλιάς μιλούν για τη μοναδική τους χημεία, την πατρότητα και τις προσωπικές τους εμπειρίες
Μαρία Χατζηγιάννη

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, οι Ζήσης Ρούμπος και Δημήτρης Μακαλιάς βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά. Στη διάρκεια της συζήτησης, οι δύο ηθοποιοί μίλησαν για τη μοναδική χημεία που τους συνδέει, τα επαγγελματικά τους σχέδια, αλλά και για προσωπικές στιγμές, ανοίγοντας μια ειλικρινή συζήτηση γύρω από την οικογένεια και την εμπειρία της πατρότητας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η συζήτηση με τους δύο κινήθηκε γύρω από τη σχέση που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια και τη σκηνική χημεία που τους επιτρέπει να επικοινωνούν σχεδόν χωρίς λόγια. Μια σύνδεση που, όπως εξηγεί ο Ζήσης Ρούμπος, έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο: «Πλέον αναπνέουμε με τον ίδιο τρόπο πάνω στη σκηνή. Δεν χρειάζεται καν να κοιταχτούμε για να δημιουργήσουμε κάτι μέσω αυτοσχεδιασμού, που είναι και το πιο ουσιαστικό στοιχείο αυτού του είδους. Εμείς το έχουμε πάει παρακάτω».

Διάβασε επίσης: Ο Δήμος Αναστασιάδης στο After Dark: «Το ‘Dream Show’ μοιάζει παιχνιδάκι πλέον μπροστά στην πατρότητα»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Δημήτρης Μακαλιάς, υπογραμμίζοντας πόσο σπάνια είναι αυτή η σύνδεση στον χώρο: «Είναι πολύ δύσκολο να δεθείς σε αυτή τη δουλειά, γιατί κάθε δύο-τρεις μήνες αλλάζει ο κύκλος σου. Όταν όμως πήγα και είδα την παράσταση του Ζήση, τις “Τηγανιτές Πατάτες”, ένιωσα πραγματική συγκίνηση, σαν να ήμουν ο αδερφός του ή ένας πατέρας που νιώθει περήφανος για το παιδί του».

Μιλώντας για το θέταρο και συγκεκριμένα για την κωμωδία και το δράμα, οι δύο ηθοποιοί απάντησαν στο πιο είδος από τα δύο θεωρούν πως είναι πιο δύσκολο να αποδοθεί και να έχει επιτυχία. Για τον Ζήση, πιο δύσκολη είναι με σιγουριά η κωμωδία: «Είναι η μόνη μορφή τέχνης που καταλαβαίνεις αυτόματα αν είσαι καλός σε αυτή. Ακόμα και εμείς όταν αναβάζουμε κάτι κωμικό πάντα έχουμε αυτό το άγχος της πρώτης φοράς».

dimitris_makalias
https://www.instagram.com/dimitriosmakalias/?hl=en

Ο Δημήτρης Μακαλιάς, μάλιστα δήλωσε πως πριν από κάθε πρεμιέρα ετοιμάζουν το κοινό τους για το πιο κακό σενάριο: «Στους νέους μας συνεργάτες τους λέμε να μην αγχωθούν αν μπει ο κόσμος και δεν γελάσει».

Αφήνοντας πίσω τον χώρο του θεάτρου και περνώντας σε πιο προσωπικά θέματα, η συζήτηση στράφηκε στην οικογένεια και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την πατρότητα. Ο Ζήσης Ρούμπος πήρε πρώτος τον λόγο, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Ο Δημήτρης είναι χαζομπαμπάς. Νομίζω πως βγάζουμε στα παιδιά μας το άχτι μας, όσα δεν είχαμε εμείς, προσπαθούμε να τους τα δώσουμε. Ο χρόνος που περνά μαζί τους είναι κάτι που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα είχα εγώ με τον πατέρα μου όταν ήμουν παιδί. Έχω πάρει αγάπη από την οικογένειά μου, αλλά όταν μιλάμε για τρυφερότητα, ο πατέρας μου δεν μου την έδειξε ποτέ. Γι’ αυτό μου αρέσει πολύ που οι φίλοι μου σπάνε αυτόν τον κύκλο και είναι καλοί οικογενειάρχες».

https://www.instagram.com/zissis_roumbos/?hl=en

Αφήνοντας το τραπέζι και περνώντας στο «εξομολογητήριο», ο Δημήτρης Μακαλιάς ήταν ο πρώτος που κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις του Θέμη Γεωργαντά. Χωρίς να αποφύγει το θέμα, μίλησε με ειλικρίνεια για την απιστία, παραδεχόμενος: «Ναι, έχω υπάρξει άπιστος. Έχω κάνει μια βλακεία και την έχω παραδεχτεί. Μου έχει τύχει να απιστήσω και μετά να με απατήσει κι εμένα η τότε σύντροφός μου. Το είπα την ώρα που χωρίζαμε, περισσότερο για να βγω από πάνω».

Μιλώντας για σχέσεις, ο Δημήτρης Μακαλιάς παραδέχτηκε αν έχει σκεφτεί ποτέ σεξουαλικά την κοπέλα κάποιου φίλου του: «Κάθε γυναίκα περνάει πρώτα από το μυαλό μου με ερωτική διάθεση, ακόμα κι αν είναι φίλου μου, και μετά την αποκλείω. Πάντα το κάνω έτσι».

Στη συνέχεια, ο Ζήσης Ρούμπος πήρε το λόγο στο εξομολογητήριο, απαντώντας αν έχει απιστήσει ποτέ: «Όχι, ποτέ δεν έχω απιστήσει. Έχω υπάρξει αθεράπευτα ερωτιάρης, αλλά άπιστος ποτέ».

Τέλος και εκείνος κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν έχει σκεφτεί ποτέ ερωτικά τη γυναίκα κάποιου φίλου του: «Θα πω πως δεν το έχω κάνει ποτέ».

Διάβασε επίσης: Παναγιώτα Βλαντή – Λένα Ουζουνίδου στο After Dark: Από το «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις Μωρή;» στις προσωπικές αποκαλύψεις

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

After Dark Δημήτρης Μακαλιάς Ζήσης Ρούμπος Θέμης Γεωργαντάς
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Pop star η Peppa τραγουδά Rihanna, BTS, Katy Perry και Kelly Clarkson

Pop star η Peppa τραγουδά Rihanna, BTS, Katy Perry και Kelly Clarkson

31.01.2026
Επόμενο
Τα nail arts που θα ερωτευτείς μέχρι την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Τα nail arts που θα ερωτευτείς μέχρι την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

31.01.2026

Δες επίσης

Να μ’ αγαπάς: Η Εβίτα αποκαλύπτεται πως είναι κόρη του Θεόφιλου στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha
TV

Να μ’ αγαπάς: Η Εβίτα αποκαλύπτεται πως είναι κόρη του Θεόφιλου στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha

31.01.2026
Porto Leone: Aποκαλύψεις που κόβουν την ανάσα στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha
TV

Porto Leone: Aποκαλύψεις που κόβουν την ανάσα στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha

30.01.2026
Grand Hotel: Ο Νικόλας βάφει τα χέρια του με αίμα στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1
TV

Grand Hotel: Ο Νικόλας βάφει τα χέρια του με αίμα στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

30.01.2026
Μια Νύχτα Μόνο: Ο κόσμος των ηρώων της θα καταρρεύσει στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Mega
TV

Μια Νύχτα Μόνο: Ο κόσμος των ηρώων της θα καταρρεύσει στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Mega

30.01.2026
Οι Αθώοι: Γνώρισε τους χαρακτήρες της νέας σειράς του Mega
TV

Οι Αθώοι: Γνώρισε τους χαρακτήρες της νέας σειράς του Mega

30.01.2026
Η Σίσσυ Χρηστίδου μπαίνει σε γνωστή σειρά του Mega
TV

Η Σίσσυ Χρηστίδου μπαίνει σε γνωστή σειρά του Mega

30.01.2026
Ο Ρένος Χαραλαμπίδης επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή
TV

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή

30.01.2026
Βίλατζ Λιμπερταδόρες: Πρεμιέρα για το νέο αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ του Mega
TV

Βίλατζ Λιμπερταδόρες: Πρεμιέρα για το νέο αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ του Mega

30.01.2026
Καλημέρα Ελλάδα: Ο Στέφανος Σίσκος είναι ο νέος συμπαρουσιαστής του Παναγιώτη Στάθη
TV

Καλημέρα Ελλάδα: Ο Στέφανος Σίσκος είναι ο νέος συμπαρουσιαστής του Παναγιώτη Στάθη

30.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία