Όσα μοιράστηκαν o Ζήσης Ρούμπος και o Δημήτρης Μακαλιάς στο After Dark

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, οι Ζήσης Ρούμπος και Δημήτρης Μακαλιάς βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά. Στη διάρκεια της συζήτησης, οι δύο ηθοποιοί μίλησαν για τη μοναδική χημεία που τους συνδέει, τα επαγγελματικά τους σχέδια, αλλά και για προσωπικές στιγμές, ανοίγοντας μια ειλικρινή συζήτηση γύρω από την οικογένεια και την εμπειρία της πατρότητας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η συζήτηση με τους δύο κινήθηκε γύρω από τη σχέση που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια και τη σκηνική χημεία που τους επιτρέπει να επικοινωνούν σχεδόν χωρίς λόγια. Μια σύνδεση που, όπως εξηγεί ο Ζήσης Ρούμπος, έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο: «Πλέον αναπνέουμε με τον ίδιο τρόπο πάνω στη σκηνή. Δεν χρειάζεται καν να κοιταχτούμε για να δημιουργήσουμε κάτι μέσω αυτοσχεδιασμού, που είναι και το πιο ουσιαστικό στοιχείο αυτού του είδους. Εμείς το έχουμε πάει παρακάτω».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Δημήτρης Μακαλιάς, υπογραμμίζοντας πόσο σπάνια είναι αυτή η σύνδεση στον χώρο: «Είναι πολύ δύσκολο να δεθείς σε αυτή τη δουλειά, γιατί κάθε δύο-τρεις μήνες αλλάζει ο κύκλος σου. Όταν όμως πήγα και είδα την παράσταση του Ζήση, τις “Τηγανιτές Πατάτες”, ένιωσα πραγματική συγκίνηση, σαν να ήμουν ο αδερφός του ή ένας πατέρας που νιώθει περήφανος για το παιδί του».

Μιλώντας για το θέταρο και συγκεκριμένα για την κωμωδία και το δράμα, οι δύο ηθοποιοί απάντησαν στο πιο είδος από τα δύο θεωρούν πως είναι πιο δύσκολο να αποδοθεί και να έχει επιτυχία. Για τον Ζήση, πιο δύσκολη είναι με σιγουριά η κωμωδία: «Είναι η μόνη μορφή τέχνης που καταλαβαίνεις αυτόματα αν είσαι καλός σε αυτή. Ακόμα και εμείς όταν αναβάζουμε κάτι κωμικό πάντα έχουμε αυτό το άγχος της πρώτης φοράς».

Ο Δημήτρης Μακαλιάς, μάλιστα δήλωσε πως πριν από κάθε πρεμιέρα ετοιμάζουν το κοινό τους για το πιο κακό σενάριο: «Στους νέους μας συνεργάτες τους λέμε να μην αγχωθούν αν μπει ο κόσμος και δεν γελάσει».

Αφήνοντας πίσω τον χώρο του θεάτρου και περνώντας σε πιο προσωπικά θέματα, η συζήτηση στράφηκε στην οικογένεια και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την πατρότητα. Ο Ζήσης Ρούμπος πήρε πρώτος τον λόγο, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Ο Δημήτρης είναι χαζομπαμπάς. Νομίζω πως βγάζουμε στα παιδιά μας το άχτι μας, όσα δεν είχαμε εμείς, προσπαθούμε να τους τα δώσουμε. Ο χρόνος που περνά μαζί τους είναι κάτι που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα είχα εγώ με τον πατέρα μου όταν ήμουν παιδί. Έχω πάρει αγάπη από την οικογένειά μου, αλλά όταν μιλάμε για τρυφερότητα, ο πατέρας μου δεν μου την έδειξε ποτέ. Γι’ αυτό μου αρέσει πολύ που οι φίλοι μου σπάνε αυτόν τον κύκλο και είναι καλοί οικογενειάρχες».

Αφήνοντας το τραπέζι και περνώντας στο «εξομολογητήριο», ο Δημήτρης Μακαλιάς ήταν ο πρώτος που κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις του Θέμη Γεωργαντά. Χωρίς να αποφύγει το θέμα, μίλησε με ειλικρίνεια για την απιστία, παραδεχόμενος: «Ναι, έχω υπάρξει άπιστος. Έχω κάνει μια βλακεία και την έχω παραδεχτεί. Μου έχει τύχει να απιστήσω και μετά να με απατήσει κι εμένα η τότε σύντροφός μου. Το είπα την ώρα που χωρίζαμε, περισσότερο για να βγω από πάνω».

Μιλώντας για σχέσεις, ο Δημήτρης Μακαλιάς παραδέχτηκε αν έχει σκεφτεί ποτέ σεξουαλικά την κοπέλα κάποιου φίλου του: «Κάθε γυναίκα περνάει πρώτα από το μυαλό μου με ερωτική διάθεση, ακόμα κι αν είναι φίλου μου, και μετά την αποκλείω. Πάντα το κάνω έτσι».

Στη συνέχεια, ο Ζήσης Ρούμπος πήρε το λόγο στο εξομολογητήριο, απαντώντας αν έχει απιστήσει ποτέ: «Όχι, ποτέ δεν έχω απιστήσει. Έχω υπάρξει αθεράπευτα ερωτιάρης, αλλά άπιστος ποτέ».

Τέλος και εκείνος κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν έχει σκεφτεί ποτέ ερωτικά τη γυναίκα κάποιου φίλου του: «Θα πω πως δεν το έχω κάνει ποτέ».

