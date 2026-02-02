Mad steilto
Μουσικά Νέα 02.02.2026

Θοδωρής Μαραντίνης: Η πρώτη δήλωση για το τέλος των Οnimara μετά από 25 χρόνια

Ο λόγος που διέγραψε τις κοινές τους φωτογραφίες στα social media
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με αφορμή τη νέα ραδιοφωνική του εκπομπή στον Ρυθμό 94,9, ο Θοδωρής Μαραντίνης βρέθηκε στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο παρέα» και μίλησε στη δημοσιογράφο Μαρία Κοκολάκη για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα αλλά και για την πορεία των Onirama.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στο τέλος των Onirama μετά από 25 χρόνια, μιλώντας για μια αναγκαία «παύση». Όπως είπε: «Όλα τα ωραία πράγματα είναι ώριμο να τα αφήνεις εκεί που πρέπει, χωρίς να φθαρούν. Με τους Onirama έχουμε γίνει οικογένεια μετά από 25 χρόνια. Δεν θεωρώ ότι αυτό το πράγμα σταματάει, απλά συμφωνήσαμε πως είναι καλό για όλους μας, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, να κάνει μια παύση».

Διάβασε επίσης: Ο Kendrick Lamar και ο Bad Bunny κυριάρχησαν στα Grammy 2026

Η συζήτηση πήγε και στην προσωπική του παρουσία στα social media. Όταν η δημοσιογράφος παρατήρησε ότι έχει διαγράψει όλες τις φωτογραφίες του από το Instagram, εκτός από μία παιδική φωτογραφία, ο Θοδωρής Μαραντίνης σχολίασε: «Σημειολογικά, το μήνυμα που ήθελα να περάσω είναι ότι ξεκινάω από την αρχή», δείχνοντας έτσι την πρόθεσή του για νέα αρχή στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.


Διάβασε επίσης: Τραγικό Photospop δείχνει την Ariana Grande με 6 δάχτυλα

ONIRAMA ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ τέλος
