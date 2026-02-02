Θοδωρής Μαραντίνης: Η πρώτη δήλωση για το τέλος των Οnimara μετά από 25 χρόνια

Με αφορμή τη νέα ραδιοφωνική του εκπομπή στον Ρυθμό 94,9, ο Θοδωρής Μαραντίνης βρέθηκε στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο παρέα» και μίλησε στη δημοσιογράφο Μαρία Κοκολάκη για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα αλλά και για την πορεία των Onirama.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στο τέλος των Onirama μετά από 25 χρόνια, μιλώντας για μια αναγκαία «παύση». Όπως είπε: «Όλα τα ωραία πράγματα είναι ώριμο να τα αφήνεις εκεί που πρέπει, χωρίς να φθαρούν. Με τους Onirama έχουμε γίνει οικογένεια μετά από 25 χρόνια. Δεν θεωρώ ότι αυτό το πράγμα σταματάει, απλά συμφωνήσαμε πως είναι καλό για όλους μας, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, να κάνει μια παύση».

Η συζήτηση πήγε και στην προσωπική του παρουσία στα social media. Όταν η δημοσιογράφος παρατήρησε ότι έχει διαγράψει όλες τις φωτογραφίες του από το Instagram, εκτός από μία παιδική φωτογραφία, ο Θοδωρής Μαραντίνης σχολίασε: «Σημειολογικά, το μήνυμα που ήθελα να περάσω είναι ότι ξεκινάω από την αρχή», δείχνοντας έτσι την πρόθεσή του για νέα αρχή στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.





