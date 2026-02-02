Mad Bubble
Grammy: Επίθεση της PETA στη Sabrina Carpenter και τη Lady Gaga

Στο μικροσκόπιο της φιλοζωικής οργάνωσης οι εμφανίσεις που, κατά την ίδια, ξεπέρασαν τα όρια της καλλιτεχνικής ελευθερίας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η λάμψη των Βραβείων Grammy 2026 δεν συνοδεύτηκε μόνο από χειροκροτήματα και εντυπωσιακές εμφανίσεις, αλλά και από έντονες αντιδράσεις. Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκαν δύο από τα πιο προβεβλημένα ονόματα της βραδιάς, με την οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων PETA να καταγγέλλει επιλογές που, όπως υποστηρίζει, εκθέτουν ζωντανά πλάσματα σε περιττό φόβο και ταλαιπωρία στο όνομα του θεάματος. Η Sabrina Carpenter δέχτηκε τα πυρά της οργάνωσης μετά την εμφάνισή της στη σκηνή της Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες. Η τραγουδίστρια παρουσίασε το τραγούδι «Manchild» μέσα σε ένα σκηνικό εμπνευσμένο από αεροδρόμιο, ωστόσο η λεπτομέρεια που προκάλεσε αντιδράσεις ήταν η χρήση ενός ζωντανού λευκού περιστεριού. Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας, το πουλί εμφανίστηκε μέσα από καπέλο μάγου, ενώ στο φινάλε η Sabrina Carpenter το κρατούσε στα χέρια της, κοιτώντας το κοινό.

Η αντίδραση της PETA ήταν άμεση και αιχμηρή. Σε ανακοίνωση και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκπρόσωποι της οργάνωσης εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία ζωντανού ζώου σε μια τόσο θορυβώδη και φωτισμένη σκηνή είναι ακατάλληλη. Σε μια από τις αναρτήσεις τους, αναρωτήθηκαν ειρωνικά αν είναι δυνατόν το 2026 να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ζώα ως σκηνικά αξεσουάρ, καλώντας τους καλλιτέχνες να τα κρατούν εκτός των Grammy. Η PETA προχώρησε ακόμη περισσότερο, σχολιάζοντας πάνω στο ίδιο το στιγμιότυπο της εμφάνισης ότι η επιλογή της τραγουδίστριας ήταν «ανόητη, άχρηστη και σκληρή», χρησιμοποιώντας εκφράσεις που παραπέμπουν ευθέως στους στίχους του «Manchild».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο στόχαστρο της οργάνωσης βρέθηκε και η Lady Gaga, με αφορμή την εμφάνισή της στη σκηνή με το τραγούδι «Abracadabra». Η PETA θεώρησε ότι το κοστούμι που φορούσε, το οποίο φέρεται να ήταν κατασκευασμένο από φτερά, εγείρει σοβαρά ηθικά ζητήματα. Σε σχετική τοποθέτησή της, η οργάνωση υποστήριξε ότι, ανεξάρτητα από το αν τα φτερά αφαιρούνται από ζωντανά ή νεκρά πουλιά, η διαδικασία συνεπάγεται πάντοτε πόνο και εκμετάλλευση. Με σαφές μήνυμα προς την καλλιτέχνιδα, κάλεσε τη Lady Gaga να αφήσει τα πουλιά να κρατήσουν τα φτερά τους, τονίζοντας ότι τα φτερά ανήκουν στα ζώα και όχι στη μόδα ή στο θέαμα.

https://www.instagram.com/grammys/

Το περιστατικό άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τα όρια της καλλιτεχνικής έκφρασης και τη χρήση ζώων ή ζωικών υλικών σε μεγάλες παραγωγές. Για την PETA, το μήνυμα παραμένει ξεκάθαρο: ακόμη και στη μεγαλύτερη μουσική σκηνή του κόσμου, η ψυχαγωγία δεν πρέπει να τίθεται πάνω από την ευζωία των ζώων.

