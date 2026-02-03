Fontana Di Trevi: Εισιτήριο 2 ευρώ για τους τουρίστες

Το μέτρο ισχύει καθημερινά έως τις 10 μ.μ., ενώ οι κάτοικοι, τα παιδιά κάτω των 6 ετών και τα άτομα με αναπηρία εξαιρούνται

Η διάσημη Fontana Di Trevi στη Ρώμη, σύμβολο της Αιώνιας Πόλης και ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα αξιοθέατα της Ιταλίας, εισάγει νέο μέτρο. Από σήμερα το πρωί, οι επισκέπτες που επιθυμούν να πλησιάσουν το σιντριβάνι για να ρίξουν ένα νόμισμα ή να φωτογραφηθούν, καλούνται να πληρώσουν εισιτήριο 2 ευρώ. Το μέτρο, το οποίο ισχύει καθημερινά από τις 11:30 π.μ. έως τις 10 μ.μ. τις καθημερινές και από τις 9 π.μ. έως τις 10 μ.μ. τα Σαββατοκύριακα, έχει στόχο την προστασία του μνημείου και τη διαχείριση των τεράστιων τουριστικών ροών, καθώς η Φοντάνα δέχεται κατά μέσο όρο 30.000 επισκέπτες ημερησίως.

Η χρέωση ισχύει μόνο για όσους κατεβαίνουν τα σκαλιά προς το κατώτερο σημείο του σιντριβανιού. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν όσο χρόνο θέλουν, να ρίχνουν νομίσματα στα νερά και να φωτογραφίζονται, αλλά δεν επιτρέπεται να φάνε, να πιουν ή να καπνίσουν στον χώρο. Εξαιρούνται οι κάτοικοι της Ρώμης, τα παιδιά κάτω των 6 ετών, τα άτομα με αναπηρία και οι επαγγελματίες ξεναγοί. Τα εισιτήρια μπορούν επίσης να αγοραστούν online ή σε εξουσιοδοτημένα σημεία με κάρτα.

Διάβασε επίσης: Δεν είναι οι αναταράξεις: Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί στο αεροπλάνο

Η δημοτική αρχή της Ρώμης εκτιμά ότι η νέα χρέωση θα αποφέρει περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τα οποία θα επενδυθούν στη συντήρηση της Φοντάνα ντι Τρέβι και σε άλλα μνημεία της πόλης. Ο υπεύθυνος τουρισμού της Ρώμης, Αλεσάντρο Ονοράτο, χαρακτήρισε το μέτρο «υγιή επανάσταση», σημειώνοντας ότι η επίσκεψη στη Φοντάνα πριν ήταν «παράλογη εμπειρία» λόγω των τεράστιων πλήθων και των περιστατικών ακατάλληλης συμπεριφοράς.

Η εφαρμογή του μέτρου προκάλεσε διχασμό μεταξύ των τουριστών. Κάποιοι, όπως η Τερέζα Ρομέρο, το βλέπουν θετικά: «Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό και 2 ευρώ δεν είναι τίποτα, είναι η τιμή ενός καφέ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το σημαντικότερο είναι να διατηρηθεί η ιστορία. Άλλοι, όπως η Ίρμα Παβιτασβίλι από τη Γεωργία και η Άλμα Πίτερσον από τις ΗΠΑ, εξέφρασαν την αντίθεσή τους, θεωρώντας ότι η επίσκεψη σε ένα τόσο ιστορικό αξιοθέατο πρέπει να παραμείνει δωρεάν.

Ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, υπερασπίστηκε το μέτρο: «Η πόλη μας αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και στόχος μας είναι να εγγυηθούμε τη συντήρησή της αυξάνοντας, συγχρόνως, την προσβασιμότητα και την άμεση επαφή με τον πλούσιο πολιτισμό της».

Η χρέωση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση της Ιταλίας να εισάγει εισιτήρια σε δημοφιλή αξιοθέατα για την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού: από το 2023 ισχύει εισιτήριο 5 ευρώ για το Πάνθεον, η Βενετία χρεώνει τους επισκέπτες της κατά την περίοδο αιχμής και από τον Δεκέμβριο απαιτείται πληρωμή για την είσοδο στην αυλή της Βερόνας, συνδεδεμένη με το έργο του Σαίξπηρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα».

Με αυτό το νέο μέτρο, η Φοντάνα ντι Τρέβι συνεχίζει να παραμένει σύμβολο της Αιώνιας Πόλης, προστατευόμενη από τη φθορά, αλλά ταυτόχρονα προσβάσιμη σε όσους θέλουν να ζήσουν την εμπειρία της από κοντά.

Διάβασε επίσης: Τα αντικείμενα που κλέβουν πιο συχνά οι επισκέπτες από τα ξενοδοχεία

Δες κι αυτό…