Τα αντικείμενα που κλέβουν πιο συχνά οι επισκέπτες από τα ξενοδοχεία

Από πετσέτες και μπουρνούζια μέχρι στυλό και τηλεχειριστήρια, αυτά τα αντικείμενα κλέβουν πιο συχνά οι επισκέπτες από τα ξενοδοχεία

Έχεις ποτέ κρυφά πάρει κάποιο αντικείμενο από το δωμάτιο του ξενοδοχείου σου; Αν ναι, δεν είσαι ο μόνος. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, υπάρχουν κάποια αντικείμενα που φαίνεται ότι «εξαφανίζονται» συστηματικά από τα δωμάτια ξενοδοχείων σε όλο τον κόσμο.

Η μελέτη διεξήχθη από την Deluxe Holiday Homes, μια εταιρεία ενοικίασης πολυτελών βιλών στο Ντουμπάι, η οποία μίλησε με πάνω από 1.200 υπαλλήλους ξενοδοχείων για να μάθει ποια αντικείμενα λείπουν πιο συχνά.

Οι υπάλληλοι ρωτήθηκαν για αντικείμενα που έχουν δει να παίρνουν οι επισκέπτες με τα μάτια τους, καθώς και για αντικείμενα που άκουσαν ότι έχουν κλαπεί. Ακόμα και οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων συμμετείχαν στην έρευνα.

Η έρευνα έδειξε ότι κάποια αντικείμενα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους «συλλέκτες» ξενοδοχειακών ειδών. Τα ποσοστά δείχνουν το ποσοστό των συμμετεχόντων που έχουν δει ή ακούσει για την κλοπή του κάθε αντικειμένου. Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό, τόσο πιο συχνά εξαφανίζεται.

Πετσέτες: 87,97%

Μπουρνούζια: 65,70%

Κρεμάστρες: 55,29%

Καλλυντικά και είδη μπάνιου (σαπούνι, χαρτομάντιλα κ.λπ.): 53,03%

Κουβέρτες: 36,16%

Μαξιλάρια: 31,64%

Πιστολάκια μαλλιών: 26,72%

Στυλό: 21,55%

Πιάτα: 13,64%

Τηλεχειριστήρια: 11,54%

Όπως φαίνεται, τα αντικείμενα του μπάνιου κατέχουν την κορυφή της λίστας, ενώ ακόμα και μικρά καθημερινά αντικείμενα όπως στυλό και κρεμάστρες συχνά «αποκτούν νέα ζωή» μακριά από τα ξενοδοχεία.

Αν λοιπόν σκέφτεσαι να πάρεις κάτι μαζί σου την επόμενη φορά, ίσως να είναι καλύτερο να περιοριστείς στα αναμνηστικά ή τα είδη που προσφέρει το ίδιο το ξενοδοχείο στους επισκέπτες του.

