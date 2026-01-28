Στέφανος Παπαδόπουλος: Όλο το υπόμνημα που κατέθεσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ολόκληρο το υπόμνημα που κατέθεσε ο Στέφανος Παπαδόπουλος στο Προανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών για τη πολύκροτη υπόθεση με φόντο τη μήνυση που έχει υποβάλει κατά του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσιάζει το newsit.gr. Ο νεαρός καλλιτέχνης από τη Θεσσαλονίκη, μέσω του συνηγόρου του, Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη, υπέβαλε τρεις σελίδες γραπτών εξηγήσεων, στις οποίες επαναλαμβάνει τα βασικά σημεία της μήνυσής του, προσθέτοντας όμως λεπτομέρειες και ακριβείς ημερομηνίες, ενισχύοντας τη σαφήνεια της υπόθεσης. Στο κλείσιμό του, ο Παπαδόπουλος υπογραμμίζει ότι «υπάρχουν οι απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε πλαίσιο εργασιακής εξάρτησης», τονίζοντας πως η ποινική δίωξη είναι νόμιμη και δίκαιη.

Διάβασε επίσης: Απρόοπτο στη σκηνή με τον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα που τραγουδούσε (video)

«Έκανε χρήση ναρκωτικών και μου πρότεινε να συμμετάσχω»

Στις πρώτες παραγράφους του υπομνήματος, ο Στέφανος Παπαδόπουλος αναφέρεται στη μήνυση που είχε υποβάλει στις 18 Δεκεμβρίου 2025 και στη συνέχεια περιγράφει με ακρίβεια τις ημερομηνίες των γεγονότων. «Στη μήνυση της 18-12-2025 κατά του Γεωργίου Μαζωνάκη, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία διατάσσοντας τη διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως. Στα πλαίσια, δε, αυτής κλήθηκα προς παροχή διευκρινίσεων. Επ’ αυτών λεκτέα είναι τα εξής: Σχετικά με τους ακριβείς χρόνους κατά τους οποίους έλαβαν χώρα οι καταγγελλόμενες πράξεις, οι οποίες στοιχειοθετούν το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε πλαίσιο εργασιακής εξάρτησης θέτω υπόψη σας ότι τα όσα αναφέρω στα υπό στοιχεία 1.5 ως και 1.16 της υπό κρίση σας εγκλήσεως έλαβαν χώρα την 20-3-2025 στο νυχτερινό κέντρο και συγκεκριμένα από την 8η απογευματινή της 20ης Μαρτίου ως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Μαρτίου ( περίπου μέχρι τις 5 το πρωί ). Τότε, συγκεκριμένα, ο εγκαλούμενος προέβη πολλάκις ενώπιόν μου σε χρήση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης), προτείνοντάς μου να προβώ και εγώ σε χρήση. Πρόταση την οποία αρνήθηκα, ενώ προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά μου ζητώντας μου να επιστρέψω στο καμαρίνι του, μετά το πέρας του προγραμματισμένου ραντεβού του μαζί με το φίλο μου, ο οποίος με είχε συνοδέψει στο νυχτερινό κέντρο, αλλιώς θα έπρεπε να μην ξαναπάω γενικά στο μαγαζί. Εννοήθηκε, επομένως, σαφώς πως αν δεν επέστρεφα και μάλιστα μαζί με τον φίλο μου, o κ. Μαζωνάκης δε θα επέτρεπε καν να ξεκινήσω να εργάζομαι στο κέντρο».

«Μου υπέδειξε τα γεννητικά του όργανα για να προχωρήσω καριέρα»

Στο υπόμνημα αναφέρεται επίσης η ανήθικη πρόταση που, όπως υποστηρίζει, δέχθηκε από τον καλλιτέχνη: «Με ρώτησε για τις ερωτικές μου προτιμήσεις και συνοδεύοντας τα λόγια του με χειρονομία που υποδείκνυε τα γεννητικά του όργανα, μου πρότεινε να τον ακολουθήσω μαζί με το φίλο μου στο σπίτι του, υποσχόμενος καριέρα». Ο Παπαδόπουλος προσθέτει ότι ο τραγουδιστής τον φιλούσε στον λαιμό χωρίς τη συγκατάθεσή του και όταν επικαλέστηκε κούραση για να αποχωρήσει, άκουσε τη φράση «δε θα αγαπηθούμε;».

Συνεχείς πιέσεις για μετάβαση στο καμαρίνι

Ο καλλιτέχνης περιγράφει επίσης τις πιέσεις που δεχόταν από συνεργάτες του Μαζωνάκη, όπως μαέστρο και βοηθό σκηνοθέτη, προκειμένου να μεταβεί στο καμαρίνι του. Οι πιέσεις αυτές επαναλαμβάνονταν σε κάθε βράδυ λειτουργίας του νυχτερινού κέντρου, με συγκεκριμένες ημερομηνίες αναφοράς: 21-3-2025, 22-3-2025, 29-3-2025, 5-4-2025, 12-4-2025, 19-4-2025, 26-4-2025, 3-5-2025 και 10-5-2025. Επιπλέον, σε περιστατικό στις 5 Απριλίου 2025, ενώ βρισκόταν στο καμαρίνι παρουσία μακιγιέρ, ο Μαζωνάκης φέρεται να έκανε χυδαία χειρονομία και να του είπε: «το παίζεις παρθένα και θες να κάνεις και καριέρα εδώ μέσα».

Αποδεικτικά στοιχεία και αίτημα ποινικής δίωξης

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος, κλείνοντας το υπόμνημά του, δηλώνει ότι έχει συγκεντρώσει πλήθος αποδεικτικών στοιχείων και επικαλείται μάρτυρες για να στηρίξει την υπόθεσή του. Όπως τονίζει, οι ενδείξεις πληρούν την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε πλαίσιο εργασιακής εξάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 337 παρ. 4 του Ποινικού Κώδικα. Συμπερασματικά, ζητά την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία είναι τόσο νόμιμη όσο και αναγκαία για τη δικαίωση των καταγγελλόμενων πράξεων. «Από την πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων και από τα όσα θα καταθέσουν ενώπιόν Σας οι μάρτυρες που έχω επικαλεστεί στην υπό κρίση Σας έγκλησή μου, προκύπτει σαφέστατα ότι πληρούνται η υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε πλαίσιο εργασιακής εξάρτησης, ως αυτό ορίζεται από το άρθρο 337 παρ. 4 Π.Κ. Πιστεύω συμπερασματικώς πως, από όσα προεξέθεσα, προκύπτει πως υπάρχουν οι απαραίτητες εκ του νόμου προϋποθέσεις για την κίνηση της ποινικής διώξεως για το ως άνω αδίκημα και ότι είναι νόμιμο και δίκαιο να διαταχθεί η άσκηση ποινικής δίωξης του εγκαλούμενου».

Διάβασε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα που έστειλε μέσα από το Instagram – «Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο»

Δες κι αυτό…