Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια για την κόρη της, Βαλέρια – Οι σπάνιες φωτογραφίες της

Η Ελένη Μενεγάκη μοιράζεται τρυφερές στιγμές και συγκινητικά λόγια για τη δεύτερη κόρη της

Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα για την Ελένη Μενεγάκη, καθώς γιορτάζει τα γενέθλια της δεύτερης κόρης της, Βαλέριας Λάτσιου. Η διάσημη παρουσιάστρια δεν έχει κρύψει ποτέ την τεράστια αδυναμία που τρέφει για τα τέσσερα παιδιά της, Άγγελο, Λάουρα, Βαλέρια και Μαρίνα, και φροντίζει να το εκφράζει με κάθε ευκαιρία.

Παρά το γεγονός ότι επιλέγει να κρατά τη ζωή τους όσο το δυνατόν πιο ιδιωτική από τα φώτα των social media, τα γενέθλια και οι γιορτές αποτελούν πάντα μια αφορμή για να μοιραστεί τρυφερές στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 28 Ιανουαρίου, η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών της Βαλέριας, συνοδευόμενες από ένα συγκινητικό μήνυμα.

«Το μωράκι αυτό το κράτησα στην αγκαλιά μου για πρώτη φορά πριν από 18 χρόνια… Σήμερα έχει γίνει μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια και χαρά. Χρόνια πολλά, Βαλέρια! Σ’ αγαπώ περισσότερο από όσο χωράνε οι λέξεις, η μαμά σου», έγραψε η Ελένη, εκφράζοντας όλη την αγάπη και τη συγκίνησή της.

Η Βαλέρια Λάτσιου ήρθε στη ζωή το 2008, και από τότε αποτελεί πηγή χαράς και υπερηφάνειας για την οικογένειά της.

