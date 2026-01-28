Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 28.01.2026

Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια για την κόρη της, Βαλέρια – Οι σπάνιες φωτογραφίες της

Η Ελένη Μενεγάκη μοιράζεται τρυφερές στιγμές και συγκινητικά λόγια για τη δεύτερη κόρη της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα για την Ελένη Μενεγάκη, καθώς γιορτάζει τα γενέθλια της δεύτερης κόρης της, Βαλέριας Λάτσιου. Η διάσημη παρουσιάστρια δεν έχει κρύψει ποτέ την τεράστια αδυναμία που τρέφει για τα τέσσερα παιδιά της, Άγγελο, Λάουρα, Βαλέρια και Μαρίνα, και φροντίζει να το εκφράζει με κάθε ευκαιρία.

Παρά το γεγονός ότι επιλέγει να κρατά τη ζωή τους όσο το δυνατόν πιο ιδιωτική από τα φώτα των social media, τα γενέθλια και οι γιορτές αποτελούν πάντα μια αφορμή για να μοιραστεί τρυφερές στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους.

https://www.instagram.com/elenimenegaki/

Διάβασε επίσης: Βαλεντίνη και Αγάθη Ράντη υποβλήθηκαν σε διπλή μαστεκτομή

Το απόγευμα της Τετάρτης, 28 Ιανουαρίου, η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών της Βαλέριας, συνοδευόμενες από ένα συγκινητικό μήνυμα.

https://www.instagram.com/elenimenegaki/

«Το μωράκι αυτό το κράτησα στην αγκαλιά μου για πρώτη φορά πριν από 18 χρόνια… Σήμερα έχει γίνει μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια και χαρά. Χρόνια πολλά, Βαλέρια! Σ’ αγαπώ περισσότερο από όσο χωράνε οι λέξεις, η μαμά σου», έγραψε η Ελένη, εκφράζοντας όλη την αγάπη και τη συγκίνησή της.

Η Βαλέρια Λάτσιου ήρθε στη ζωή το 2008, και από τότε αποτελεί πηγή χαράς και υπερηφάνειας για την οικογένειά της.

https://www.instagram.com/elenimenegaki/

Διάβασε επίσης: Δημήτρης Κίτσος: Η αποκάλυψη που έκανε για τις ερωτικές σκηνές στη «Μεγάλη Χίμαιρα»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΠΑΙΔΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα αντικείμενα που κλέβουν πιο συχνά οι επισκέπτες από τα ξενοδοχεία

Τα αντικείμενα που κλέβουν πιο συχνά οι επισκέπτες από τα ξενοδοχεία

28.01.2026
Επόμενο
Απόκριες με άρωμα Bridgerton: Οι στολές που θα θες να αγοράσεις

Απόκριες με άρωμα Bridgerton: Οι στολές που θα θες να αγοράσεις

28.01.2026

Δες επίσης

Κατερίνα Βρανά: 5+1 facts που δεν γνώριζες για το «πιο αστείο κορίτσι του κόσμου»
Celeb News

Κατερίνα Βρανά: 5+1 facts που δεν γνώριζες για το «πιο αστείο κορίτσι του κόσμου»

28.01.2026
Στέφανος Παπαδόπουλος: Όλο το υπόμνημα που κατέθεσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Celeb News

Στέφανος Παπαδόπουλος: Όλο το υπόμνημα που κατέθεσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη

28.01.2026
Η Claire Danes κατέρρευσε όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος στα 44 της
Celeb News

Η Claire Danes κατέρρευσε όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος στα 44 της

28.01.2026
Γιώργος Κωνσταντίνου: Η εξομολόγηση για την οικονομική καταστροφή του και τον τζόγο
Celeb News

Γιώργος Κωνσταντίνου: Η εξομολόγηση για την οικονομική καταστροφή του και τον τζόγο

28.01.2026
Βαλεντίνη και Αγάθη Ράντη υποβλήθηκαν σε διπλή μαστεκτομή
Celeb News

Βαλεντίνη και Αγάθη Ράντη υποβλήθηκαν σε διπλή μαστεκτομή

28.01.2026
Η Kendall Jenner γυμνή στο Instagram έγινε viral με 4,8 εκατ. likes
Celeb News

Η Kendall Jenner γυμνή στο Instagram έγινε viral με 4,8 εκατ. likes

28.01.2026
Πατέρας για πρώτη φορά ο Κώστας Καραφώτης
Celeb News

Πατέρας για πρώτη φορά ο Κώστας Καραφώτης

28.01.2026
Τίτλοι τέλους στη σχέση Πάνου Βλάχου και Νατάσας Εξηνταβελώνη
Celeb News

Τίτλοι τέλους στη σχέση Πάνου Βλάχου και Νατάσας Εξηνταβελώνη

28.01.2026
Χώρισαν Κατερίνα Παπουτσάκη και Θάνος Χατζόπουλος μετά από 1,5 χρόνο
Celeb News

Χώρισαν Κατερίνα Παπουτσάκη και Θάνος Χατζόπουλος μετά από 1,5 χρόνο

28.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»:  Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»:  Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος