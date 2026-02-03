Mad Bubble
Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος: Στον αέρα το επίσημο trailer με την Μαρία Μπακοδήμου

Ο «πιο αδύναμος κρίκος» έρχεται στο Open με την Μαρία Μπακοδήμου
Η ανανεωμένη εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού επιστρέφει πιο απαιτητική από ποτέ
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στη δημοσιότητα δόθηκε το επίσημο trailer του τηλεπαιχνιδιού «Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος», το οποίο ετοιμάζεται να επιστρέψει μέσα από τη συχνότητα του OPEN με παρουσιάστρια τη Μαρία Μπακοδήμου. Οι πρώτες εικόνες αποκαλύπτουν μια παρουσιάστρια άνετη, χαλαρή και απόλυτα ταιριαστή στον ρόλο της αυστηρής οικοδέσποινας του παιχνιδιού.

Το trailer μεταφέρει άμεσα τη φιλοσοφία του format, όπου η γνώση, η ταχύτητα σκέψης και η σωστή στρατηγική αποτελούν τα βασικά «όπλα» των παικτών. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντούν γρήγορα και σωστά, γνωρίζοντας πως κάθε λάθος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό. Εκείνος που θα υστερήσει, κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως ο «πιο αδύναμος κρίκος» και να αποχωρήσει από το παιχνίδι.

Η ανανεωμένη εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού επιστρέφει πιο απαιτητική από ποτέ, δοκιμάζοντας όχι μόνο τις γνώσεις αλλά και την ψυχραιμία των παικτών. Η συνεργασία, η σωστή διαχείριση πίεσης και οι γρήγορες αποφάσεις θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία προς τον τελικό. Η Μαρία Μπακοδήμου, σε πρόσφατες δηλώσεις της, εξέφρασε τη χαρά της για την τηλεοπτική της επιστροφή και τη συγκεκριμένη επιλογή, αποκαλύπτοντας ότι η πρεμιέρα του παιχνιδιού αναμένεται μέσα στον Φεβρουάριο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν προηγήθηκαν συζητήσεις με προηγούμενους παρουσιαστές του format, ενώ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τον ρόλο της, τονίζοντας με χιούμορ ότι το κοινό θα δει μια πιο αυθεντική και αυστηρή πλευρά της.

Μαρία Μπακοδήμου
https://www.instagram.com/mariabacodimou/?hl=el

Την επιστροφή του «Πιο Αδύναμου Κρίκου» επιβεβαίωσε και η Barking Well Media, επισημαίνοντας πως το παιχνίδι έρχεται πιο φρέσκο, πιο έντονο και πιο ανταγωνιστικό. Σε κάθε επεισόδιο, οκτώ παίκτες θα πρέπει να λειτουργήσουν ως ομάδα, να σκεφτούν γρήγορα και να αντέξουν την πίεση, γνωρίζοντας ότι στο τέλος θα κληθούν να αποφασίσουν ποιος δεν τα κατάφερε και ποιος θα αποχωρήσει ως ο… πιο αδύναμος κρίκος.


