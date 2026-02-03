Mad Bubble
Σφοδρή επίθεση του Elon Musk στον Christopher Nolan για το καστ της Οδύσσειας

Ο Elon Musk τοποθετήθηκε δημόσια, σχολιάζοντας ανάρτηση χρήστη που χαρακτήριζε προσβολή προς τον Όμηρο την ενδεχόμενη επιλογή της Lupita Nyong’o για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης της Τροίας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Έντονη δημόσια αντιπαράθεση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Elon Musk σχετικά με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Christopher Nolan, με αφορμή τη φημολογούμενη συμμετοχή της Lupita Nyong’o στον ρόλο της Ωραίας Ελένης της Τροίας. Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος εξαπέλυσε επίθεση κατά του σκηνοθέτη, αμφισβητώντας ευθέως την καλλιτεχνική του ακεραιότητα.

Ο Elon Musk τοποθετήθηκε δημόσια μέσω της πλατφόρμας X, σχολιάζοντας ανάρτηση χρήστη που χαρακτήριζε προσβολή προς τον Όμηρο την ενδεχόμενη επιλογή της Lupita Nyong’o για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης της Τροίας. Ο χρήστης υποστήριζε ότι ο αρχαίος ποιητής περιέγραφε την ηρωίδα ως ανοιχτόχρωμη και ξανθιά, με ομορφιά τόσο απαράμιλλη ώστε να προκαλέσει πόλεμο. Ο Elon Musk υιοθέτησε αυτή τη θέση και έγραψε ότι ο Christopher Nolan «έχει χάσει την ακεραιότητά του».

Η ταινία «Οδύσσεια» αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές της καριέρας του Christopher Nolan και συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό καστ. Στους ήδη ανακοινωμένους ηθοποιούς περιλαμβάνονται οι Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie και Elliot Page. Η συμμετοχή της Lupita Nyong’o έχει αναφερθεί από διεθνή μέσα, ωστόσο ο ρόλος της δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Το project έγινε γνωστό στα τέλη του 2024, όταν δημοσιεύματα ανέφεραν συνεργασία της Lupita Nyong’o με τον Christopher Nolan, ενώ τον Δεκέμβριο αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας». Η συζήτηση γύρω από το καστ πήρε γρήγορα πολιτισμικές και ιδεολογικές διαστάσεις, με τα σχόλια του Elon Musk να πυροδοτούν νέο κύκλο αντιδράσεων.

Στο μεταξύ, το καστ της ταινίας συνεχίζει να διευρύνεται. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε η συμμετοχή του Travis Scott, δέκα φορές υποψήφιου για βραβείο Grammy, μέσα από τηλεοπτικό σποτ που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια μετάδοσης του τελικού της AFC στο NFL. Στο απόσπασμα, ο Travis Scott εμφανίζεται μπροστά σε ομάδα στρατιωτών, ανάμεσα στους οποίους διακρίνονται οι χαρακτήρες που υποδύονται οι Tom Holland και Jon Bernthal.

Η «Οδύσσεια» θα είναι η πρώτη αφηγηματική ταινία που θα γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες Imax, ένα τεχνικό εγχείρημα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ανέφικτο λόγω του θορύβου των μηχανών. Η ανάπτυξη ειδικού περιβλήματος, γνωστού ως blimp, επέτρεψε τη δραστική μείωση του ήχου, ανοίγοντας νέες δυνατότητες στη σκηνοθεσία.

Σε συνέντευξή του στο Empire Magazine, ο Christopher Nolan είχε δηλώσει ότι «το σύστημα blimp αλλάζει τα δεδομένα» και ότι πλέον είναι εφικτή η λήψη κοντινών και εσωτερικών σκηνών με καθαρό ήχο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «μπορείς να βρίσκεσαι σε απόσταση λίγων εκατοστών από το πρόσωπο του ηθοποιού την ώρα που ψιθυρίζει και να έχεις άρτιο ηχητικό αποτέλεσμα».

Η συζήτηση γύρω από την «Οδύσσεια» αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς η ταινία βρίσκεται ακόμη σε στάδιο παραγωγής και ήδη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον τόσο για τις καλλιτεχνικές της φιλοδοξίες όσο και για τον δημόσιο διάλογο που τη συνοδεύει.

