Κατερίνα – Ακούστε τι μου λέει: Σαρώνει στο YouTube με το νέο της music video

Το video clip του τραγουδιού έχει ξεπεράσει τις 1 εκ. προβολές στο YouTube

Η Κατερίνα παρουσίασε πριν περίπου έναν μήνα το νέο τραγούδι της «Ακούστε τι μου λέει», το οποίο κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company, και το κοινό το έχει αγαπήσει ήδη.

Συγκεκριμένα, το video clip του τραγουδιού έχει ξεπεράσει τις 1 εκ. προβολές στο YouTube! Τη μουσική «Ακούστε τι μου λέει» υπογράφει ο Θανάσης Πετρέλης και τους στίχους ο Νίκος Σαρρής.

Διάβασε επίσης: Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες μετα την εγκυμοσύνη – «Δεν ήμουν καθόλου έτοιμη»

Η Κατερίνα μετά τη «Χημεία» συνεχίζει ακάθεκτη να εκπλήσσει ευχάριστα το κοινό, τα τραγούδια της αγαπιούνται αμέσως από τους ακροατές, ενώ τη φετινή χειμερινή σεζόν βρίσκεται στο πλευρό του Γιάννη Πλούταρχου και του Σταμάτη Γονίδη στο Άνοδος stage. Παράλληλα, βρίσκεται στο στούντιο καθώς ετοιμάζει το νέο της μουσικό πρότζεκτ.

Δείτε το clip:

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://katerina.lnk.to/AkousteTiMouLeei

Διάβασε επίσης: Γιώργος Σαμπάνης: Video-έκπληξη για το «Δε Μ’ Αγαπούσες» με τον Κώστα Σπυρόπουλο

Δες κι αυτό…