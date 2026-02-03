Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες μετά την εγκυμοσύνη – «Δεν ήμουν καθόλου έτοιμη»

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη προχώρησε στο διαδικτυακό vidcast του Ρυθμού 9.49 με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου η Ελένη Φουρέιρα, η οποία άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για όλα: από τη μητρότητα μέχρι τη δύσκολη επιστροφή στη σκηνή μετά τη γέννηση του γιου της, Ερμή.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια περιέγραψε με ειλικρίνεια την περίοδο μετά την εγκυμοσύνη, εξηγώντας πως χρειάστηκε χρόνος για να επανέλθει τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Όπως αποκάλυψε, η πρώτη της εμφάνιση στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε περίπου τρεισήμισι μήνες μετά τον τοκετό, όμως η ίδια δεν ένιωθε καθόλου έτοιμη. Η εμπειρία αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς όπως παραδέχτηκε είχε κανονίσει τη συναυλία πριν γεννήσει, χωρίς να γνωρίζει πώς θα ανταποκρινόταν το σώμα και η αντοχή της. Η αυστηρότητα που δείχνει στον εαυτό της, όπως τόνισε, είναι πολλές φορές και το μεγαλύτερο εμπόδιό της.

«Μετά την εγκυμοσύνη επέστρεψε στις αντοχές μου μετά το εξάμηνο. Πριν την πρώτη συναυλία που έκανα στην Αθήνα, περίπου στους 3,5 μήνες που είχα γεννήσει, δεν ήμουν έτοιμη και πέρασα πολύ δύσκολα. Δεν ήμουν καθόλου έτοιμη, δεν έπρεπε να το είχα κάνει απλά το είχα κανονίσει πριν γεννήσω και δεν ήξερα πώς θα είναι. Ήταν πολύ δύσκολο. Είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου και αυτό είναι το πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά η Ελένη Φουρέιρα.





Στη διάρκεια της συζήτησης, η ίδια αναφέρθηκε και σε ένα καλλιτεχνικό «όνειρο» που παραμένει ανεκπλήρωτο. Η ίδια αποκάλυψε πως θα ήθελε ιδιαίτερα να συνεργαστεί με την Άννα Βίσση, δηλώνοντας τον θαυμασμό και την αγάπη της προς το πρόσωπό της. Μάλιστα, δεν έκρυψε ότι της στέλνει συχνά μηνύματα, τονίζοντας πως ακόμη κι αν αυτή η συνεργασία δεν πραγματοποιηθεί ποτέ, η εκτίμησή της θα παραμείνει η ίδια.

«Μια συνεργασία που δεν έχω κάνει ακόμα και θα το ήθελα πολύ, είναι με την Άννα Βίσση. Της στέλνω συνέχεια μηνύματα, τη λατρεύω. Είναι μια συνεργασία που θα ήθελα πολύ να την κάνω αλλά και να μην την κάνω, θα της έχω την ίδια αγάπη».

