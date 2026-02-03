Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 03.02.2026

Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες μετά την εγκυμοσύνη – «Δεν ήμουν καθόλου έτοιμη»

Όσα αποκάλυψε για τη ζωή μετά τη γέννηση του γιου της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη προχώρησε στο διαδικτυακό vidcast του Ρυθμού 9.49 με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου η Ελένη Φουρέιρα, η οποία άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για όλα: από τη μητρότητα μέχρι τη δύσκολη επιστροφή στη σκηνή μετά τη γέννηση του γιου της, Ερμή.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια περιέγραψε με ειλικρίνεια την περίοδο μετά την εγκυμοσύνη, εξηγώντας πως χρειάστηκε χρόνος για να επανέλθει τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Όπως αποκάλυψε, η πρώτη της εμφάνιση στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε περίπου τρεισήμισι μήνες μετά τον τοκετό, όμως η ίδια δεν ένιωθε καθόλου έτοιμη. Η εμπειρία αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς όπως παραδέχτηκε είχε κανονίσει τη συναυλία πριν γεννήσει, χωρίς να γνωρίζει πώς θα ανταποκρινόταν το σώμα και η αντοχή της. Η αυστηρότητα που δείχνει στον εαυτό της, όπως τόνισε, είναι πολλές φορές και το μεγαλύτερο εμπόδιό της.

ελένη φουρέιρα αλμπέρτο μποτία
https://www.instagram.com/foureira/

Διαάβασε επίσης: Θοδωρής Μαραντίνης: Η πρώτη δήλωση για το τέλος των Οnimara μετά από 25 χρόνια

«Μετά την εγκυμοσύνη επέστρεψε στις αντοχές μου μετά το εξάμηνο. Πριν την πρώτη συναυλία που έκανα στην Αθήνα, περίπου στους 3,5 μήνες που είχα γεννήσει, δεν ήμουν έτοιμη και πέρασα πολύ δύσκολα. Δεν ήμουν καθόλου έτοιμη, δεν έπρεπε να το είχα κάνει απλά το είχα κανονίσει πριν γεννήσω και δεν ήξερα πώς θα είναι. Ήταν πολύ δύσκολο. Είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου και αυτό είναι το πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά η Ελένη Φουρέιρα.


Στη διάρκεια της συζήτησης, η ίδια αναφέρθηκε και σε ένα καλλιτεχνικό «όνειρο» που παραμένει ανεκπλήρωτο. Η ίδια αποκάλυψε πως θα ήθελε ιδιαίτερα να συνεργαστεί με την Άννα Βίσση, δηλώνοντας τον θαυμασμό και την αγάπη της προς το πρόσωπό της. Μάλιστα, δεν έκρυψε ότι της στέλνει συχνά μηνύματα, τονίζοντας πως ακόμη κι αν αυτή η συνεργασία δεν πραγματοποιηθεί ποτέ, η εκτίμησή της θα παραμείνει η ίδια.

Ελένη Φουρέιρα: Αποκάλυψε για πρώτη φορά τον χωρισμό της από τον Αλμπέρτο Μποτία
https://www.instagram.com/foureira/?hl=el

«Μια συνεργασία που δεν έχω κάνει ακόμα και θα το ήθελα πολύ, είναι με την Άννα Βίσση. Της στέλνω συνέχεια μηνύματα, τη λατρεύω. Είναι μια συνεργασία που θα ήθελα πολύ να την κάνω αλλά και να μην την κάνω, θα της έχω την ίδια αγάπη».

Διάβασε επίσης: Η Πέγκυ Ζήνα μεταμορφώθηκε σε Αμαλία από το «Παρά Πέντε» και έγινε viral – Δες το video

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γενέθλια για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Η τρυφερή έκπληξη του Νίκου Συρίγου (video)

Γενέθλια για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Η τρυφερή έκπληξη του Νίκου Συρίγου (video)

03.02.2026
Επόμενο
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Μια εγκυμοσύνη και μία τραγική δηλητηρίαση καθορίζουν τη νέα ζωή της Ιουλίας

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Μια εγκυμοσύνη και μία τραγική δηλητηρίαση καθορίζουν τη νέα ζωή της Ιουλίας

03.02.2026

Δες επίσης

Κατερίνα – Ακούστε τι μου λέει: Σαρώνει στο YouTube με το νέο της music video
Μουσικά Νέα

Κατερίνα – Ακούστε τι μου λέει: Σαρώνει στο YouTube με το νέο της music video

03.02.2026
Γιώργος Σαμπάνης: Video-έκπληξη για το «Δε Μ’ Αγαπούσες» με τον Κώστα Σπυρόπουλο
Μουσικά Νέα

Γιώργος Σαμπάνης: Video-έκπληξη για το «Δε Μ’ Αγαπούσες» με τον Κώστα Σπυρόπουλο

03.02.2026
Release Athens 2026: Οι Pet Shop Boys επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού
City Guide

Release Athens 2026: Οι Pet Shop Boys επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού

03.02.2026
Οι Megadeth στο Νο1 του Billboard μετά από 40 χρόνια
Μουσικά Νέα

Οι Megadeth στο Νο1 του Billboard μετά από 40 χρόνια

03.02.2026
Grammy: Επίθεση της PETA στη Sabrina Carpenter και τη Lady Gaga
Μουσικά Νέα

Grammy: Επίθεση της PETA στη Sabrina Carpenter και τη Lady Gaga

02.02.2026
Θοδωρής Μαραντίνης: Η πρώτη δήλωση για το τέλος των Οnimara μετά από 25 χρόνια
Μουσικά Νέα

Θοδωρής Μαραντίνης: Η πρώτη δήλωση για το τέλος των Οnimara μετά από 25 χρόνια

02.02.2026
Teddy Swims, John Legend & Kesha Τιμούν τη Mariah Carey στο MusiCares 2026
Μουσικά Νέα

Teddy Swims, John Legend & Kesha Τιμούν τη Mariah Carey στο MusiCares 2026

02.02.2026
Η Πέγκυ Ζήνα μεταμορφώθηκε σε Αμαλία από το «Παρά Πέντε» και έγινε viral – Δες το video
Μουσικά Νέα

Η Πέγκυ Ζήνα μεταμορφώθηκε σε Αμαλία από το «Παρά Πέντε» και έγινε viral – Δες το video

02.02.2026
Eurovision 2026: Ο D3lta τραγουδά on air S.A.G.A.P.O. του Μιχάλη Ρακιντζή
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Ο D3lta τραγουδά on air S.A.G.A.P.O. του Μιχάλη Ρακιντζή

02.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει