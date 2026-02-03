Γενέθλια για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Η τρυφερή έκπληξη του Νίκου Συρίγου (video)

Η γνωστή τραγουδίστρια έκλεισε τα 43 έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα άτομα

Ξεχωριστή ήταν η Κυριακή 1η Φεβρουαρίου για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, καθώς γιόρτασε τα γενέθλιά της περιτριγυρισμένη από ανθρώπους που αγαπά. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια έκλεισε τα 43 και, όπως η ίδια δείχνει, διανύει μια από τις πιο όμορφες και γεμάτες περιόδους της ζωής της, γεμάτη ευγνωμοσύνη και χαμόγελα.

Μέσα από αναρτήσεις στα social media, η Ελεωνόρα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά, αποκαλύπτοντας τις ζεστές στιγμές που έζησε με φίλους και συνεργάτες της. Ιδιαίτερη θέση στις αναρτήσεις της είχε η έκπληξη που της ετοίμασε ο σύντροφός της, Νίκος Συρίγος, ο οποίος μαζί με τους πιο κοντινούς της ανθρώπους φρόντισε να κάνει τη μέρα αυτή ακόμα πιο ξεχωριστή.

Διάβασε επίσης: Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η δημόσια συγγνώμη στην Ελένη Βουλγαράκη για τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, η τραγουδίστρια σβήνει την τούρτα της χαμογελαστή, ενώ δεν έλειψε και η κοινή φωτογραφία του ζευγαριού με την παρέα, αποτυπώνοντας το ζεστό και οικογενειακό κλίμα της βραδιάς.





Το κέφι, φυσικά, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Με ζωντανή μουσική και τη συνοδεία μπάντας, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη δεν δίστασε να σηκωθεί να χορέψει, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους και στους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές αυθεντικής χαράς και ανεμελιάς.

Διάβασε επίσης: Έλλη Κοκκίνου: Η on air αναφορά στον Διονύση Σχοινά και η έντονη αμηχανία της

Δες κι αυτό…