Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 03.02.2026

Γενέθλια για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Η τρυφερή έκπληξη του Νίκου Συρίγου (video)

Η γνωστή τραγουδίστρια έκλεισε τα 43 έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα άτομα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ξεχωριστή ήταν η Κυριακή 1η Φεβρουαρίου για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, καθώς γιόρτασε τα γενέθλιά της περιτριγυρισμένη από ανθρώπους που αγαπά. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια έκλεισε τα 43 και, όπως η ίδια δείχνει, διανύει μια από τις πιο όμορφες και γεμάτες περιόδους της ζωής της, γεμάτη ευγνωμοσύνη και χαμόγελα.

Μέσα από αναρτήσεις στα social media, η Ελεωνόρα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά, αποκαλύπτοντας τις ζεστές στιγμές που έζησε με φίλους και συνεργάτες της. Ιδιαίτερη θέση στις αναρτήσεις της είχε η έκπληξη που της ετοίμασε ο σύντροφός της, Νίκος Συρίγος, ο οποίος μαζί με τους πιο κοντινούς της ανθρώπους φρόντισε να κάνει τη μέρα αυτή ακόμα πιο ξεχωριστή.

https://www.instagram.com/elzouganeli/

Διάβασε επίσης: Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η δημόσια συγγνώμη στην Ελένη Βουλγαράκη για τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, η τραγουδίστρια σβήνει την τούρτα της χαμογελαστή, ενώ δεν έλειψε και η κοινή φωτογραφία του ζευγαριού με την παρέα, αποτυπώνοντας το ζεστό και οικογενειακό κλίμα της βραδιάς.


Το κέφι, φυσικά, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Με ζωντανή μουσική και τη συνοδεία μπάντας, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη δεν δίστασε να σηκωθεί να χορέψει, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους και στους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές αυθεντικής χαράς και ανεμελιάς.

https://www.instagram.com/elzouganeli/

Διάβασε επίσης: Έλλη Κοκκίνου: Η on air αναφορά στον Διονύση Σχοινά και η έντονη αμηχανία της

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

ΓΕΝΕΘΛΙΑ Ελεωνόρα Ζουγανέλη ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
O Harry Styles με σακάκι Dior από τη γυναικεία συλλογή στα Grammys 2026

O Harry Styles με σακάκι Dior από τη γυναικεία συλλογή στα Grammys 2026

03.02.2026
Επόμενο
Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες μετά την εγκυμοσύνη – «Δεν ήμουν καθόλου έτοιμη»

Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες μετά την εγκυμοσύνη – «Δεν ήμουν καθόλου έτοιμη»

03.02.2026

Δες επίσης

Ενοχλημένος ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου
Celeb News

Ενοχλημένος ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου

03.02.2026
Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ – «Τα επίπεδα οξυγόνου ήταν χαμηλά»
Celeb News

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ – «Τα επίπεδα οξυγόνου ήταν χαμηλά»

03.02.2026
Το δαχτυλίδι της Billie Eilish στα Grammys που πυροδότησε τις φήμες για αρραβώνα
Celeb News

Το δαχτυλίδι της Billie Eilish στα Grammys που πυροδότησε τις φήμες για αρραβώνα

03.02.2026
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η δημόσια συγγνώμη στην Ελένη Βουλγαράκη για τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα
Celeb News

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η δημόσια συγγνώμη στην Ελένη Βουλγαράκη για τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα

03.02.2026
Evangelia: Παντρεύεται με τον Jay Stolar – Πότε και πού θα γίνει ο γάμος
Celeb News

Evangelia: Παντρεύεται με τον Jay Stolar – Πότε και πού θα γίνει ο γάμος

02.02.2026
Kim Kardashian-Lewis Hamilton: Οι φήμες για το νέο celebrity couple
Celeb News

Kim Kardashian-Lewis Hamilton: Οι φήμες για το νέο celebrity couple

02.02.2026
Έλλη Κοκκίνου: Η on air αναφορά στον Διονύση Σχοινά και η έντονη αμηχανία της
Celeb News

Έλλη Κοκκίνου: Η on air αναφορά στον Διονύση Σχοινά και η έντονη αμηχανία της

02.02.2026
Αθηνά Οικονομάκου: Η ανάρτηση για το νέο επιχειρηματικό της βήμα στο Μιλάνο με τον Μπρούνο Τσερέλα
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου: Η ανάρτηση για το νέο επιχειρηματικό της βήμα στο Μιλάνο με τον Μπρούνο Τσερέλα

02.02.2026
Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση – απάντηση στα αιχμηρά σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα
Celeb News

Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση – απάντηση στα αιχμηρά σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα

02.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει