Fashion 03.02.2026

O Harry Styles με σακάκι Dior από τη γυναικεία συλλογή στα Grammys 2026

harry_styles
Με crop σακάκι Dior, mint-green μπαλαρίνες με φιόγκους και τολμηρή αισθητική, ο Harry Styles έκλεψε την παράσταση
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Harry Styles έκανε την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στα Grammy Awards 2026 μετά την κυκλοφορία του νέου single του, «Aperture», και η είσοδός του ήταν, όπως πάντα, ηλεκτρισμένη. Το outfit του έγινε γρήγορα το επίκεντρο των συζητήσεων της βραδιάς.

Για αυτήν την εμφάνιση, ο καλλιτέχνης επέλεξε από τη συλλογή Dior Women σε συνεργασία με τον Jonathan Anderson, φορώντας ένα custom σακάκι φτιαγμένο ειδικά για εκείνον, εμπνευσμένο από το κλασικό Bar jacket του οίκου όπως επανασχεδιάστηκε από τον Anderson για τη συλλογή SS26. Το σακάκι φορέθηκε χωρίς πουκάμισο, ενώ το σύνολο ολοκληρώθηκε ένα straight-leg τζιν και mint-green μπαλαρίνες διακοσμημένες με φιόγκους.

harry_styles
https://www.instagram.com/grammys/

Chappell Roan: Το naked dress που έφερε τα '90s στα Grammys 2026

Ο Harry Styles δεν είχε υποψηφιότητες φέτος, καθώς δεν κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ εντός της περιόδου επιλεξιμότητας για τα Grammys 2026, όμως το επικείμενο άλμπουμ του, Kiss All the Time. Disco, Occasionally., θα είναι επιλέξιμο για τα Grammy 2027.

Στη σκηνή, παρουσίασε το βραβείο Album of the Year, κλέβοντας τις εντυπώσεις με ένα τολμηρό, gender-bending look. Οι mint-green μπαλαρίνες με τους φιόγκους, συνδυασμένες με το crop σακάκι και τα τζιν, επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά τη φήμη του ως icon της ανδρικής μόδας, που συνεχίζει να αμφισβητεί τα όρια ανάμεσα σε ανδρικό και γυναικείο ντύσιμο.

Σε συνέντευξή του στη BBC Radio 1, ο Harry Styles μίλησε για το «Aperture» και το πώς το τραγούδι αντικατοπτρίζει τα θέματα του νέου του άλμπουμ και την επιθυμία του να ξαναπαίξει ζωντανά μπροστά σε κοινό. Όπως είπε, το τραγούδι ήταν σαν μια «μικρή κορδέλα» που ολοκλήρωνε τη διαδικασία του άλμπουμ και τον ώθησε να επιστρέψει στη σκηνή.

Η περιοδεία του Together, Together Tour ξεκινά τον Μάιο και θα συνεχιστεί μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου, με μοναδική στάση στις ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη, όπου θα πραγματοποιήσει 30 συναυλίες στο Madison Square Garden, ξεκινώντας στις 26 Αυγούστου.

Y2K Mania: Γιατί τα «άσχημα» ρούχα του 2005 είναι ό,τι πιο cool φοράμε σήμερα

Fashion Grammy Harry Styles
