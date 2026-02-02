Η Πέγκυ Ζήνα μεταμορφώθηκε σε Αμαλία από το «Παρά Πέντε» και έγινε viral – Δες το video

Η απίθανη αναπαράσταση από το «Παρά Πέντε» και το τραγούδι «Ματώνω» που έκανε χαμό

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με πρωταγωνίστρια την Πέγκυ Ζήνα, το οποίο έχει γίνει viral στα social media.

Στο στιγμιότυπο, η γνωστή τραγουδίστρια υποδύεται με ξεχωριστό τρόπο την αξέχαστη Αμαλία από τη θρυλική σειρά «Στο Παρά Πέντε», την ώρα που ερμηνεύει το τραγούδι «Ματώνω».

Το βίντεο ανέβηκε στο TikTok από τη make-up artist της και είναι γυρισμένο στο καμαρίνι της. Η Πέγκυ Ζήνα, με έντονη εκφραστικότητα και χιούμορ, αναπαριστά την iconic σκηνή που είχε χαρίσει στο κοινό η Ζέτα Μακρυπούλια, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.





Τα σχόλια κάτω από το βίντεο είναι δεκάδες, με τους χρήστες να αποθεώνουν τη διάθεσή της για αυτοσαρκασμό, αλλά και το πόσο πιστά και απολαυστικά απέδωσε τον χαρακτήρα, αποδεικνύοντας πως δεν φοβάται να διασκεδάσει με τον εαυτό της.

