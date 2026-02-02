Mad Bubble
Screen News 02.02.2026

Μελάνια Τραμπ: Κίμπερλι Γκιλφόιλ και Κωνσταντίνος Αργυρός στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της στην Ελλάδα

Μελάνια Τραμπ: Κίμπερλι Γκιλφόιλ και Κωνσταντίνος Αργυρός στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα
Όλα όσα έγιναν στην πρώτη προβολή του «Melania: Twenty Days to History» στην Ελλάδα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Melania: Twenty Days to History» στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 1/2, με τη Μελάνια Τραμπ να αφηγείται τα γεγονότα των τελευταίων 20 ημερών πριν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ. Στις προκλήσεις της πρεμιέρας συμμετείχαν η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός, η σύζυγός του Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς και οι κουμπάροι του ζεύγους, Έρικ και Δήμητρα Βασιλάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μελάνια Τραμπ θα λάβει 28 εκατομμύρια δολάρια για τη συμμετοχή της από τα Amazon MGM Studios, ενώ για την προώθηση του ντοκιμαντέρ έχει διατεθεί ποσό 35 εκατομμυρίων δολαρίων – 10 φορές μεγαλύτερο από τα συνηθισμένα για αντίστοιχες παραγωγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Netflix Φεβρουάριος 2026: Όλες οι νέες σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ που έρχονται

Ο Dominic Patten, αρχισυντάκτης του Deadline, εξήγησε ότι η επένδυση αυτή έγινε για 2 λόγους: «Πρώτον, για να ευνοήσει την κυβέρνηση Τραμπ και δεύτερον, για να τραβήξει την προσοχή». Επίσημη δήλωση από τα Amazon MGM Studios ανέφερε ότι η παραγωγή έγινε «γιατί πιστεύουμε ότι θα την αγαπήσουν οι θεατές μας».


Ωστόσο, το ντοκιμαντέρ φαίνεται πως αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την προσέλευση κοινού. Η μεγαλύτερη αλυσίδα κινηματογράφων της Βρετανίας, Vue, επιβεβαίωσε ότι οι πωλήσεις εισιτηρίων είναι πολύ χαμηλές. Για την πρώτη προβολή της Παρασκευής στο κεντρικό υποκατάστημα του Ίσλινγκτον είχε πωληθεί μόλις ένα εισιτήριο, ενώ για την προβολή των 18:00 μόλις δύο.


Σε 28 συνολικά προβολές σε πόλεις όπως Μπλάκμπερν, Κάστλφορντ και Χάμιλτον, οι θέσεις παραμένουν σχεδόν όλες διαθέσιμες. Καλύτερη ήταν η εικόνα σε κινηματογράφους Cineworld, με 4 εισιτήρια στο Γουόντσγουορθ και 5 θέσεις στο Μπρότον, αλλά και πάλι τα νούμερα παραμένουν απογοητευτικά, οδηγώντας το ντοκιμαντέρ σε πιθανή αποτυχία.

«Είναι μεγάλη τιμή που η εκπληκτική “πρώτη κυρία”, Μελάνια Τραμπ, είναι στενή μου φίλη, μοναδική μητέρα και υπέροχη σύζυγος. Έχει κάνει φοβερά πράγματα για τα παιδιά, τις γυναίκες. Είναι πολύ αφοσιωμένη στη χώρα μας και ήθελα να παρουσιάσω απόψε τι έχει καταφέρει να επιτύχει. Η αγάπη που απολαμβάνει από την πατρίδα μας είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Είμαι ενθουσιασμένη που θα δείτε αυτό το φιλμ απόψε, γιατί είναι εκπληκτικό και είμαι πολύ περήφανη για εκείνη. Είναι το πιο επιτυχημένο ντοκιμαντέρ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Με την αγάπη και την υποστήριξη του προέδρου μας Ντόναλντ Τραμπ, που υποστήριξε τη σύζυγό του, όπως κάνει με όλες τις γυναίκες, όπως και με εμένα, που είμαι η πρώτη γυναίκα πρέσβης στη φοβερή Ελληνική Δημοκρατία. Ελπίζω να το απολαύσετε. Ελπίζω να έρθει η Μελάνια Τραμπ στην Ελλάδα, ξέρω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα έρθει και ελπίζω να έρθουν μαζί, θα είναι πολύ μεγάλη τιμή για τη χώρα» δήλωσε προσερχόμενη στην εκδήλωση η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.


Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Αργυρός είπε πως: «Δεν είναι όλα πολιτική, μερικές φορές υπάρχει η ανάγκη για αλήθεια και έκφραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε».

Διάβασε επίσης: Ο Ethan Hawke ασκεί σκληρή κριτική στον Tom Cruise

Melania Trump Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ντοκιμαντέρ
