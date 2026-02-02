Ο Ethan Hawke ασκεί σκληρή κριτική στον Tom Cruise

Ο Ethan Hawke δήλωσε ότι ο Tom Cruise έχει αλλάξει ριζικά όσα αναμένονται πλέον από έναν κινηματογραφικό πρωταγωνιστή, προκαλώντας του με τα χρόνια ανάμεικτα συναισθήματα και ακόμη και θυμό. Ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης τοποθετήθηκε δημόσια για το ζήτημα κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, όπου παρουσίασε τη νέα του ιστορική δραματική ταινία με τίτλο «The Weight».

Μιλώντας στο περιοδικό Variety, ο Ethan Hawke αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η πολυετής πορεία του Tom Cruise στη σειρά ταινιών «Mission Impossible» έχει επηρεάσει ολόκληρη τη βιομηχανία. Όπως είπε, ο Tom Cruise «έχει αλλάξει ολοκληρωτικά το τι θεωρείται πλέον αναμενόμενο από τους ηθοποιούς», προσθέτοντας ότι με το πέρασμα των χρόνων νιώθει όλο και μεγαλύτερη ενόχληση, καθώς έχει καλλιεργηθεί η αίσθηση ότι όποιος χρησιμοποιεί κασκαντέρ θεωρείται λιγότερο ικανός ή λιγότερο αφοσιωμένος στο έργο του.

Διάβασε επίσης: Ο Tom Cruise παίρνει το πρώτο του Όσκαρ! Συγκινεί με την εξομολόγηση του

Ο Ethan Hawke εξήγησε ότι η εμπειρία του στα γυρίσματα του «The Weight» αποτέλεσε για τον ίδιο μια συνειδητή απομάκρυνση από αυτή τη λογική. Όπως ανέφερε, η ταινία δεν βασίζεται σε υπερβολικά ή εντυπωσιοθηρικά κασκαντέρ, αλλά σε ανθρώπινες δοκιμασίες και ρεαλιστικές καταστάσεις. Σύμφωνα με τα λόγια του, τα περισσότερα από όσα χρειάστηκε να κάνει ήταν πράγματα που ένας άνθρωπος μπορεί πραγματικά να επιχειρήσει, χωρίς εκρήξεις και υπερηρωικές ακροβασίες.

Ο Tom Cruise είναι γνωστός για την απόφασή του να εκτελεί προσωπικά τα περισσότερα επικίνδυνα κασκαντέρ του στη σειρά «Mission Impossible», μια πρακτική που ακολουθεί εδώ και χρόνια και που έχει συμβάλει καθοριστικά στην εικόνα του ως απόλυτου σταρ της δράσης. Στην πιο πρόσφατη ταινία «Mission Impossible The Final Reckoning», ο Tom Cruise εκτέλεσε ένα από τα πιο επικίνδυνα γυρίσματα της καριέρας του, συμμετέχοντας σε εναέρια σκηνή με διπλάνο αεροσκάφος, κατά την οποία κρεμόταν ανάποδα δεμένος μόνο με ζώνη ασφαλείας.

Σε συνοδευτικό σχολιασμό της ταινίας, ο Tom Cruise είχε αποκαλύψει ότι ένα από τα συγκεκριμένα κασκαντέρ παραλίγο να του προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη. Ο σκηνοθέτης Christopher McQuarrie είχε επίσης αναφέρει ότι ο ηθοποιός υπέστη έντονη σωματική καταπόνηση, καθώς η δύναμη της σκηνής προκάλεσε τραυματισμούς στα δάχτυλά του και ισχυρό χτύπημα στο σώμα του.

Ο Ethan Hawke, από την πλευρά του, δεν αποφεύγει τη σωματική δοκιμασία, αλλά υπογραμμίζει τα όρια. Στο «The Weight» συμμετέχει σε απαιτητικές σκηνές, μεταξύ των οποίων μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή όπου ο χαρακτήρας του, ένας πατέρας που προσπαθεί να σώσει την κόρη του, αναγκάζεται να διασχίσει ένα παγωμένο ποτάμι. Σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly, ο Ethan Hawke περιέγραψε τα γυρίσματα ως ένα από τα πιο εξαντλητικά καλοκαίρια της ζωής του, τονίζοντας ότι οι συνθήκες στη φύση, το κρύο νερό και η συνεχής σωματική ένταση τον δοκίμασαν βαθιά.

Η τοποθέτηση του Ethan Hawke ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τα όρια της κινηματογραφικής αυταπάρνησης και το κατά πόσο το παράδειγμα του Tom Cruise έχει μετατραπεί από έμπνευση σε άτυπο κανόνα. Σε μια βιομηχανία όπου το θέαμα συχνά υπερισχύει της ανθρώπινης αντοχής, οι δηλώσεις του υπενθυμίζουν ότι η υποκριτική δεν μετριέται μόνο σε ύψος, ταχύτητα και ρίσκο, αλλά και σε ερμηνευτική αλήθεια.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Tom Cruise «πετάει» ξανά: Ρεκόρ Γκίνες για το φλεγόμενο άλμα του «Mission: Impossible»

Δες κι αυτό…