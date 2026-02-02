Mad Bubble
Mad Bubble
Screen News 02.02.2026

Ο Ethan Hawke ασκεί σκληρή κριτική στον Tom Cruise

Ο Ethan Hawke υποστηρίζει ότι η εμμονή του να γυρνά επικύνδυνες σκηνές χωρίς κασκαντέρ άλλαξε τις προσδοκίες προς τους ηθοποιούς
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Ethan Hawke δήλωσε ότι ο Tom Cruise έχει αλλάξει ριζικά όσα αναμένονται πλέον από έναν κινηματογραφικό πρωταγωνιστή, προκαλώντας του με τα χρόνια ανάμεικτα συναισθήματα και ακόμη και θυμό. Ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης τοποθετήθηκε δημόσια για το ζήτημα κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, όπου παρουσίασε τη νέα του ιστορική δραματική ταινία με τίτλο «The Weight».

Μιλώντας στο περιοδικό Variety, ο Ethan Hawke αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η πολυετής πορεία του Tom Cruise στη σειρά ταινιών «Mission Impossible» έχει επηρεάσει ολόκληρη τη βιομηχανία. Όπως είπε, ο Tom Cruise «έχει αλλάξει ολοκληρωτικά το τι θεωρείται πλέον αναμενόμενο από τους ηθοποιούς», προσθέτοντας ότι με το πέρασμα των χρόνων νιώθει όλο και μεγαλύτερη ενόχληση, καθώς έχει καλλιεργηθεί η αίσθηση ότι όποιος χρησιμοποιεί κασκαντέρ θεωρείται λιγότερο ικανός ή λιγότερο αφοσιωμένος στο έργο του.

“Mission: Impossible: The Final Reckoning.” From Paramount Pictures

Διάβασε επίσης: Ο Tom Cruise παίρνει το πρώτο του Όσκαρ! Συγκινεί με την εξομολόγηση του

Ο Ethan Hawke εξήγησε ότι η εμπειρία του στα γυρίσματα του «The Weight» αποτέλεσε για τον ίδιο μια συνειδητή απομάκρυνση από αυτή τη λογική. Όπως ανέφερε, η ταινία δεν βασίζεται σε υπερβολικά ή εντυπωσιοθηρικά κασκαντέρ, αλλά σε ανθρώπινες δοκιμασίες και ρεαλιστικές καταστάσεις. Σύμφωνα με τα λόγια του, τα περισσότερα από όσα χρειάστηκε να κάνει ήταν πράγματα που ένας άνθρωπος μπορεί πραγματικά να επιχειρήσει, χωρίς εκρήξεις και υπερηρωικές ακροβασίες.

Ο Tom Cruise είναι γνωστός για την απόφασή του να εκτελεί προσωπικά τα περισσότερα επικίνδυνα κασκαντέρ του στη σειρά «Mission Impossible», μια πρακτική που ακολουθεί εδώ και χρόνια και που έχει συμβάλει καθοριστικά στην εικόνα του ως απόλυτου σταρ της δράσης. Στην πιο πρόσφατη ταινία «Mission Impossible The Final Reckoning», ο Tom Cruise εκτέλεσε ένα από τα πιο επικίνδυνα γυρίσματα της καριέρας του, συμμετέχοντας σε εναέρια σκηνή με διπλάνο αεροσκάφος, κατά την οποία κρεμόταν ανάποδα δεμένος μόνο με ζώνη ασφαλείας.

https://www.instagram.com/tomcruise/

Σε συνοδευτικό σχολιασμό της ταινίας, ο Tom Cruise είχε αποκαλύψει ότι ένα από τα συγκεκριμένα κασκαντέρ παραλίγο να του προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη. Ο σκηνοθέτης Christopher McQuarrie είχε επίσης αναφέρει ότι ο ηθοποιός υπέστη έντονη σωματική καταπόνηση, καθώς η δύναμη της σκηνής προκάλεσε τραυματισμούς στα δάχτυλά του και ισχυρό χτύπημα στο σώμα του.

Ο Ethan Hawke, από την πλευρά του, δεν αποφεύγει τη σωματική δοκιμασία, αλλά υπογραμμίζει τα όρια. Στο «The Weight» συμμετέχει σε απαιτητικές σκηνές, μεταξύ των οποίων μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή όπου ο χαρακτήρας του, ένας πατέρας που προσπαθεί να σώσει την κόρη του, αναγκάζεται να διασχίσει ένα παγωμένο ποτάμι. Σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly, ο Ethan Hawke περιέγραψε τα γυρίσματα ως ένα από τα πιο εξαντλητικά καλοκαίρια της ζωής του, τονίζοντας ότι οι συνθήκες στη φύση, το κρύο νερό και η συνεχής σωματική ένταση τον δοκίμασαν βαθιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τοποθέτηση του Ethan Hawke ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τα όρια της κινηματογραφικής αυταπάρνησης και το κατά πόσο το παράδειγμα του Tom Cruise έχει μετατραπεί από έμπνευση σε άτυπο κανόνα. Σε μια βιομηχανία όπου το θέαμα συχνά υπερισχύει της ανθρώπινης αντοχής, οι δηλώσεις του υπενθυμίζουν ότι η υποκριτική δεν μετριέται μόνο σε ύψος, ταχύτητα και ρίσκο, αλλά και σε ερμηνευτική αλήθεια.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Tom Cruise «πετάει» ξανά: Ρεκόρ Γκίνες για το φλεγόμενο άλμα του «Mission: Impossible»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Ethan Hawke Tom Cruise κασκαντέρ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Όλα τα tips για περιποιηθείς σωστά τα φρύδια σου στο σπίτι

Όλα τα tips για περιποιηθείς σωστά τα φρύδια σου στο σπίτι

02.02.2026

Δες επίσης

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του John Rambo στην Ταϊλάνδη
Cinema

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του John Rambo στην Ταϊλάνδη

02.02.2026
Η Natalie Portman καταγγέλλει αδικία κατά των γυναικών στα Όσκαρ
Cinema

Η Natalie Portman καταγγέλλει αδικία κατά των γυναικών στα Όσκαρ

01.02.2026
Η Jennifer Lawrence μιλά ανοιχτά για την επιλόχειο κατάθλιψη
Cinema

Η Jennifer Lawrence μιλά ανοιχτά για την επιλόχειο κατάθλιψη

01.02.2026
Kidnapped Elizabeth Smart: Σαρώνει το ντοκιμαντέρ του Netflix για την απαγωγή που συγκλόνισε τις ΗΠΑ
Cinema

Kidnapped Elizabeth Smart: Σαρώνει το ντοκιμαντέρ του Netflix για την απαγωγή που συγκλόνισε τις ΗΠΑ

01.02.2026
Η Diane Lane στον Εξορκιστή του Mike Flanagan
Cinema

Η Diane Lane στον Εξορκιστή του Mike Flanagan

31.01.2026
America’s Next Top Model: Το περιβόητο reality έρχεται στο Netflix μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ
Cinema

America’s Next Top Model: Το περιβόητο reality έρχεται στο Netflix μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ

31.01.2026
Ο Ed Harris αποθεώνει τη συζηγό του Amy Madigan που διεκδικεί Όσκαρ
Cinema

Ο Ed Harris αποθεώνει τη συζηγό του Amy Madigan που διεκδικεί Όσκαρ

30.01.2026
Game over: Το Netflix βάζει τέλος σε 2 από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές του
Cinema

Game over: Το Netflix βάζει τέλος σε 2 από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές του

30.01.2026
Ο Brad Pitt έρχεται στην Ελλάδα για την νέα του κινηματογραφική ταινία
Cinema

Ο Brad Pitt έρχεται στην Ελλάδα για την νέα του κινηματογραφική ταινία

29.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία