Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Μια εγκυμοσύνη και μία τραγική δηλητηρίαση καθορίζουν τη νέα ζωή της Ιουλίας

Η αγαπημένη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» επιστρέφει με νέα επεισόδια την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 23:00 και η Ιουλία θα βιώσει τεράστιες αλλαγές, που θα καθορίσουν τη ζωή της. Η Ιουλία με τον Φωκά ξεκινούν μια νέα ζωή στη Ρόδο, μακριά από τις ραδιουργίες της Ευανθίας και με τη βοήθεια πλέον της νέας τους υπηρέτριας, της Μαριέττας.
Ωστόσο, η ησυχία τους δεν διαρκεί πολύ καθώς μια απρόσμενη επίσκεψη της Ευανθίας, μετατρέπεται σε μόνιμη διαμονή στη Ρόδο, φέρνοντας τα πάνω – κάτω στις ζωές όλων. Μια πολυαναμενόμενη εγκυμοσύνη αλλά και μία τρομαχτική δηλητηρίαση, θα αναστατώσουν τη ζωή της Ιουλίας και θα της δημιουργήσουν φόβους ότι η ήρεμη οικογενειακή καθημερινότητά της μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι, βασισμένο στο best – seller της Λένας Μαντά, επιστρέφει με νέα επεισόδια την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 23:00. Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.
- Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος
- Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης
- Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος
- Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης
- Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη
- Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη
- Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Αργύρης Αγγέλου, Ιωάννης Αθανασόπουλος, Ειρήνη Βαλατσού, Μαριέλα Δουμπού, Άννη Θεοχάρη, Νίκη Λάμη, Τόνια Μαράκη, Eλενα Μεγγρέλη, Στέλιος Ξανθουδάκης, Σόλων Τσούνης, Αποστόλης Ψυχράμης
