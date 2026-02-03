Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Μια εγκυμοσύνη και μία τραγική δηλητηρίαση καθορίζουν τη νέα ζωή της Ιουλίας

Η αγαπημένη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» επιστρέφει με νέα επεισόδια την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 23:00 και η Ιουλία θα βιώσει τεράστιες αλλαγές, που θα καθορίσουν τη ζωή της. Η Ιουλία με τον Φωκά ξεκινούν μια νέα ζωή στη Ρόδο, μακριά από τις ραδιουργίες της Ευανθίας και με τη βοήθεια πλέον της νέας τους υπηρέτριας, της Μαριέττας.

Ωστόσο, η ησυχία τους δεν διαρκεί πολύ καθώς μια απρόσμενη επίσκεψη της Ευανθίας, μετατρέπεται σε μόνιμη διαμονή στη Ρόδο, φέρνοντας τα πάνω – κάτω στις ζωές όλων. Μια πολυαναμενόμενη εγκυμοσύνη αλλά και μία τρομαχτική δηλητηρίαση, θα αναστατώσουν τη ζωή της Ιουλίας και θα της δημιουργήσουν φόβους ότι η ήρεμη οικογενειακή καθημερινότητά της μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι, βασισμένο στο best – seller της Λένας Μαντά, επιστρέφει με νέα επεισόδια την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 23:00. Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.





Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος

Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Αργύρης Αγγέλου, Ιωάννης Αθανασόπουλος, Ειρήνη Βαλατσού, Μαριέλα Δουμπού, Άννη Θεοχάρη, Νίκη Λάμη, Τόνια Μαράκη, Eλενα Μεγγρέλη, Στέλιος Ξανθουδάκης, Σόλων Τσούνης, Αποστόλης Ψυχράμης





