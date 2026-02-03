Αγνώριστος ο Johnny Depp στο μεγαλό του comeback στο σινεμά

Η επιστροφή του Johnny Depp στο Χόλιγουντ με τον ρόλο του Ebenezer Scrooge και ο συμβολισμός της μεταμόρφωσης

Υπάρχουν επιστροφές που δεν στηρίζονται στη νοσταλγία αλλά στη μεταμόρφωση. Ο Johnny Depp επιλέγει να επανεμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη όχι ως σταρ αλλά ως χαρακτήρας, αφήνοντας την εικόνα του παρελθόντος πίσω του και υιοθετώντας μια μορφή σχεδόν αγνώριστη. Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του «A Christmas Carol» αποτυπώνουν μια σιωπηλή αλλά ηχηρή δήλωση επιστροφής.

Ο Johnny Depp εμφανίζεται ριζικά αλλαγμένος στις φωτογραφίες από το πλατό της ταινίας «Ebenezer A Christmas Carol», που γυρίζεται στο Λονδίνο. Ο Johnny Depp ενσαρκώνει τον εμβληματικό Ebenezer Scrooge και η μεταμόρφωσή του είναι άκρως εντυπωσιακή. Με έντονες ρυτίδες, μακριές γκρίζες φαβορίτες, αραιά γένια και βαριά φρύδια στο ίδιο γκριζωπό χρώμα με τα μαλλιά του, αποδίδει με ακρίβεια τη σκληρότητα και τη μιζέρια του εμβληματικού ήρωα του Charles Dickens.

Διάβασε επίσης: Η Amber Heard εξομολογείται: «Δεν έχω πια φωνή»

Στις εικόνες από τα γυρίσματα, ο Johnny Depp φορά σκούφο που καλύπτει τα αυτιά του, ενισχύοντας τη σκοτεινή και αυστηρή όψη του χαρακτήρα. Η συνολική του εμφάνιση έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως μία από τις πιο απαιτητικές μεταμορφώσεις της καριέρας του, προκαλώντας άμεσο ενδιαφέρον τόσο στους θαυμαστές του όσο και στη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, η συγκεκριμένη ταινία σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή του Johnny Depp στο Χόλιγουντ μετά από μια μακρά περίοδο επαγγελματικής αποστασιοποίησης. Η πολυετής και ιδιαίτερα προβεβλημένη νομική διαμάχη με την Amber Heard είχε επηρεάσει καθοριστικά την πορεία του, οδηγώντας τον εκτός μεγάλων στούντιο παραγωγών. Η ταινία αυτή λειτουργεί ως ξεκάθαρη πρόθεση επανεκκίνησης.

Η επιλογή του ρόλου του Ebenezer Scrooge μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Πρόκειται για έναν χαρακτήρα που διανύει μια βαθιά εσωτερική διαδρομή, από τη σκληρότητα και την απομόνωση προς τη λύτρωση και την αλλαγή. Πολλοί βλέπουν σε αυτή τη διαδρομή έναν συμβολισμό που αντανακλά και τη δημόσια εικόνα του ίδιου του Johnny Depp τα τελευταία χρόνια. Η νέα κινηματογραφική προσέγγιση του κλασικού έργου του Charles Dickens φιλοδοξεί να δώσει έμφαση στη σκοτεινή πλευρά του ήρωα πριν από τη μεταστροφή του, με τον Johnny Depp να αποτελεί τον κεντρικό άξονα της αφήγησης. Οι πρώτες εικόνες από το πλατό έχουν ήδη κάνει τον γύρο του κόσμου, με αρκετούς να μιλούν για έναν ρόλο-σταθμό που ενδέχεται να επανακαθορίσει τη θέση του ηθοποιού στη σύγχρονη κινηματογραφική σκηνή.

Η επιστροφή του Johnny Depp δεν μοιάζει με προσπάθεια αποκατάστασης, αλλά με συνειδητή καλλιτεχνική δήλωση. Μέσα από έναν ρόλο που απαιτεί πλήρη απάρνηση της εικόνας του σταρ, ο ηθοποιός δείχνει να επιλέγει τον δύσκολο δρόμο της ουσίας, αφήνοντας το αποτέλεσμα να μιλήσει στη μεγάλη οθόνη.

Η ταινία σηματοδοτεί μια φιλόδοξη, σκοτεινότερη προσέγγιση της διαχρονικής χριστουγεννιάτικης ιστορίας, με σκηνοθέτη τον Ti West. Στο καστ της παραγωγής συμμετέχουν οι Rupert Grint, Daisy Ridley, Sam Claflin, Charlie Murphy, Arthur Conti και Ellie Bamber, ενώ έχουν ήδη επιβεβαιωθεί οι συμμετοχές των Andrea Riseborough, Ian McKellen και Tramell Tillman. Το σενάριο υπογράφει ο Nathaniel Halpern και την παραγωγή έχει αναλάβει η Emma Watts. Η Paramount έχει ορίσει την κινηματογραφική πρεμιέρα της ταινίας για τις 13 Νοεμβρίου 2026.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Λαμπερό καστ στο πλευρό του Johnny Depp για το Ebenezer A Christmas Carol

Δες κι αυτό…