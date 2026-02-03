Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ – «Τα επίπεδα οξυγόνου ήταν χαμηλά»

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες ο Κώστας Σόμμερ, καθώς διαγνώστηκε με πνευμονία. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με ανάρτηση που δημοσίευσε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου.

Ο ηθοποιός και επιχειρηματίας ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους πως παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό προσωπικό που τον φροντίζει. Όπως ανέφερε, θα χρειαστεί να παραμείνει για λίγες ακόμη ημέρες στο νοσοκομείο, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε προτεραιότητα στην υγεία μας. Την ανάρτηση συνόδευσε με φωτογραφία από το κρεβάτι ιδιωτικού θεραπευτηρίου.

Διάβασε επίσης: Γενέθλια για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Η τρυφερή έκπληξη του Νίκου Συρίγου (video)

Για την κατάσταση της υγείας του μίλησε στην εκπομπή Happy Day και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο η σύντροφός του, Βαλεντίνη Παπαδάκη. Όπως αποκάλυψε, τα παιδιά της οικογένειας είχαν νοσήσει την προηγούμενη εβδομάδα και φαίνεται πως ο Κώστας Σόμμερ κόλλησε από εκεί. Παρά τα πρώτα συμπτώματα, όπως ο βήχας και η αδιαθεσία, εκείνος δεν έδωσε αρχικά τη δέουσα σημασία.





Η ίδια εξήγησε πως, όταν τελικά επισκέφθηκε τον γιατρό, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση εισαγωγή του στο νοσοκομείο, καθώς τα επίπεδα οξυγόνου ήταν χαμηλά. Σύμφωνα με όσα είπε, η κατάστασή του είναι πλέον ελεγχόμενη, η ψυχολογία του καλή και, μετά την έξοδό του, θα χρειαστεί να παραμείνει για αρκετές ημέρες στο σπίτι ώστε να αναρρώσει πλήρως. Όπως τόνισε, η έγκαιρη παρέμβαση αποδείχθηκε καθοριστική.





«Τα παιδιά ήταν άρρωστα την προηγούμενη εβδομάδα και φαίνεται πως τον κόλλησαν κάτι. Δεν μπορεί να συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι μεγαλώνει, μου έλεγε ότι δεν είναι καλά, είχε λίγο βήχα και το παράτησε. Κάνει και λίγο drama όταν αρρωσταίνει, το έχω βάρος στη συνείδησή μου που δεν τον πίστεψα από την αρχή. Πήγε στον γιατρό, του είπε “μπαίνεις όπως είσαι μέσα”, το οξυγόνο του είναι λίγο χαμηλό. Θα μείνει κάποιες μέρες ακόμα στο νοσοκομείο, θα μείνει και 10 μέρες σίγουρα στο σπίτι. Καλά είναι και η ψυχολογία του, είναι ελεγχόμενο πια. Ευτυχώς που πήγαμε εκείνη την ημέρα, το προλάβαμε στο τσακ», είπε χαρακτηριστικά.

Διάβασε επίσης: Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η δημόσια συγγνώμη στην Ελένη Βουλγαράκη για τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα

Δες κι αυτό…