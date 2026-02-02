Mad Bubble
Mad Bubble
Διακόσμηση 02.02.2026

3 οικονομικοί τρόποι για να δώσεις χαρακτήρα στους τοίχους του σπιτιού σου

diakosmisi
Οικονομικές ιδέες διακόσμησης που δίνουν χαρακτήρα στους τοίχους του σπιτιού, χωρίς μεγάλο κόστος και με έμφαση στη δημιουργικότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η διακόσμηση των τοίχων είναι μια πρόκληση για κάθε σπίτι, ειδικά όταν ο χώρος είναι νέος ή οι τοίχοι παραμένουν άδειοι. Ένα σπίτι με κενές επιφάνειες φαίνεται ημιτελές και ψυχρό, ενώ η αναζήτηση έργων τέχνης ή κορνιζών συχνά ξεπερνά τον προϋπολογισμό. Παράλληλα, ο σχεδιασμός της τοποθέτησης τέτοιων στοιχείων απαιτεί χρόνο και προσοχή, κάτι που αποθαρρύνει πολλούς από το να ξεκινήσουν τη διακόσμηση των τοίχων τους.

Παρά τις δυσκολίες, υπάρχουν τρόποι να γεμίσουν με χαρακτήρα και προσωπικότητα χωρίς να ξοδέψουμε μια περιουσία. Από ψηφιακές εκτυπώσεις μέχρι DIY projects και δημιουργικές συνθέσεις με προσωπικά αντικείμενα, ακόμα και ο πιο περιορισμένος χώρος μπορεί να αποκτήσει αίσθηση ολοκλήρωσης και ζεστασιάς.

diakosmisi
pexels.com

Διάβασε επίσης: Το Pattern Drenching είναι η πιο δυνατή τάση διακόσμησης για το 2026 – Πώς να το εφαρμόσεις

1. Ψηφιακές εκτυπώσεις

Τα έργα τέχνης που μπορείς να κατεβάσεις από το internet προσφέρουν τη δυνατότητα για οικονομικές και ευέλικτες λύσεις διακόσμησης. Μπορείς να επιλέξεις μεμονωμένα prints ή curated sets, που διευκολύνουν τη δημιουργία gallery wall, και να τα εκτυπώσεις σε διαφορετικά μεγέθη ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στον χώρο σας.

diakosmisi
pexels

2. Αναζήτηση σε παλαιοπωλεία

Τα παλαιοπωλεία συχνά προσφέρουν έργα τέχνης ή κορνίζες σε πολύ χαμηλές τιμές. Ακόμα και αν το artwork δεν είναι ακριβώς στα γούστα σου, μπορείς να το αντικαταστήσεις την εικόνα με δικές σου εκτυπώσεις ή φωτογραφίες, αξιοποιώντας την κορνίζα για ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα χωρίς μεγάλο κόστος.

diakosmisi
pexels

3. Προσωπικά αντικείμενα ως τέχνη

Η τοίχος μπορεί να γεμίσει νόημα και χαρακτήρα με προσωπικά αντικείμενα. Φωτογραφίες από ταξίδια, καρτ ποστάλ, μικρά souvenirs ή υφάσματα μπορούν να μπουν σε κορνίζες, δημιουργώντας μοναδικές και προσωπικές συνθέσεις που δίνουν ζωή στο σπίτι και ταυτόχρονα σέβονται τον προϋπολογισμό.

Διάβασε επίσης: Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

διακόσμηση οικονομία σπίτι
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Στείλ’ το ή μην το στείλεις… 20 λόγοι που θα σε βγάλουν από το δίλημμα

Στείλ’ το ή μην το στείλεις… 20 λόγοι που θα σε βγάλουν από το δίλημμα

02.02.2026
Επόμενο
Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

02.02.2026

Δες επίσης

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά
Food

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

02.02.2026
Στείλ’ το ή μην το στείλεις… 20 λόγοι που θα σε βγάλουν από το δίλημμα
Life

Στείλ’ το ή μην το στείλεις… 20 λόγοι που θα σε βγάλουν από το δίλημμα

02.02.2026
Πώς ένα απλό φωτιστικό θα φέρει χαρακτήρα και ατμόσφαιρα στην κουζίνα σου
Life

Πώς ένα απλό φωτιστικό θα φέρει χαρακτήρα και ατμόσφαιρα στην κουζίνα σου

02.02.2026
Τα 5 ζώδια που αγαπούν να κάνουν προξενιά – Τοξότες, Δίδυμοι κι άλλα 3
Life

Τα 5 ζώδια που αγαπούν να κάνουν προξενιά – Τοξότες, Δίδυμοι κι άλλα 3

02.02.2026
Τοστ χωρίς ψωμί; Η Δούκισσα Νομικού έχει τη συνταγή
Life

Τοστ χωρίς ψωμί; Η Δούκισσα Νομικού έχει τη συνταγή

02.02.2026
Chappell Roan: Το naked dress που έφερε τα ’90s στα Grammys 2026
Fashion

Chappell Roan: Το naked dress που έφερε τα ’90s στα Grammys 2026

02.02.2026
Η Mattel παρουσιάζει την πρώτη «Golden» σειρά KPop Demon Hunters™
Life

Η Mattel παρουσιάζει την πρώτη «Golden» σειρά KPop Demon Hunters™

02.02.2026
6 αρώματα που μυρίζουν σαν ξόρκι αγάπης
Beauty

6 αρώματα που μυρίζουν σαν ξόρκι αγάπης

02.02.2026
Φοράς μόνο ουδέτερους τόνους; Αυτά είναι τα χρώματα που θα λατρέψεις το 2026
Fashion

Φοράς μόνο ουδέτερους τόνους; Αυτά είναι τα χρώματα που θα λατρέψεις το 2026

02.02.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει