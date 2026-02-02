Στείλ’ το ή μην το στείλεις… 20 λόγοι που θα σε βγάλουν από το δίλημμα

20 λόγοι που χωρίζουν μια καρδιά στα δύο και όλα όσα κρύβονται πίσω από την πιο δύσκολη απόφαση της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δεν είναι ποτέ ουδέτερη. Ακόμη κι όσοι δηλώνουν αδιάφοροι, γνωρίζουν ότι αυτή η ημερομηνία πυροδοτεί έναν αθόρυβο αλλά έντονο εσωτερικό διάλογο. Ένα μήνυμα περιμένει στα πρόχειρα, σε μια σημείωση ή απλώς στο μυαλό. Λίγες λέξεις που μοιάζουν απλές, αλλά έχουν το βάρος μιας ολόκληρης ιστορίας. Να το στείλω ή να μην το στείλω. Δεν είναι τεχνολογικό δίλημμα. Είναι υπαρξιακό.

Γιατί κάθε μήνυμα του Αγίου Βαλεντίνου κουβαλά προσδοκίες, φόβους, παρελθόν και πιθανά σενάρια του μέλλοντος. Άλλοτε μοιάζει με τελευταία ευκαιρία και άλλοτε με παγίδα της οποίας το τέλος είναι ήδη γνωστό. Κι όμως, η απάντηση σπάνια είναι ξεκάθαρη. Γι’ αυτό αξίζει να ακουστούν και οι δύο πλευρές. 10 λόγοι για να πατήσεις «αποστολή» και 10 λόγοι για να αφήσεις το μήνυμα εκεί που είναι.

Δέκα λόγοι για να το στείλεις

1. Γιατί η ειλικρίνεια σε απελευθερώνει.

Ακόμη κι αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, το να πεις καθαρά αυτό που νιώθεις σε λυτρώνει από το βασανιστικό «αν». Κλείνει ένα εσωτερικό κεφάλαιο και σου επιτρέπει να προχωρήσεις χωρίς εκκρεμότητες.

2. Γιατί ο φόβος της απόρριψης είναι συνήθως χειρότερος από την ίδια την απόρριψη.

Η αναμονή και η φαντασία διογκώνουν τον πόνο. Μια ξεκάθαρη απάντηση, ακόμη κι αν πονά, έχει όρια και τέλος.

3. Γιατί οι άνθρωποι μετανιώνουν περισσότερο για όσα δεν είπαν.

Οι λέξεις που δεν ειπώθηκαν επιστρέφουν συχνά αργότερα με τη μορφή ενοχής ή ανεκπλήρωτου. Η σιωπή δεν προστατεύει πάντα.

4. Γιατί το συναίσθημα που μένει μέσα σου βαθαίνει.

Ό,τι δεν εκφράζεται δεν χάνεται. Αντίθετα, γίνεται πιο περίπλοκο και συχνά πιο δύσκολο να διαχειριστείς στο μέλλον.

5. Γιατί μπορεί να φοβάται ακριβώς το ίδιο και ο άλλος.

Πολλές ιστορίες δεν ξεκίνησαν ποτέ επειδή και οι δύο περίμεναν τον άλλον να μιλήσει πρώτος.

6. Γιατί ένα μήνυμα δεν είναι υπόσχεση.

Δεν δεσμεύει, δεν απαιτεί, δεν πιέζει. Απλώς δηλώνει παρουσία και συναίσθημα, αφήνοντας τον άλλον ελεύθερο να απαντήσει.

7. Γιατί το να εκφράζεσαι είναι ένδειξη θάρρους.

Η έκφραση συναισθημάτων δεν είναι αδυναμία, αλλά σημάδι ψυχικής ωριμότητας και αυτοσεβασμού.

8. Γιατί οι σιωπές σπάνια αλλάζουν κάτι.

Η ζωή κινείται μπροστά μέσα από μικρές πράξεις τόλμης, όχι μέσα από αναβολές και ανείπωτα.

9. Γιατί ακόμη και το «όχι» μπορεί να λυτρώσει.

Μια αρνητική απάντηση κλείνει κύκλους που αλλιώς μένουν ανοιχτοί για χρόνια και εμποδίζουν την εξέλιξη.

10. Γιατί ο χρόνος δεν περιμένει.

Αν δεν το στείλεις σήμερα, ίσως αύριο να μην υπάρχει πια χώρος, διάθεση ή λόγος να ειπωθεί.

Δέκα λόγοι για να μην το στείλεις

1. Γιατί δεν χρωστάς το συναίσθημά σου σε κανέναν.

Ιδιαίτερα σε ανθρώπους που δεν σε σεβάστηκαν ή δεν στάθηκαν όπως έπρεπε απέναντί σου.

2. Γιατί η σιωπή μπορεί να είναι επιλογή ωριμότητας.

Σε κάποιες περιπτώσεις, το να μη μιλήσεις προστατεύει και εσένα και τον άλλον.

3. Γιατί η μοναξιά συχνά μεταμφιέζεται σε συναίσθημα.

Αν το μήνυμα γεννιέται από φόβο να μείνεις μόνος, πιθανότατα θα το μετανιώσεις.

4. Γιατί όχι κάθε αλήθεια χρειάζεται αποδέκτη.

Υπάρχουν σκέψεις και συναισθήματα που ανήκουν μόνο σε εσένα και δεν χρειάζονται επιβεβαίωση.

5. Γιατί ο άλλος μπορεί να έχει προχωρήσει.

Ένα μήνυμα μπορεί να ξύσει πληγές που έχουν επουλωθεί, χωρίς ουσιαστικό λόγο.

6. Γιατί η αξιοπρέπεια είναι στάση ζωής.

Δεν βρίσκεται στην έκθεση, αλλά στη γνώση του πότε αξίζει να μιλήσεις και πότε όχι.

7. Γιατί κάποια συναισθήματα χρειάζονται χρόνο.

Δεν είναι όλα έτοιμα να ειπωθούν. Κάποια πρέπει πρώτα να κατανοηθούν.

8. Γιατί αν περιμένεις λύτρωση από την απάντηση, το βάρος είναι λάθος.

Κανένα μήνυμα δεν μπορεί να σε σώσει ή να σε ολοκληρώσει.

9. Γιατί το παρελθόν δεν αλλάζει.

Όσο όμορφα κι αν γραφτεί ένα μήνυμα, δεν αναιρεί όσα έχουν ήδη συμβεί.

10. Γιατί μερικές φορές το «μην το στείλεις» είναι αυτοφροντίδα.

Είναι μια συνειδητή πράξη αγάπης προς τον εαυτό σου και τα όριά σου.

Ο Άγιος Βαλεντίνος, τελικά, δεν ζητά σωστή ή λάθος απόφαση. Ζητά ειλικρίνεια. Το ερώτημα δεν είναι αν θα σταλεί το μήνυμα, αλλά αν η επιλογή σου, όποια κι αν είναι, σε αφήνει πιο ήρεμο το βράδυ. Αν σε φέρνει πιο κοντά στον εαυτό σου ή πιο μακριά. Γιατί κάποια μηνύματα γράφονται για να αλλάξουν μια σχέση. Και κάποια για να μας μάθουν ποιοι είμαστε. Και αυτό, ίσως, είναι το πιο αληθινό δώρο της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου.

