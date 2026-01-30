Mad Bubble
Σχέσεις 30.01.2026

Πώς να γιορτάσεις τον Άγιο Βαλεντίνο όταν είσαι σε situationship

Ο όδηγος που θα σε βοηθήσει να επιβιώσεις με απόλυτη επιτυχία την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου όταν βρίσκεσαι σε situationship
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δεν είναι πλέον μόνο για ζευγάρια ή για όσους περνούν τη μέρα μόνοι στο σπίτι βλέποντας σειρές. Σήμερα, η γιορτή της αγάπης μπορεί να αφορά κάθε μορφή σχέσης στη ζωή μας, είτε πρόκειται για ρομαντική αγάπη, φιλία ή ακόμα και για την αγάπη προς τον εαυτό μας.

Για όσους βρίσκονται σε μια σχέση χωρίς επίσημη ταμπέλα, η ημέρα αυτή μπορεί να προκαλεί μικρές ή μεγαλύτερες αναποδιές. Τι πρέπει να κάνεις; Να κλείσεις τραπέζι; Να αγνοήσεις τη μέρα; Ή να κάνεις κάτι που δείχνει ενδιαφέρον χωρίς να υπερβαίνει τα όρια; Ακολουθούν μερικές ιδέες για το τι να κάνεις την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου όταν είσαι σε situationship .

Διάβασε επίσης: Αμφιβάλλεις για την αγάπη του; Αυτά τα 15 σημάδια θα σε διαψεύσουν

Καθόρισε τι θέλεις πραγματικά

Το πρώτο βήμα είναι να καταλάβεις τι θέλεις εσύ για τη συγκεκριμένη ημέρα. Σκέψου πώς θα ήθελες να περάσεις τη μέρα σου. Θέλεις να τη μοιραστείς με τον άλλον; Θα σε πείραζε αν φερθεί σαν να ήταν μια απλή μέρα; Θέλεις η ημέρα να σπρώξει τη σχέση προς κάτι πιο σοβαρό ή είσαι ικανοποιημένος με κάτι πιο χαλαρό; Η ξεκάθαρη εικόνα για τις προσδοκίες σου βοηθά να αποφευχθούν παρεξηγήσεις και απογοητεύσεις.

Συζήτησε ανοιχτά αλλά χαλαρά

Ακόμα κι αν η συζήτηση για τη μέρα φαίνεται δύσκολη, δεν χρειάζεται να είναι βαριά ή επίσημη. Ένα απλό «Θα κάνουμε κάτι στις 14 Φεβρουαρίου;» ή μια πρόταση για μια κοινή δραστηριότητα αρκεί για να καταλάβεις αν είστε στην ίδια σελίδα. Αν θέλεις να κρατήσεις τη σχέση χαλαρή, μπορείς να αναφέρεις παράλληλα τα σχέδια με φίλους, χωρίς να δημιουργηθεί ένταση.

Ορίστε πώς θα περάσετε τη μέρα

Δεν υπάρχει κανόνας για το πώς πρέπει να γιορτάζεται η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Αν θέλεις να ντυθείς και να πας σε ένα ρομαντικό δείπνο, κάντο χωρίς να ανησυχείς για τη «σοβαρότητα» της σχέσης. Αν προτιμάς κάτι πιο χαλαρό, όπως μια βόλτα ή ένα ποτό, αυτό είναι εξίσου αποδεκτό.

Σκέψου το δώρο προσεκτικά

Σε μια σχέση χωρίς ταμπέλα, το δώρο μπορεί να γίνει αφορμή για άγχος. Δεν υπάρχει υποχρέωση για ένα ακριβό ή μεγάλο δώρο, ένα μικρό και προσεγμένο αντικείμενο, όπως ένα γλυκό ή ένα μπουκάλι κρασί, αρκεί. Η προσδοκία για ανταπόδοση πρέπει να παραμένει χαλαρή, ώστε η γιορτή να μην δημιουργήσει πίεση.

Μην συγκρίνεις τη σχέση σου με άλλες

Η πιο σημαντική υπενθύμιση για τη μέρα είναι να μην συγκρίνεις τη σχέση σου με άλλες. Οι σχέσεις στα social media δείχνουν μόνο ένα μέρος της πραγματικότητας. Αν νιώσεις ζήλια ή πίεση βλέποντας άλλους, θυμήσου τι πραγματικά ήθελες για τη μέρα και εστίασε σε αυτό.

Διάβασε επίσης: Bookfishing: Η νέα τάση στα dating apps που μπορεί να σε ξεγελάσει

Δες κι αυτό…

 

