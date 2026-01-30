Mad Bubble
Mad Bubble
Σχέσεις 30.01.2026

Μήπως ήρθε η ώρα να πεις «αντίο»; Τα 4+1 σημάδια που δείχνουν ότι η σχέση σου τελείωσε οριστικά

Μερικές φορές το τέλος μιας σχέσης είναι απαραίτητο για να βρεις ξανά την ισορροπία σου και την αληθινή ευτυχία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όταν είμαστε μέσα σε μια σχέση, συχνά επικεντρωνόμαστε στα θετικά στοιχεία του συντρόφου μας. Εκτιμούμε τα χαρακτηριστικά που μας αρέσουν και αγνοούμε όσα μας ενοχλούν, τουλάχιστον στην αρχή. Με τον καιρό όμως, αυτά τα «μικρά ενοχλητικά» στοιχεία γίνονται εμπόδια για τη σχέση. Οι διαφωνίες, οι κακές συνήθειες και οι καθημερινές εντάσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον που δεν είναι πια ευχάριστο. Τότε, η απόφαση να χωρίσεις δεν είναι απλά επιλογή, είναι αναγκαιότητα.

Όσο πιο σύντομα αποδεχτείς ότι μια σχέση έχει τελειώσει, τόσο πιο εύκολο θα είναι να προχωρήσεις και να βρεις την ευτυχία ξανά.

Έρχεται χωρισμός: Ποια είναι τα 3 ζώδια που δεν θα προλάβουν να... γιορτάσουν τον Άγιο Βαλεντίνο
Unsplash.com

Διάβασε επίσης: Bookfishing: Η νέα τάση στα dating apps που μπορεί να σε ξεγελάσει

5 ξεκάθαρα σημάδια ότι η σχέση σου έχει φτάσει στο τέλος

1.Έχετε σταματήσει να διαφωνείτε ή να συζητάτε

Όταν δεν υπάρχει διάθεση για συζήτηση και διαφωνία, σημαίνει ότι έχεις ήδη αποσυνδεθεί συναισθηματικά. Οι κοινές αποφάσεις και οι μικρές συγκρούσεις που κάποτε σας έφερναν πιο κοντά έχουν εξαφανιστεί. Ο καθένας πορεύεται μόνος του, και το χωρισμό είναι θέμα χρόνου.

2. Ζείτε σαν συγκάτοικοι

Η συγκατοίκηση είναι το απόλυτο τεστ για μια σχέση. Αν νιώθετε σαν δύο ξένοι που απλά μοιράζονται έναν χώρο, χωρίς ουσιαστική επικοινωνία, τότε η σχέση έχει ήδη χάσει την έντασή της.


3. Είστε περισσότερο φίλοι παρά εραστές

Η φιλία είναι σημαντική, αλλά όταν υπερτερεί έναντι του πάθους και της ερωτικής σύνδεσης, η σχέση χάνει το σπινθηροβόλο στοιχείο που την κρατά ζωντανή.

4. Αντιμετωπίζετε προβλήματα με κατηγορίες, όχι συνεργασία

Οι διαφωνίες είναι φυσιολογικές, αλλά όταν ο ένας κατηγορεί τον άλλον και δεν υπάρχει κοινή προσπάθεια να λυθούν τα ζητήματα, η σχέση χάνει την ομάδα που την κρατά ενωμένη. Οι σχέσεις χρειάζονται συνεργασία, υπομονή και διάλογο.

unsplash.com

5. Απομακρύνεστε συναισθηματικά

Όταν χάνεται η επιθυμία να είστε μαζί, όταν η παρουσία του άλλου δεν είναι προτεραιότητα ούτε στις χαρές ούτε στις δυσκολίες, τότε έχει έρθει η ώρα να αναγνωρίσεις την αλήθεια: η σχέση τελείωσε.

Διάβασε επίσης: Αμφιβάλλεις για την αγάπη του; Αυτά τα 15 σημάδια θα σε διαψεύσουν

Δες κι αυτό….

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

σημάδια σχέσεις ΧΩΡΙΣΜΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς να γιορτάσεις τον Άγιο Βαλεντίνο όταν είσαι σε situationship

Πώς να γιορτάσεις τον Άγιο Βαλεντίνο όταν είσαι σε situationship

30.01.2026
Επόμενο
Ο Θάνος Κρομμύδας στο Talk to MAD: «Το θέατρο με κάνει να νιώθω ζωντανός κάθε παράσταση»

Ο Θάνος Κρομμύδας στο Talk to MAD: «Το θέατρο με κάνει να νιώθω ζωντανός κάθε παράσταση»

30.01.2026

Δες επίσης

Τσικνοπέμπτη: Οδηγός επιτυχίας για ψήσιμο που θα μείνει αξέχαστο
Food

Τσικνοπέμπτη: Οδηγός επιτυχίας για ψήσιμο που θα μείνει αξέχαστο

30.01.2026
Η Oprah Winfrey «έκλεισε» τα 72 και στέλνει μήνυμα ανανέωσης
Celeb News

Η Oprah Winfrey «έκλεισε» τα 72 και στέλνει μήνυμα ανανέωσης

30.01.2026
Θες η γυμναστική να σου γίνει καθημερινή συνήθεια; Τότε ασκήσου αυτή τη συγκεκριμένη ώρα
Fitness

Θες η γυμναστική να σου γίνει καθημερινή συνήθεια; Τότε ασκήσου αυτή τη συγκεκριμένη ώρα

30.01.2026
Αυτή είναι η πιο σωστή ώρα για να φας βραδινό τον χειμώνα
Life

Αυτή είναι η πιο σωστή ώρα για να φας βραδινό τον χειμώνα

30.01.2026
Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί
Life

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

30.01.2026
Πώς να γιορτάσεις τον Άγιο Βαλεντίνο όταν είσαι σε situationship
Life

Πώς να γιορτάσεις τον Άγιο Βαλεντίνο όταν είσαι σε situationship

30.01.2026
Γυμναστική χωρίς γυμναστήριο: 5 αντικείμενα σπιτιού που αντικαθιστούν τα βάρη
Fitness

Γυμναστική χωρίς γυμναστήριο: 5 αντικείμενα σπιτιού που αντικαθιστούν τα βάρη

30.01.2026
Τα ζώδια που μισούν ακράδαντα τις Απόκριες – Ο Παρθένος κι άλλα 4
Life

Τα ζώδια που μισούν ακράδαντα τις Απόκριες – Ο Παρθένος κι άλλα 4

30.01.2026
Τραγικό Photospop δείχνει την Ariana Grande με 6 δάχτυλα
Fashion

Τραγικό Photospop δείχνει την Ariana Grande με 6 δάχτυλα

30.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία