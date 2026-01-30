Mad Bubble
Ο Θάνος Κρομμύδας στο Talk to MAD: «Το θέατρο με κάνει να νιώθω ζωντανός κάθε παράσταση»

Στο Talk To MAD, ο Θάνος Κρομμύδας αποκαλύπτει όλα για τον ρόλο του στην παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν», την πορεία του στο θέατρο, τις εμπειρίες του στο εξωτερικό
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στην εκπομπή Talk To MAD τον ηθοποιό Θάνο Κρομμύδα, ο οποίος μίλησε για την παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν», την πορεία του στο θέατρο, τις σπουδές του στο εξωτερικό, αλλά και τα μελλοντικά του σχέδια στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Ο ίδιος περιέγραψε τον ρόλο του και την παράσταση: «Ο ρόλος μου λέγεται Joel Gerard. Είναι ηθοποιός και ο στόχος του είναι να γίνει πρωταγωνιστής στο Χόλιγουντ. Η παράσταση έχει να κάνει με το American dream».

Σχετικά με την εμπειρία συμμετοχής σε μια τόσο απαιτητική παραγωγή, ο Θάνος αποκάλυψε: «Είναι αρκετά δύσκολο γιατί οι πρόβες κράτησαν σχεδόν τρεις μήνες. Στην παράσταση περνάνε οι μέρες και εμείς πρέπει να δείξουμε την κούραση και την ψυχολογική φθορά των χαρακτήρων όσο προχωρά η ιστορία. Το κινησιολογικό κομμάτι ήταν το πιο απαιτητικό».

Ο ηθοποιός μοιράστηκε και τη φιλοσοφία του για το θέατρο: «Ο κύριος λόγος που μ’ αρέσει τόσο πολύ το θέατρο είναι ότι έχεις επαφή με το κοινό. Κάθε παράσταση είναι διαφορετική και αυτή η ενέργεια που δέχεσαι και στέλνεις είναι κάτι πολύ όμορφο».

Σχετικά με τις πρώτες του επαγγελματικές εμπειρίες, ο Θάνος δήλωσε: «Δεν ήμουν το παιδί που ήθελε από μικρό να γίνει ηθοποιός. Σπούδαζα οικονομικά στη Νομική και μετά βρήκα το θέατρο σαν τρόπο διαφυγής. Η στήριξη της οικογένειάς μου ήταν αρκετά σημαντική, γιατί μου επέτρεψε να ακολουθήσω κάτι πιο ασταθές σαν επάγγελμα».

Αναφερόμενος στη μετάβασή του στην τηλεόραση, αποκάλυψε: «Ο πρώτος μου ρόλος στην τηλεόραση είναι στη σειρά «Μπαμπά Σ’ αγαπώ» στον Alpha. Είναι ντεμπούτο, αλλά πολύ ενδιαφέρον, και έχει ξεκινήσει να συζητιέται ήδη».

Σχετικά με τη σειρά προτεραιότητας στις τέχνες, δήλωσε: «Θέατρο ξεκάθαρα, μετά κινηματογράφο και τέλος τηλεόραση. Το θέατρο ήταν ο λόγος που αποφάσισα να γίνω ηθοποιός».

Όσον αφορά τους άμεσους στόχους του, ανέφερε: «Ο επόμενος στόχος είναι να πάρω ακόμα ένα μεγαλύτερο ρόλο, είτε στο θέατρο, στην τηλεόραση ή τον κινηματογράφο. Δεν ξέρω πώς θα μου το φέρει, αλλά το manifest σίγουρα πιάνει».

Η εκπομπή ολοκληρώθηκε με τον Θάνο να ευχαριστεί για τη φιλοξενία, αφήνοντας τους τηλεθεατές με ενθουσιασμό για τις επόμενες θεατρικές του εμφανίσεις και την πορεία του στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

