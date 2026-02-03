Ενοχλημένος ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου

Σε μια προσωπική αποκάλυψη προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα μιας και η παρουσιάστρια μίλησε για την επικοινωνία που είχε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, μετά τον σχολιασμό που έγινε στον αέρα σχετικά με την παρουσία του σε κοσμική εκδήλωση.

Όπως εξήγησε, αφορμή στάθηκε η προβολή πλάνων από την εκδήλωση για το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ στο Κέντρο Αθηνών, όπου φάνηκε ο δημοφιλής τραγουδιστής να αποφεύγει τις τηλεοπτικές κάμερες. Η εκπομπή σχολίασε τότε πως η στάση αυτή δεν ήταν η αναμενόμενη, δεδομένου ότι υπήρχε επίσημη πρόσκληση και έντονη δημοσιότητα γύρω από το event. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η ίδια, ο Κωνσταντίνος Αργυρός επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τα σχόλια. Όπως της μετέφερε, δεν υπήρχε καμία πρόθεση αποφυγής των δημοσιογράφων ή των καμερών, καθώς ένα σοβαρό προσωπικό ζήτημα τον ανάγκασε να αποχωρήσει άμεσα από τον χώρο, γεγονός που εξηγεί και τη χρήση της πίσω εξόδου.

Διάβασε επίσης: Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ – «Τα επίπεδα οξυγόνου ήταν χαμηλά»

Η Κατερίνα Καινούργιου πρόσθεσε πως ο τραγουδιστής τόνισε ότι διαχρονικά ανταποκρίνεται στα καλέσματα των εκπομπών και των δημοσιογράφων, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, υπογραμμίζοντας ότι δεν είχε κανένα λόγο να αποφύγει τα media. Όσον αφορά το ζήτημα της πρόσκλησης, ξεκαθάρισε πως το όνομά του αναγραφόταν καθώς είχε παραχωρήσει τον χώρο για την εκδήλωση.





«Χθες είπαμε για την προβολή του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ στο Κέντρο Αθηνών. Δείξαμε κάποια πλάνα, στα οποία φαίνεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποφεύγει τις κάμερες, και είπαμε ότι δεν ήταν ωραίο, εφόσον μας καλείς και βλέπουμε και την πρόσκληση, να μας κλείνεις την πόρτα. Ο Κωνσταντίνος στεναχωρήθηκε με αυτά τα σχόλια, με πήρε μετά τηλέφωνο και μου είπε το εξής και ήθελε να το μεταφέρω: δεν υπήρχε περίπτωση να μη μιλήσω στις τηλεοπτικές κάμερες. Του συνέβη κάτι προσωπικό, γι’ αυτό βλέπουμε ότι πηγαίνει από την πίσω πόρτα, και έπρεπε εκείνη τη στιγμή να φύγει. Κάτι σοβαρό. Η αλήθεια είναι ότι μου είπε “όσες φορές με έχετε καλέσει στην εκπομπή, έχω βγει μέσω Skype, πάντα μιλάω στις κάμερες και στους δημοσιογράφους, δεν είχα λόγο να μη μιλήσω”. Τώρα για το θέμα της πρόσκλησης, που τον ρώτησα, είναι διότι έδωσε τον χώρο, γι’ αυτό ήταν και το όνομά του στην πρόσκληση», υπογράμμισε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.





Υπενθυμίζεται ότι οικοδεσπότες της πρεμιέρας του ντοκιμαντέρ Melania ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη σύζυγό του Αλεξάνδρα Νίκα, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς και το ζευγάρι Έρικ και Δήμητρα Βασιλάτος.

Διάβασε επίσης: Γενέθλια για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Η τρυφερή έκπληξη του Νίκου Συρίγου (video)

Δες κι αυτό…