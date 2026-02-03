Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 03.02.2026

Ενοχλημένος ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου

Το τηλεφώνημα που έκανε ο τραγουδιστής στην παρουσιάστρια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μια προσωπική αποκάλυψη προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα μιας και η παρουσιάστρια μίλησε για την επικοινωνία που είχε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, μετά τον σχολιασμό που έγινε στον αέρα σχετικά με την παρουσία του σε κοσμική εκδήλωση.

Όπως εξήγησε, αφορμή στάθηκε η προβολή πλάνων από την εκδήλωση για το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ στο Κέντρο Αθηνών, όπου φάνηκε ο δημοφιλής τραγουδιστής να αποφεύγει τις τηλεοπτικές κάμερες. Η εκπομπή σχολίασε τότε πως η στάση αυτή δεν ήταν η αναμενόμενη, δεδομένου ότι υπήρχε επίσημη πρόσκληση και έντονη δημοσιότητα γύρω από το event. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η ίδια, ο Κωνσταντίνος Αργυρός επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τα σχόλια. Όπως της μετέφερε, δεν υπήρχε καμία πρόθεση αποφυγής των δημοσιογράφων ή των καμερών, καθώς ένα σοβαρό προσωπικό ζήτημα τον ανάγκασε να αποχωρήσει άμεσα από τον χώρο, γεγονός που εξηγεί και τη χρήση της πίσω εξόδου.

https://www.instagram.com/katken85/

Διάβασε επίσης: Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ – «Τα επίπεδα οξυγόνου ήταν χαμηλά»

Η Κατερίνα Καινούργιου πρόσθεσε πως ο τραγουδιστής τόνισε ότι διαχρονικά ανταποκρίνεται στα καλέσματα των εκπομπών και των δημοσιογράφων, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, υπογραμμίζοντας ότι δεν είχε κανένα λόγο να αποφύγει τα media. Όσον αφορά το ζήτημα της πρόσκλησης, ξεκαθάρισε πως το όνομά του αναγραφόταν καθώς είχε παραχωρήσει τον χώρο για την εκδήλωση.


«Χθες είπαμε για την προβολή του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ στο Κέντρο Αθηνών. Δείξαμε κάποια πλάνα, στα οποία φαίνεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποφεύγει τις κάμερες, και είπαμε ότι δεν ήταν ωραίο, εφόσον μας καλείς και βλέπουμε και την πρόσκληση, να μας κλείνεις την πόρτα. Ο Κωνσταντίνος στεναχωρήθηκε με αυτά τα σχόλια, με πήρε μετά τηλέφωνο και μου είπε το εξής και ήθελε να το μεταφέρω: δεν υπήρχε περίπτωση να μη μιλήσω στις τηλεοπτικές κάμερες. Του συνέβη κάτι προσωπικό, γι’ αυτό βλέπουμε ότι πηγαίνει από την πίσω πόρτα, και έπρεπε εκείνη τη στιγμή να φύγει. Κάτι σοβαρό. Η αλήθεια είναι ότι μου είπε “όσες φορές με έχετε καλέσει στην εκπομπή, έχω βγει μέσω Skype, πάντα μιλάω στις κάμερες και στους δημοσιογράφους, δεν είχα λόγο να μη μιλήσω”. Τώρα για το θέμα της πρόσκλησης, που τον ρώτησα, είναι διότι έδωσε τον χώρο, γι’ αυτό ήταν και το όνομά του στην πρόσκληση», υπογράμμισε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.


Υπενθυμίζεται ότι οικοδεσπότες της πρεμιέρας του ντοκιμαντέρ Melania ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη σύζυγό του Αλεξάνδρα Νίκα, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς και το ζευγάρι Έρικ και Δήμητρα Βασιλάτος.

Διάβασε επίσης: Γενέθλια για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Η τρυφερή έκπληξη του Νίκου Συρίγου (video)

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ – «Τα επίπεδα οξυγόνου ήταν χαμηλά»

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ – «Τα επίπεδα οξυγόνου ήταν χαμηλά»

03.02.2026
Επόμενο
Κατερίνα – Ακούστε τι μου λέει: Σαρώνει στο YouTube με το νέο της music video

Κατερίνα – Ακούστε τι μου λέει: Σαρώνει στο YouTube με το νέο της music video

03.02.2026

Δες επίσης

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ – «Τα επίπεδα οξυγόνου ήταν χαμηλά»
Celeb News

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ – «Τα επίπεδα οξυγόνου ήταν χαμηλά»

03.02.2026
Γενέθλια για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Η τρυφερή έκπληξη του Νίκου Συρίγου (video)
Celeb News

Γενέθλια για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Η τρυφερή έκπληξη του Νίκου Συρίγου (video)

03.02.2026
Το δαχτυλίδι της Billie Eilish στα Grammys που πυροδότησε τις φήμες για αρραβώνα
Celeb News

Το δαχτυλίδι της Billie Eilish στα Grammys που πυροδότησε τις φήμες για αρραβώνα

03.02.2026
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η δημόσια συγγνώμη στην Ελένη Βουλγαράκη για τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα
Celeb News

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η δημόσια συγγνώμη στην Ελένη Βουλγαράκη για τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα

03.02.2026
Evangelia: Παντρεύεται με τον Jay Stolar – Πότε και πού θα γίνει ο γάμος
Celeb News

Evangelia: Παντρεύεται με τον Jay Stolar – Πότε και πού θα γίνει ο γάμος

02.02.2026
Kim Kardashian-Lewis Hamilton: Οι φήμες για το νέο celebrity couple
Celeb News

Kim Kardashian-Lewis Hamilton: Οι φήμες για το νέο celebrity couple

02.02.2026
Έλλη Κοκκίνου: Η on air αναφορά στον Διονύση Σχοινά και η έντονη αμηχανία της
Celeb News

Έλλη Κοκκίνου: Η on air αναφορά στον Διονύση Σχοινά και η έντονη αμηχανία της

02.02.2026
Αθηνά Οικονομάκου: Η ανάρτηση για το νέο επιχειρηματικό της βήμα στο Μιλάνο με τον Μπρούνο Τσερέλα
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου: Η ανάρτηση για το νέο επιχειρηματικό της βήμα στο Μιλάνο με τον Μπρούνο Τσερέλα

02.02.2026
Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση – απάντηση στα αιχμηρά σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα
Celeb News

Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση – απάντηση στα αιχμηρά σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα

02.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει