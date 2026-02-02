Mad Bubble
Mad Bubble
Food 02.02.2026

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Γιατί ένα ζεστό μπολ σούπας μπορεί να κάνει περισσότερα απ’ όσα νομίζεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με τον χειμώνα να έχει πια εγκατασταθεί για τα καλά, με κρύες θερμοκρασίες και μικρότερες μέρες, η «σεζόν της σούπας» μπαίνει επίσημα στο προσκήνιο. Μαζί της, όμως, κάνει την εμφάνισή της και η περίοδος των κρυολογημάτων και της γρίπης, αφού περνάμε περισσότερο χρόνο σε κλειστούς χώρους. Το παράδοξο είναι πως αυτές οι δύο εποχές ταιριάζουν απόλυτα μεταξύ τους: ένα ζεστό πιάτο σούπας μπορεί να αποτελέσει μία από τις πιο αποτελεσματικές «θεραπείες» όταν νιώθουμε καταβεβλημένοι.

Παρακάτω, ξεχωρίζουμε 5 σούπες που περιέχουν τέτοια «δυνατά» συστατικά. Είναι ιδανικές όχι μόνο για τις μέρες που δεν νιώθεις στα καλύτερά σου, αλλά και για να βοηθήσουν τον οργανισμό σου να επανέλθει πιο γρήγορα.

unsplash.com

Διάβασε επίσης: Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

1. Μινεστρόνε

Γεμάτη λαχανικά, όσπρια και μυρωδικά, η μινεστρόνε αποτελεί ένα πλήρες και θρεπτικό γεύμα. Ξεχωρίζει για την περιεκτικότητά της σε σκόρδο, ένα από τα πιο ισχυρά φυσικά ενισχυτικά του ανοσοποιητικού. Το σκόρδο δρα σαν φυσικό «αντιβιοτικό», αυξάνοντας τη δραστηριότητα των λευκών αιμοσφαιρίων, μειώνοντας τη φλεγμονή και καταπολεμώντας τα μικρόβια.


2. Κρεμώδης σούπα ντομάτας (vegan)

Λίγα πράγματα είναι πιο παρηγορητικά από μια ζεστή σούπα ντομάτας. Εκτός από τη νοσταλγία που ξυπνά, είναι και εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, η οποία δρα σαν «πυροσβέστης» του ανοσοποιητικού, ενεργοποιώντας τα λευκά αιμοσφαίρια και περιορίζοντας τη φλεγμονή.

unsplash.com

3. Κοτόσουπα με λαχανικά και τζίντζερ

Η κλασική κοτόσουπα γίνεται ακόμα πιο αποτελεσματική με την προσθήκη τζίντζερ, το οποίο έχει αντιφλεγμονώδεις και θερμαντικές ιδιότητες. Παράλληλα, η πρωτεΐνη από το κοτόπουλο βοηθά τον οργανισμό να επουλωθεί και να ανακάμψει πιο γρήγορα.

4. Σούπα κολοκύθας με κάρυ

Η κολοκύθα είναι ιδανική για τον χειμώνα και συνδυάζεται τέλεια με κάρυ και μπαχαρικά όπως ο κουρκουμάς. Η κουρκουμίνη που περιέχει μειώνει τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, ενώ τα φυτοχημικά των φυτικών συστατικών λειτουργούν σαν «εσωτερική άμυνα» του οργανισμού.

unsplash.com

7. Σούπα με μανιτάρια και farro

Μια φυτική εναλλακτική στη σούπα με μοσχάρι, που προσφέρει σίδηρο από το farro και βιταμίνη D από τα μανιτάρια. Η βιταμίνη D ρυθμίζει τόσο την άμεση όσο και τη μακροπρόθεσμη ανοσολογική απόκριση, ενισχύοντας συνολικά την άμυνα του οργανισμού.

Κεντρική φωτογραφία: Unsplash.com

Διάβασε επίσης: Τα 5 λάθη που κάνεις και το μοσχαράκι σου βγαίνει πάντα σκληρό

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

λαχανικά σούπες χειμώνας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

02.02.2026

Δες επίσης

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά
Food

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

02.02.2026
3 οικονομικοί τρόποι για να δώσεις χαρακτήρα στους τοίχους του σπιτιού σου
Life

3 οικονομικοί τρόποι για να δώσεις χαρακτήρα στους τοίχους του σπιτιού σου

02.02.2026
Στείλ’ το ή μην το στείλεις… 20 λόγοι που θα σε βγάλουν από το δίλημμα
Life

Στείλ’ το ή μην το στείλεις… 20 λόγοι που θα σε βγάλουν από το δίλημμα

02.02.2026
Πώς ένα απλό φωτιστικό θα φέρει χαρακτήρα και ατμόσφαιρα στην κουζίνα σου
Life

Πώς ένα απλό φωτιστικό θα φέρει χαρακτήρα και ατμόσφαιρα στην κουζίνα σου

02.02.2026
Τα 5 ζώδια που αγαπούν να κάνουν προξενιά – Τοξότες, Δίδυμοι κι άλλα 3
Life

Τα 5 ζώδια που αγαπούν να κάνουν προξενιά – Τοξότες, Δίδυμοι κι άλλα 3

02.02.2026
Τοστ χωρίς ψωμί; Η Δούκισσα Νομικού έχει τη συνταγή
Life

Τοστ χωρίς ψωμί; Η Δούκισσα Νομικού έχει τη συνταγή

02.02.2026
Chappell Roan: Το naked dress που έφερε τα ’90s στα Grammys 2026
Fashion

Chappell Roan: Το naked dress που έφερε τα ’90s στα Grammys 2026

02.02.2026
Η Mattel παρουσιάζει την πρώτη «Golden» σειρά KPop Demon Hunters™
Life

Η Mattel παρουσιάζει την πρώτη «Golden» σειρά KPop Demon Hunters™

02.02.2026
6 αρώματα που μυρίζουν σαν ξόρκι αγάπης
Beauty

6 αρώματα που μυρίζουν σαν ξόρκι αγάπης

02.02.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει