5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Γιατί ένα ζεστό μπολ σούπας μπορεί να κάνει περισσότερα απ’ όσα νομίζεις

Με τον χειμώνα να έχει πια εγκατασταθεί για τα καλά, με κρύες θερμοκρασίες και μικρότερες μέρες, η «σεζόν της σούπας» μπαίνει επίσημα στο προσκήνιο. Μαζί της, όμως, κάνει την εμφάνισή της και η περίοδος των κρυολογημάτων και της γρίπης, αφού περνάμε περισσότερο χρόνο σε κλειστούς χώρους. Το παράδοξο είναι πως αυτές οι δύο εποχές ταιριάζουν απόλυτα μεταξύ τους: ένα ζεστό πιάτο σούπας μπορεί να αποτελέσει μία από τις πιο αποτελεσματικές «θεραπείες» όταν νιώθουμε καταβεβλημένοι.

Παρακάτω, ξεχωρίζουμε 5 σούπες που περιέχουν τέτοια «δυνατά» συστατικά. Είναι ιδανικές όχι μόνο για τις μέρες που δεν νιώθεις στα καλύτερά σου, αλλά και για να βοηθήσουν τον οργανισμό σου να επανέλθει πιο γρήγορα.

1. Μινεστρόνε

Γεμάτη λαχανικά, όσπρια και μυρωδικά, η μινεστρόνε αποτελεί ένα πλήρες και θρεπτικό γεύμα. Ξεχωρίζει για την περιεκτικότητά της σε σκόρδο, ένα από τα πιο ισχυρά φυσικά ενισχυτικά του ανοσοποιητικού. Το σκόρδο δρα σαν φυσικό «αντιβιοτικό», αυξάνοντας τη δραστηριότητα των λευκών αιμοσφαιρίων, μειώνοντας τη φλεγμονή και καταπολεμώντας τα μικρόβια.





2. Κρεμώδης σούπα ντομάτας (vegan)

Λίγα πράγματα είναι πιο παρηγορητικά από μια ζεστή σούπα ντομάτας. Εκτός από τη νοσταλγία που ξυπνά, είναι και εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, η οποία δρα σαν «πυροσβέστης» του ανοσοποιητικού, ενεργοποιώντας τα λευκά αιμοσφαίρια και περιορίζοντας τη φλεγμονή.

3. Κοτόσουπα με λαχανικά και τζίντζερ

Η κλασική κοτόσουπα γίνεται ακόμα πιο αποτελεσματική με την προσθήκη τζίντζερ, το οποίο έχει αντιφλεγμονώδεις και θερμαντικές ιδιότητες. Παράλληλα, η πρωτεΐνη από το κοτόπουλο βοηθά τον οργανισμό να επουλωθεί και να ανακάμψει πιο γρήγορα.

4. Σούπα κολοκύθας με κάρυ

Η κολοκύθα είναι ιδανική για τον χειμώνα και συνδυάζεται τέλεια με κάρυ και μπαχαρικά όπως ο κουρκουμάς. Η κουρκουμίνη που περιέχει μειώνει τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, ενώ τα φυτοχημικά των φυτικών συστατικών λειτουργούν σαν «εσωτερική άμυνα» του οργανισμού.

7. Σούπα με μανιτάρια και farro

Μια φυτική εναλλακτική στη σούπα με μοσχάρι, που προσφέρει σίδηρο από το farro και βιταμίνη D από τα μανιτάρια. Η βιταμίνη D ρυθμίζει τόσο την άμεση όσο και τη μακροπρόθεσμη ανοσολογική απόκριση, ενισχύοντας συνολικά την άμυνα του οργανισμού.

Κεντρική φωτογραφία: Unsplash.com

