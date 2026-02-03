Michael Jackson: Το πρώτο trailer της πολυαναμενόμενης βιογραφίας είναι εδώ

Το νέο trailer παρουσιάζει iconic εμφανίσεις και τη ζωή του Michael Jackson εκτός σκηνής, προετοιμάζοντας το κοινό για την πρεμιέρα

Ένα νέο trailer για την πολυαναμενόμενη βιογραφία του Michael Jackson κάνει πρεμιέρα, προσφέροντας στους θαυμαστές μια πρώτη γεύση από τη ζωή και την καριέρα του βασιλιά της pop.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Jaafar Jackson, γιος του Jermaine Jackson και ανιψιός του Michael, ενώ τον νεαρό Michael αναλαμβάνει ο Juliano Valdi. Το cast συμπληρώνεται από γνωστά ονόματα όπως οι Colman Domingo στον ρόλο του πατέρα και μάνατζερ του Michael, Joe Jackson, η Nia Long ως μητέρα Katherine Jackson, η Kat Graham ως Diana Ross και ο Miles Teller ως ο δικηγόρος και μάνατζερ John Branca.

Το trailer αναδεικνύει τη ζωή του Michael τόσο εκτός σκηνής, όσο και μέσα από ορισμένες από τις πιο iconic εμφανίσεις της πρώιμης σόλο καριέρας του, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να δει τον Michael Jackson όπως ποτέ ξανά. Σύμφωνα με το synopsis της ταινίας: «Εδώ ξεκινά η ιστορία του».

Ο Antoine Fuqua, σκηνοθέτης της ταινίας, δήλωσε ότι η επιλογή του Jaafar Jackson ήταν καθοριστική: «Πέρα από τη φυσική ομοιότητα, είναι το πνεύμα του Michael που αναδύεται με έναν μαγικό τρόπο». Επιπλέον, η παραγωγή συγκέντρωσε καλλιτέχνες που γνώριζαν και είχαν συνεργαστεί με τον Michael, καλύπτοντας κομμώσεις, μακιγιάζ, κοστούμια, χορογραφία, φωτισμό και κινηματογραφία.

Ο Colman Domingo, που ενσαρκώνει τον Joe Jackson, σημείωσε ότι στόχος του ήταν να αναδείξει την ανθρωπιά, την καρδιά και το χιούμορ του χαρακτήρα, παρά την σύνθετη δημόσια εικόνα του πατέρα του Michael: «Μπορεί να πηγαίνει κόντρα στη δημόσια γνώμη, αλλά πιστεύω ότι είναι η ευθύνη μου να δείξω την πολυπλοκότητα αυτών των ανθρώπων».

Οι πρώτες φωτογραφίες του Jaafar Jackson από τα γυρίσματα κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο του 2024, προκαλώντας ενθουσιασμό στους fans. Η ταινία παραγωγής Graham King, που είχε συμμετάσχει και στο επιτυχημένο biopic για τον Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 24 Απριλίου 2026.

Το νέο trailer υπογραμμίζει τη μοναδική ικανότητα του Michael Jackson να συνδυάζει φωνή, κίνηση και παρουσία στη σκηνή, και προετοιμάζει τους θεατές για μια εμβληματική κινηματογραφική εμπειρία που θα αναδείξει την πορεία του από την παιδική ηλικία μέχρι την παγκόσμια αναγνώριση.

