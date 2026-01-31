Mad Bubble
Fitness 31.01.2026

Πώς να γυμνάζεις κοιλιακούς με 4 απλές κινήσεις ενώ βρίσκεσαι στο γραφείο

4 απλές ασκήσεις που μπορείς να κάνεις χωρίς να σηκωθείς από την καρέκλα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν περνάς ώρες καθηλωμένος στην καρέκλα του γραφείου και νιώθεις ότι η κοιλιά σου θέλει λίγη… προσοχή, υπάρχει μια καλή είδηση: δεν χρειάζεται να σηκωθείς για να κάνεις κοιλιακούς! Υπάρχουν μικρές, έξυπνες ασκήσεις που μπορείς να ενσωματώσεις στην καθημερινότητά σου, ακόμα και ενώ εργάζεσαι.

1. Σφίξε και χαλάρωσε

Κάθε φορά που κάθεσαι, σφίξε απαλά τους κοιλιακούς σου για 5-10 δευτερόλεπτα και μετά χαλάρωσε. Επανάλαβε 10-15 φορές. Αυτό ενεργοποιεί τους μυς και ενισχύει τον κορμό σου χωρίς να χρειάζεται εξοπλισμός.

Το express 3λεπτο workout στη δουλειά
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: 9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

2. Στροφή κορμού

Κάθισε ίσια στην καρέκλα, κράτησε τα χέρια πίσω από το κεφάλι και κάνε αργές στροφές του κορμού δεξιά-αριστερά. Αυτή η κίνηση δουλεύει πλάγιους κοιλιακούς και μέση και μπορείς να την κάνεις κάθε ώρα.

Το express 3λεπτο workout στη δουλειά
Pinterest.com

3. Άρση ποδιών

Αν η καρέκλα σου επιτρέπει, σήκωσε τα πόδια σου ελαφρά και κράτα τα για λίγα δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε 10 φορές. Αυτή η κίνηση ενεργοποιεί κάτω κοιλιακούς και μπορεί να γίνει χωρίς να τραβάει την προσοχή συναδέλφων.

Το express 3λεπτο workout στη δουλειά
Pinterest.com

4. Σταθεροποίηση κορμού

Κάθεσαι ίσια; Κράτα την πλάτη σου κολλημένη στην πλάτη της καρέκλας και τους κοιλιακούς σφιγμένους για 30 δευτερόλεπτα. Επανάλαβε 3-5 φορές την ημέρα. Το σώμα σου μαθαίνει να στηρίζει τον κορμό σωστά, μειώνοντας και την καταπόνηση της μέσης.

Pinterest.com

Σου προτείνουμε να συνδυάζεις αυτά τα μικρά διαλείμματα με συχνή αλλαγή θέσης και λίγο περπάτημα γύρω από το γραφείο. Ο συνδυασμός αυτός ενεργοποιεί μεταβολισμό και κοιλιακούς, χωρίς να χρειάζεσαι εξοπλισμό ή γυμναστήριο. Με αυτές τις απλές κινήσεις, οι κοιλιακοί σου γυμνάζονται ενώ συνεχίζεις την εργασία σου. Το γραφείο μπορεί να γίνει μικρό γυμναστήριο χωρίς να χαλάσει η παραγωγικότητά σου.

Κεντρική φωτογραφία: Unsplash.com

Διάβασε επίσης: 10 tips για μην παρατήσεις τη γυμναστική τον χειμώνα

γραφείο γυμναστική κοιλιακοί
