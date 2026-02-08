Μουσικά Νέα 08.02.2026

Η Chappell Roan ανακηρύσσεται Icon της 13ης σεζόν του Fortnite Festival

Η βραβευμένη με Grammy pop star, Chappell Roan φέρνει το εκρηκτικό σκηνικό της αισθητικής της στο δημοφιλές ψηφιακό φεστιβάλ της Epic Games
Η Chappell Roan θα αποτελέσει το κεντρικό πρόσωπο της 13ης σεζόν του Fortnite Festival, όπως ανακοίνωσε η Epic Games, σηματοδοτώντας την είσοδο της βραβευμένης με Grammy καλλιτέχνιδας στο σύμπαν του Fortnite ως το νέο Icon του μουσικού event. Η νέα σεζόν τοποθετεί την Chappell Roan στο επίκεντρο της ψηφιακής σκηνής, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα. Η Chappell Roan, γνωστή για το τραγούδι «Red Wine Supernova», έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι είναι ενεργή παίκτρια και ένθερμη θαυμάστρια του Fortnite, εκφράζοντας μάλιστα δημόσια την επιθυμία της να αποκτήσει δικό της skin στο παιχνίδι. Η συμμετοχή της στο Fortnite Festival συνοδεύεται από τη χαρακτηριστική θεατρικότητα και τον έντονο εικαστικό κόσμο που έχει χτίσει γύρω από τη μουσική της.

Οι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν το ιδιαίτερο στυλ της Chappell Roan, το οποίο συνδυάζει στοιχεία burlesque, παραμυθιού και αμερικανικής μεσοδυτικής αισθητικής. Αντλώντας έμπνευση από την εμφάνισή της στα MTV Video Music Awards του 2024, το παιχνίδι προσφέρει εμφανίσεις όπως τα σύνολα Roan of Arc και Chappell Roan, επιτρέποντας στους χρήστες να ενσαρκώσουν την εικόνα της καλλιτέχνιδας.

Παράλληλα, ξεκλειδώνονται θεματικά αξεσουάρ μέσα από το Heartcore Music Pass της 13ης σεζόν ή μέσω συνδρομής Crew. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται το Pink Pony Star Back Bling, το Midwest Princess Keytar, το Subway Serenader Mic και το Drumset Supernova. Στο ψηφιακό κατάστημα του Fortnite θα είναι επίσης διαθέσιμα τα emotes «Pinky Pony Club» και «Femininomenon». Η κεντρική σκηνή του Fortnite Festival αποκτά έντονη σφραγίδα Chappell Roan, με σχεδιασμό που παραπέμπει στο μεσαιωνικό σκηνικό της περιοδείας της με τίτλο «Visions of Damsels & Other Dangerous Things». Στο Fortnite Shop προστίθενται jam tracks όπως το «Pink Pony Club», ενώ ήδη περιλαμβάνονται τα τραγούδια «Good Luck, Babe!», «Hot to Go!» και «The Giver».

Στην προηγούμενη 12η σεζόν του Fortnite Festival, Icon ήταν η Lisa, τραγουδίστρια και performer της K-pop σκηνής, με προσθήκη τραγουδιών όπως «FXCK UP THE WORLD Vixi Solo Version», «Rockstar» και «New Woman». Η 11η σεζόν ήταν αφιερωμένη στη μουσική ταυτότητα του Fortnite χωρίς συγκεκριμένο Icon, ενώ στην 10η σεζόν πρωταγωνίστησαν οι Gorillaz.

Στο παρελθόν, το Fortnite Festival έχει φιλοξενήσει ως Icons καλλιτέχνες όπως ο Bruno Mars στην 9η σεζόν, η Sabrina Carpenter στην 8η, η Hatsune Miku στην 7η, ο Snoop Dogg στην 6η, η Karol G στην 5η, οι Metallica στην 4η, η Billie Eilish στην 3η, η Lady Gaga στη 2η και ο The Weeknd στην 1η σεζόν. Με τη συμμετοχή της Chappell Roan, το Fortnite Festival συνεχίζει να ενώνει τη μουσική βιομηχανία με το gaming, δημιουργώντας έναν χώρο όπου η ποπ κουλτούρα μεταφράζεται σε διαδραστική εμπειρία για εκατομμύρια παίκτες παγκοσμίως.

