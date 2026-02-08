Μουσικά Νέα 08.02.2026

Ο Robbie Williams τηλεφωνεί σε θαυμάστριά του 34 χρόνια μετά

robbie_williams
Η ιστορία της Jemma Williamson συγκίνησε το κοινό μέσα από το ντοκιμαντέρ του Netflix λόγω ενός viral στιγμιότυπου με τον Robbie Williams
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια ιστορία που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και επανήλθε απρόσμενα στο προσκήνιο περισσότερα από 30 χρόνια αργότερα συγκίνησε το κοινό μέσα από ντοκιμαντέρ του Netflix αφιερωμένο στους Take That και στον Robbie Williams. Πρωταγωνίστρια είναι η Jemma Williamson, μια γυναίκα που ως έφηβη προσπάθησε μάταια να συναντήσει το είδωλό της και σήμερα είδε εκείνη τη στιγμή να αποκτά νέα ζωή. Σε ηλικία 14 ετών, η Jemma Williamson ταξίδεψε από το Wirral στο Chester για να παρευρεθεί σε εκδήλωση υπογραφής δίσκων των Take That. Παρότι δεν κατάφερε να εισέλθει στον χώρο και να συναντήσει τον Robbie Williams, δεν αποχώρησε απογοητευμένη. Παρέμεινε έξω από τον χώρο και βρέθηκε μπροστά σε κάμερα, εκφράζοντας με ενθουσιασμό τον θαυμασμό της και ζητώντας από τον τραγουδιστή να την καλέσει στο τηλέφωνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το στιγμιότυπο αυτό καταγράφηκε και παρέμεινε ξεχασμένο για δεκαετίες, μέχρι τη στιγμή που εντάχθηκε στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix. Εκεί, ο Robbie Williams εμφανίζεται να παρακολουθεί το παλιό απόσπασμα μαζί με τη σύζυγό του και να πληκτρολογεί τον αριθμό που είχε ακουστεί στην κάμερα. Η προσπάθεια καταλήγει σε αυτοματοποιημένο μήνυμα ότι ο αριθμός δεν αναγνωρίζεται, ωστόσο η σκηνή προκάλεσε έντονη συγκίνηση και νοσταλγία.

Ο Robbie Williams δημοσίευσε το απόσπασμα στον λογαριασμό του στο Instagram, όπου συγκέντρωσε περισσότερα από 102.000 likes, επαναφέροντας την ιστορία της Jemma Williamson στο προσκήνιο. Η ίδια, σήμερα νηπιαγωγός στο Wolverhampton, δήλωσε ότι αιφνιδιάστηκε από την ανταπόκριση και συγκινήθηκε από τα μηνύματα που έλαβε. Όπως ανέφερε, η ιστορία αυτή φαίνεται να άγγιξε πολλούς ανθρώπους επειδή τους θύμισε τη δική τους νεανική αγάπη για τη μουσική και τα είδωλά τους.

Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, η Jemma Williamson φιλοξενήθηκε σε εκπομπές του BBC Radio 2 και δέχθηκε κύμα θετικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρά το αυξημένο ενδιαφέρον, μια ακόμη ευκαιρία να δει από κοντά τον Robbie Williams χάθηκε, καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει εισιτήριο για τη συναυλία του στο Wolverhampton. Όπως εξήγησε, λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων ως εκπαιδευτικός, τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί μέχρι να ολοκληρώσει το ωράριό της.

Η Jemma Williamson παραδέχθηκε ότι αν συναντούσε τελικά τον Robbie Williams θα έμενε άφωνη, χαρακτηρίζοντας το ενδεχόμενο σχεδόν εξωπραγματικό, ειδικά από τη στιγμή που ο τραγουδιστής εμφανιζόταν σε απόσταση μόλις 10 λεπτών από το σπίτι της. Παρά τις χαμένες ευκαιρίες, τόνισε ότι η αγάπη της για τον καλλιτέχνη παραμένει αμείωτη. Περιέγραψε τον Robbie Williams ως τον πιο αυθόρμητο και χαρισματικό μέλος των Take That και σημείωσε ότι έχει παρακολουθήσει πολλές συναυλίες του όλα αυτά τα χρόνια, αν και ποτέ δεν τον είδε ζωντανά όταν ήταν έφηβη.

Η ιστορία της Jemma Williamson συνέπεσε με μια ακόμη σημαντική στιγμή στην καριέρα του Robbie Williams, καθώς πρόσφατα ξεπέρασε τους The Beatles και έγινε ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα άλμπουμ στην πρώτη θέση των βρετανικών charts. Ένα επίτευγμα που υπογραμμίζει τη διαχρονική απήχηση του τραγουδιστή και εξηγεί γιατί ακόμη και μετά από 3 δεκαετίες, μια αυθόρμητη παιδική δήλωση θαυμασμού μπορεί να συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους.

Jemma Williamson netflix Robbie Williams Take That ντοκιμαντέρ τηλέφωνο
