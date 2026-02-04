Mad steilto
5 πράγματα που σίγουρα δεν καθαρίζεις όσο πρέπει

Από το νιπτήρα μέχρι τη γκαράζ, αυτά τα σημεία που συχνά μένουν ακαθάριστα και γιατί αξίζει να τους δώσεις προσοχή
Μαρία Χατζηγιάννη

Τον χειμώνα περνάμε περισσότερο χρόνο στο σπίτι, με κλειστά παράθυρα, θέρμανση σε λειτουργία και λιγότερο φυσικό αερισμό. Η αίσθηση καθαριότητας μπορεί να υπάρχει, όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το περιβάλλον είναι απαλλαγμένο από σκόνη, μικρόβια και αλλεργιογόνους παράγοντες που συσσωρεύονται σιωπηλά.

Υπάρχουν σημεία στο σπίτι που, όσο προσεκτική κι αν είναι η καθημερινή καθαριότητα, παραμένουν εκτός ρουτίνας. Αυτές οι «αθέατες» εστίες μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του αέρα και τη συνολική ευεξία, ειδικά τους πιο κρύους μήνες που το σπίτι λειτουργεί σχεδόν σαν κλειστό οικοσύστημα.

Ο νεροχύτης της κουζίνας

Ο νεροχύτης είναι από τα πιο επιβαρυμένα σημεία του σπιτιού, κυρίως λόγω της συνεχούς υγρασίας και των υπολειμμάτων τροφών. Παρότι συνδέεται με την καθαριότητα, η επιφάνειά του συχνά φιλοξενεί βακτήρια που δεν είναι ορατά, αλλά επηρεάζουν την υγιεινή της κουζίνας συνολικά.

Το σύστημα θέρμανσης και αερισμού

Κατά τους χειμερινούς μήνες, ο αέρας που κυκλοφορεί στο σπίτι περνά επανειλημμένα από φίλτρα και αγωγούς. Η συσσώρευση σκόνης, γύρης και άλλων ρύπων μπορεί να αλλοιώσει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, ειδικά σε χώρους με περιορισμένο φυσικό αερισμό.

Κουρτίνες και περσίδες

Τα υφάσματα και οι επιφάνειες που λειτουργούν διακοσμητικά συγκρατούν σκόνη και μικροσωματίδια. Τον χειμώνα, όταν τα παράθυρα παραμένουν κλειστά για περισσότερες ώρες, αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν περισσότερο την ατμόσφαιρα του χώρου απ’ όσο γίνεται αντιληπτό.

Το στρώμα

Το στρώμα αποτελεί μια από τις πιο υποτιμημένες εστίες αλλεργιογόνων. Η θερμότητα του σώματος και η υγρασία δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν τη συγκέντρωση σκόνης και μικροοργανισμών, ειδικά τους μήνες που ο ύπνος γίνεται σε πιο «βαρύ» περιβάλλον.

Το γκαράζ

Παρότι θεωρείται δευτερεύων χώρος, το γκαράζ μπορεί να επηρεάσει άμεσα το εσωτερικό του σπιτιού, ιδιαίτερα όταν επικοινωνεί με αυτό. Ο αέρας μεταφέρει σωματίδια και οσμές, επηρεάζοντας το μικροκλίμα του σπιτιού περισσότερο απ’ όσο φαντάζεται κανείς.

