Υγεία 04.02.2026

Ο άγνωστος ρόλος του εντερικού μικροβιώματος στην αύξηση βάρους

Η διαταραχή της εντερικής χλωρίδας συνδέεται με αυξημένες λιγούρες, με μειωμένο αίσθημα κορεσμού και πιο παρορμητική πρόσληψη τροφής
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η αύξηση του σωματικού βάρους δεν εξαρτάται μόνο από τις θερμίδες και τη σωματική δραστηριότητα. Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική έρευνα στρέφει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον της στο εντερικό μικροβίωμα, δηλαδή στους μικροοργανισμούς που φιλοξενούνται στο πεπτικό σύστημα και επηρεάζουν πολλαπλές λειτουργίες του οργανισμού. Σύμφωνα με σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, η ισορροπία ή η διαταραχή του μικροβιώματος μπορεί να επηρεάσει έμμεσα το σωματικό βάρος και τον μεταβολισμό.

Ο γαστρεντερολόγος Julien Scanzi, που εργάζεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Clermont Ferrand, αναφέρεται συχνά στη σημασία του μικροβιώματος και στον τρόπο με τον οποίο αυτό συνδέεται με την αύξηση βάρους. Όπως επισημαίνει, το εντερικό μικροβίωμα δεν αποτελεί από μόνο του άμεση αιτία παχυσαρκίας, ωστόσο μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο μεταβολισμός και ρυθμίζεται το σωματικό βάρος. Για να γίνει κατανοητή αυτή η σχέση, είναι απαραίτητο να εξεταστούν οι μηχανισμοί μέσω των οποίων τα βακτήρια του εντέρου αλληλεπιδρούν με τον οργανισμό.

Η παχυσαρκία θεωρείται χρόνια φλεγμονώδης κατάσταση. Ένα απορρυθμισμένο μικροβίωμα μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση χαμηλού βαθμού χρόνιας φλεγμονής και να επηρεάσει αρνητικά την ακεραιότητα του εντερικού φραγμού. Όταν ο εντερικός φραγμός εξασθενεί, ουσίες που κανονικά δεν θα έπρεπε να περνούν στην κυκλοφορία του αίματος εισέρχονται στον οργανισμό, επιβαρύνοντας τη μεταβολική λειτουργία.

Σε αυτό το πλαίσιο, αυξάνεται και ο κίνδυνος εμφάνισης αντίστασης στην ινσουλίνη. Ο συνδυασμός φλεγμονής, διαταραχής του εντερικού φραγμού και μειωμένης αποτελεσματικότητας της ινσουλίνης οδηγεί σε λιγότερο αποτελεσματική ρύθμιση της γλυκόζης στο αίμα και σε αυξημένη αποθήκευση λίπους. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης υπερβάλλοντος σωματικού βάρους και διαβήτη.

Το μικροβίωμα επηρεάζει επίσης τη συμπεριφορά γύρω από το φαγητό. Έρευνες δείχνουν ότι η διαταραχή της εντερικής χλωρίδας μπορεί να συνδέεται με αυξημένες λιγούρες για λιπαρά ή γλυκά τρόφιμα, μειωμένο αίσθημα κορεσμού και πιο παρορμητική πρόσληψη τροφής. Αυτοί οι παράγοντες αποτελούν σημαντικούς κινδύνους για τη σταδιακή αύξηση βάρους στην ενήλικη ζωή. Η καλή κατάσταση του μικροβιώματος συνδέεται άμεσα με τον τρόπο ζωής. Η τακτική σωματική δραστηριότητα, ο ποιοτικός και επαρκής ύπνος και η σωστή διαχείριση του στρες αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση της ισορροπίας των εντερικών βακτηρίων. Ωστόσο, καθοριστικό ρόλο παίζει κυρίως η διατροφή.

Η επιστημονική κοινότητα τονίζει τη σημασία μιας φυσικής και ποικίλης διατροφής. Σημαντικά στοιχεία προέρχονται από το American Gut Project, μια μεγάλη επιστημονική μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2018 με τη συμμετοχή 10.000 πολιτών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα με το πιο πλούσιο και ποικιλόμορφο μικροβίωμα κατανάλωναν τουλάχιστον 30 διαφορετικά φυτικά τρόφιμα την εβδομάδα.

Η ποικιλία αυτή περιλαμβάνει διαφορετικά φρούτα και λαχανικά, εναλλαγή δημητριακών ολικής άλεσης, συχνή κατανάλωση οσπρίων, προσθήκη σπόρων και ξηρών καρπών, καθώς και γενναιόδωρη χρήση βοτάνων και μπαχαρικών. Αυτή η διατροφική πολυμορφία τροφοδοτεί άμεσα την εντερική χλωρίδα και συμβάλλει στη βελτίωση της μεταβολικής λειτουργίας, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο αύξησης βάρους. Η φροντίδα του μικροβιώματος δεν αποτελεί σύνθετη ή απρόσιτη διαδικασία. Αντίθετα, βασίζεται σε καθημερινές επιλογές που ενισχύουν τη συνολική υγεία και επηρεάζουν έμμεσα αλλά ουσιαστικά τον έλεγχο του σωματικού βάρους.

