Διατροφή 09.02.2026

Δεν ζεις χωρίς μακαρόνια; Αυτά είναι τα πιο υγιεινά ζυμαρικά σύμφωνα με τους ειδικούς

makaronia
Τα ζυμαρικά οσπρίων φέρνουν θρεπτική αναβάθμιση στο καθημερινό σου τραπέζι, με φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και πολύτιμα μέταλλα
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα ζυμαρικά αποτελούν διαχρονικό βασικό τρόφιμο στην κουζίνα, αλλά η παραδοσιακή τους εκδοχή δεν προσφέρει πάντα τη θρεπτική πυκνότητα που αναζητάς. Αν θέλεις μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού και περισσότερα θρεπτικά συστατικά σε κάθε γεύμα, οι επιλογές από όσπρια είναι μια εξαιρετική λύση. Τα ζυμαρικά αυτά συνδυάζουν φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και βιταμίνες, δημιουργώντας γεύματα που χορταίνουν και στηρίζουν τον οργανισμό σου.

Η μετάβαση από τα κλασικά λευκά ζυμαρικά σε πιο πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά εκδοχές μπορεί να αλλάξει την καθημερινή σου διατροφή. Οι φυτικές ίνες βοηθούν στην πέψη, προάγουν την καλή υγεία του εντέρου και σταθεροποιούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Ταυτόχρονα, η αυξημένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη συνεισφέρει στην αναδόμηση των ιστών και στη διατήρηση της μυϊκής μάζας.

Διάβασε επίσης: Ολικής άλεσης ή λευκό; Το αλεύρι που αξίζει να χρησιμοποιήσεις περισσότερο

Τι να προσέχεις στην αγορά ζυμαρικών

Κατά την επιλογή ζυμαρικών, αξίζει να κοιτάξεις τις ετικέτες για την περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνη. Ζυμαρικά με πάνω από 5 γραμμάρια φυτικών ινών και τουλάχιστον 5 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα θεωρούνται ιδιαίτερα θρεπτικά. Επιπλέον, η παρουσία σιδήρου, μαγνησίου και άλλων μετάλλων ενισχύει τη συνολική διατροφική αξία, προσφέροντας ενέργεια και στήριξη στις βασικές λειτουργίες του οργανισμού.

Ζυμαρικά από όσπρια: H πιο θρεπτική επιλογή

Τα ζυμαρικά από όσπρια παρασκευάζονται από ρεβίθια, φακές, μαύρα φασόλια ή αρακά, αντί για σιτάρι. Κάθε τύπος οσπρίου προσφέρει διαφορετική γεύση και μοναδικό διατροφικό προφίλ, ενώ όλα είναι φυσικά πλούσια σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνη. Μία μερίδα μπορεί να περιέχει από 12 έως 20 γραμμάρια πρωτεΐνης, δηλαδή τουλάχιστον διπλάσια από τα παραδοσιακά ζυμαρικά, και πέντε φορές περισσότερες φυτικές ίνες.

Οφέλη για την υγεία

Η υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες προάγει την πέψη, θρέφει τα καλά βακτήρια του εντέρου, μειώνει τη φλεγμονή και συμβάλλει στη ρύθμιση του σακχάρου και της χοληστερόλης. Η πρωτεΐνη ενισχύει τη μυϊκή μάζα, την αναδόμηση ιστών και τον κορεσμό. Παράλληλα, τα ζυμαρικά οσπρίων προσφέρουν βιταμίνες και μέταλλα όπως φυτικό σίδηρο, μαγνήσιο, κάλιο και φυλλικό οξύ, αλλά και αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τον οργανισμό από χρόνιες ασθένειες.

Διάβασε επίσης: Τα υλικά που απογειώνουν διατροφικά τα αυγά

09.02.2026

