Η Halle Berry ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Van Hunt

Η Halle Maria Berry ανακοίνωσε ότι θα παντρευτεί τον Van Hunt, σχεδόν έξι χρόνια μετά την έναρξη της σχέσης τους
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Halle Berry ανακοίνωσε με ενθουσιασμό ότι θα παντρευτεί τον Van Hunt, σχεδόν έξι χρόνια μετά την αρχή της σχέσης τους. Η 59χρονη ηθοποιός έκανε την αποκάλυψη κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon την Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου, εξηγώντας ότι υπήρξε κάποια «σύγχυση» σχετικά με το αν είχε απορρίψει πρόταση γάμου από τον σύντροφό της.

«Δεν ισχύει αυτό», δήλωσε η Halle Maria Berry. «Δεν είπα ‘όχι’, απλώς δεν έχουμε ακόμα ορίσει ημερομηνία. Φυσικά και είπα ‘ναι, θα τον παντρευτώ’». Η δήλωση ήρθε αφού ένας θεατής, φανερά ζηλιάρης, διέκοψε τη συζήτηση, με τον Jimmy Fallon να σχολιάζει χιουμοριστικά: «Ασφάλεια, παρακαλώ απομακρύνετε τον τύπο».

Eδειξε το δαχτυλίδι της, λέγοντας για τον Van Hunt: «Σας ευχαριστώ. Πράγματι μου έβαλε ένα μικρό δαχτυλίδι». Ο Jimmy Fallon σχολίασε χιουμοριστικά το μέγεθος της πέτρας, λέγοντας «Ω, ένα μικρό;».

Η δημόσια επιβεβαίωση του αρραβώνα έρχεται μετά την αποκάλυψη του Van Hunt τον Ιούνιο του 2025 ότι είχε ήδη κάνει πρόταση, η οποία αρχικά απορρίφθηκε από την ηθοποιό λόγω των προηγούμενων αποτυχημένων γάμων της.

Έχει παντρευτεί τρεις φορές στο παρελθόν: με τον πρώην παίκτη Major League Baseball David Justice (1993–1997), τον τραγουδιστή-ηθοποιό Eric Benét (2001–2005) και τον Olivier Martinez (2013–2016). Ο Van Hunt έχει παντρευτεί μία φορά και έχει αποκτήσει εμπειρία από τον γάμο του.

Η Halle Berry εξήγησε ότι δεν νιώθουν πως χρειάζεται να παντρευτούν για να επικυρώσουν την αγάπη τους: «Δεν νιώθουμε ότι πρέπει να παντρευτούμε για να επικυρώσουμε την αγάπη μας. Απλώς πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε, γιατί από όλους τους ανθρώπους που παντρεύτηκα, αυτός είναι ο άνθρωπος που θα έπρεπε να είχα παντρευτεί».

Η γνωριμία τους έγινε το 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ενώ η σχέση τους έγινε επίσημη στο Instagram τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, με τη Halle Berry να δημοσιεύει φωτογραφία της με merchandise από την περιοδεία του Van Hunt.

