Ελένη Φουρέιρα – Αλμπέρτο Μποτία: Ο γιος τους έγινε 3! Το θεματικό πάρτι γενεθλίων και οι τρυφερές ευχές

3 χρόνια ζωής συμπλήρωσε ο γιος της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία, ο μικρός Ερμής, με τους γονείς του να του ετοιμάζουν μια ζεστή και χαρούμενη γιορτή. Υπενθυμίζεται ότι η δημοφιλής τραγουδίστρια έγινε μητέρα στις 7 Φεβρουαρίου 2023, φέρνοντας στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Με αφορμή τα γενέθλια του γιου της, η Ελένη Φουρέιρα έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφία όπου ποζάρει αγκαλιά με τον μικρό Ερμή σε καλοκαιρινό σκηνικό. Στο μήνυμά της εξέφρασε τη συγκίνησή της, γράφοντας: «Το μωρό μου, η αγάπη μου, τα πάντα μου. Χαρούμενα τρίτα γενέθλια».

Το ζευγάρι επέλεξε να γιορτάσει την ξεχωριστή ημέρα με ένα οικογενειακό πάρτι, σε στενό κύκλο, γεμάτο χαμόγελα και ευχές.

Παρότι η τραγουδίστρια κρατά συνήθως την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στιγμές από τη γιορτή έγιναν γνωστές μέσα από βίντεο που ανάρτησαν καλεσμένοι.

Το πάρτι είχε θεματική εμπνευσμένη από σούπερ ήρωες, με πολύχρωμη διακόσμηση, αντίστοιχη τούρτα και μπαλόνια που δημιούργησαν μια παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, η Ελένη Φουρέιρα κρατά τον Ερμή στην αγκαλιά της, ενώ δίπλα της βρίσκεται ο Αλμπέρτο Μποτία, λίγο πριν σβήσουν τα κεράκια της τούρτας.

