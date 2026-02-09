Celeb News 09.02.2026

Ελένη Φουρέιρα – Αλμπέρτο Μποτία: Ο γιος τους έγινε 3! Το θεματικό πάρτι γενεθλίων και οι τρυφερές ευχές

Στιγμές από τη γιορτή μέσα από βίντεο καλεσμένων
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

3 χρόνια ζωής συμπλήρωσε ο γιος της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία, ο μικρός Ερμής, με τους γονείς του να του ετοιμάζουν μια ζεστή και χαρούμενη γιορτή. Υπενθυμίζεται ότι η δημοφιλής τραγουδίστρια έγινε μητέρα στις 7 Φεβρουαρίου 2023, φέρνοντας στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Με αφορμή τα γενέθλια του γιου της, η Ελένη Φουρέιρα έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφία όπου ποζάρει αγκαλιά με τον μικρό Ερμή σε καλοκαιρινό σκηνικό. Στο μήνυμά της εξέφρασε τη συγκίνησή της, γράφοντας: «Το μωρό μου, η αγάπη μου, τα πάντα μου. Χαρούμενα τρίτα γενέθλια».

https://www.instagram.com/foureira/?hl=el

Διάβασε επίσης: Στο ΚΑΤ μετά από ατύχημα η Μαρέβα Μητσοτάκη

Το ζευγάρι επέλεξε να γιορτάσει την ξεχωριστή ημέρα με ένα οικογενειακό πάρτι, σε στενό κύκλο, γεμάτο χαμόγελα και ευχές.

https://www.instagram.com/foureira/?hl=el

Παρότι η τραγουδίστρια κρατά συνήθως την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στιγμές από τη γιορτή έγιναν γνωστές μέσα από βίντεο που ανάρτησαν καλεσμένοι.

https://www.instagram.com/foureira/?hl=el

Το πάρτι είχε θεματική εμπνευσμένη από σούπερ ήρωες, με πολύχρωμη διακόσμηση, αντίστοιχη τούρτα και μπαλόνια που δημιούργησαν μια παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα.

https://www.instagram.com/foureira/?hl=el

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, η Ελένη Φουρέιρα κρατά τον Ερμή στην αγκαλιά της, ενώ δίπλα της βρίσκεται ο Αλμπέρτο Μποτία, λίγο πριν σβήσουν τα κεράκια της τούρτας.

Διάβασε επίσης: Ο πατέρας του Σάκη Ρουβά επέστρεψε στη θεατρική σκηνή μετά από 10 χρόνια

