Radio & Podcast 09.02.2026

Ο Πάνος Δημάκης στο Mad Radio 106,2: «Από τα φετινά τραγούδια για την Eurovision 2026 προτιμώ αυτό του Ακύλα»

Το αγαπημένο σε όλους «Γεράκι» από το The Chase του MEGA απάντησε στις ερωτήσεις της Νατάσσας Σιδηροκαστρίτου και μίλησε για όλους και για όλα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένος στην ραδιοφωνική εκπομπή της Νατάσσας Σιδηροκαστρίτου, Mad Weekend Morning, στο Mad Radio 106,2 βρέθηκε ο Πάνος Δημάκης, το αγαπημένο σε όλους «Γεράκι» από το The Chase του MEGA και ήρθε αντιμέτωπος με μια νέα… καταδίωξη, μιας και κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της Νατάσσας! Κατάφερε να περάσει μπροστά ή η διευθύντρια του Mad.gr τον έπιασε… αδιάβαστο;

Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Πάνος Δημάκης είναι αρκετά πολυτάλαντος, μιας και είναι συγγραφέας, φιλόλογος, μεταφραστής μιλάει 8 γλώσσες και έχει 3 βιβλία. Ένα από αυτά είναι το μυθιστόρημά «Δεκαεπτά κλωστές», το οποίο μεταφέρθηκε στην τηλεόραση και ξεκίνησε να μεταδίδεται το 2024 ως τηλεοπτική σειρά από το κανάλι της Cosmote TV και αργότερα προβλήθηκε από το τηλεοπτικό σταθμό Mega TV, σε σενάριο Μιρέλλας Παπαοικονόμου και σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Επιμελείται το podcast «Χίλιες και μία λέξεις» για την ελληνική γλώσσα και εμφανίζεται στο τηλεπαιχνίδι «The Chase» του Mega Channel ως «το Γεράκι».

Η πρώτη ερώτηση λοιπόν που του έκανε η Νατάσσα αφορούσε την Eurovision και συγκεκριμένα την χώρα που κατέχει τα πρωτεία με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του θεσμού, με τον ίδιο να απαντάει πολύ σωστά την Σουηδία, η οποία έχει φτάσει τις 7 νίκες! Μάλιστα, ο Πάνος θυμόταν τόσο τις συγκεκριμένες χρονολογίες, όσο και τους καλλιτέχνες με τα τραγούδια!

Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε το ελληνικό τραγούδι που κατάφερε να γίνει παγκόσμιο trend στο Tiktok. Η σωστή απάντηση ήταν το Zari της Μαρίνας Σάττι, κάτι που επίσης μάντεψε σωστά, το οποίο μάλιστα χαρακτήρισε ως ιδιοφυές! Όσον αφορά τις φετινές υποψηφιότητες, αποκάλυψε πως προτιμάει το τραγούδι Ferto του Ακύλα για να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision 2026. Σωστά όμως απάντησε και στην τρίτη ερώτηση που είχε να κάνει με την χρονιά που πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα Mad Video Music Awards και αυτή ήταν το 2004, στο Θέατρο Βράχων.

Έπειτα ο Πάνος Δημάκης ρωτήθηκε για το πώς χαρακτηρίζει η Gen Z ένα τραγούδι που τα «σπάει», με την σωστή φυσικά απάντηση να είναι η λέξη «Slay», κάτι που επίσης γνώριζε.  Το πρώτο του, ωστόσο, λάθος αφορούσε τα Grammy 2026 και ειδικότερα την καλλιτέχνιδα που κέρδισε το βραβείο «Best New Artist». Η σωστή απάντηση ήταν η Olivia Dean ενώ εκείνος απάντησε την Lola Young. Λάθος έκανε και για το σλόγκαν του Mad Radio 106,2 το οποίο είναι «περισσότερη μουσική», ενώ ο Πάνος απάντησε «όλα τα hits είναι εδώ».


Μέσα σε όλα, ο Πάνος Δημάκης αποκάλυψε ότι τον σταματάνε αρκετά συχνά στο δρόμο, κυριώς στις επαρχίες και λαμβάνει καθημερινά πολλή αγάπη και θαυμασμό από τον κόσμο. Την ίδια ώρα, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Μαρία Μπεκατώρου και την συνεργασία του με το The Chase και το Mega, ενώ εξομολογήθηκε πως θα ήθελε μελλοντικά να ασχοληθεί με το ραδιόφωνο (πέρα από το podcast που ήδη κάνει) και να παίζει μουσική του ’60’ και του ’70. Τέλος, αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το 4ο βιβλίο του με τίτλο «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» που είναι αληθινή ιστορία (που απασχόλησε όλον τον κόσμο για έναν μήνα αλλά πλέον τις έχουν ξεχάσει όλοι) με αρκετή δόση φυσικά μυθοπλασίας.

mad radio 106.2 the chase Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου Πάνος Δημάκης ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
