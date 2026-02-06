TV 06.02.2026

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η αποκάλυψη για το πρώτο της συμβόλαιο με τον Alpha

Όσα είπε η παρουσιάστρια στον αέρα της εκποπής της για τις διαπραγματεύσεις και τις αμοιβές
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τις δηλώσεις του Νίκου Μουτσινά για την πιθανή επιστροφή του στην τηλεόραση σχολίασαν το πρωί της Παρασκευής (6/2) η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της στην εκπομπή «Happy Day». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για συμβόλαια και αμοιβές, η παρουσιάστρια μοιράστηκε τη δική της εμπειρία από την περίοδο που αποχώρησε από τον ΑΝΤ1 και δέχτηκε την πρόταση για την πρωινή εκπομπή του Alpha.

«Όταν μου έκαναν την πρόταση από τον Alpha για το Happy Day, που είχα φύγει από μία δύσκολη κατάσταση, ήμουν λεχώνα και γενικότερα σε μία φάση επαναπροσδιορισμού… κυοφορούσα και το επόμενο, η Νάγια ήταν μωράκι. Ήθελα τόσο πολύ να επιστρέψω σε κάτι όμορφο, που χάρηκα τόσο πολύ και πραγματικά, όταν έκανα τη διαπραγμάτευση τότε με τον Τζώνη Καλημέρη και τον Κώστα Σούσουλα και μου είπαν “αυτά είναι τα χρήματα” και τους είπα “εντάξει”», περιέγραψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Στη συνέχεια αποκάλυψε τι της είπε ο Τζώνη Καλημέρης μετά τη συμφωνία: «Μου λέει μετά ο Τζώνη Καλημέρης, με τον οποίο είχα φιλική σχέση, “μπορούσες να διαπραγματευτείς, να πάρεις και κάτι παραπάνω, αυτά που σου δώσαμε ήταν ουσιαστικά το ναδίρ μας”. Του λέω “εγώ ήθελα τόσο πολύ να επιστρέψω, να κάνω κάτι που με εκφράζει και μου αρέσει, που ήταν χαρά μου και θα το έκανα και… έτσι”. Ούτως ή άλλως, τότε είχα κλείσει για ένα 6μηνο, θα έμπαινα στη διαδικασία μετά από 6 μήνες να επαναδιαπραγματευτώ».


Κλείνοντας τον σχολιασμό της για τον Νίκο Μουτσινά, η παρουσιάστρια ανέφερε: «Εγώ ήθελα τόσο πολύ να γυρίσω, που θα το έκανα και δωρεάν. Εγώ νιώθω ότι ο Νίκος Μουτσινάς δεν “καίγεται” να γυρίσει. Σου λέει; Εγώ είμαι ο Μουτσινάς, αυτό είναι το κασέ μου κι αν θέλετε».

Alpha TV ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
