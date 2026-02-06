Ζώδια 06.02.2026

Τα 4 ζώδια-vampire που σου ρουφάνε την ενέργεια (και δεν έχουν τύψεις για αυτό)

Μάθε ποια 4 ζώδια σε αφήνουν εξαντλημένο συναισθηματικά και αλλά και πώς να κρατήσεις την ενέργειά σου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν νιώθεις ότι μετά από μια κουβέντα με κάποιον/α, η ενέργειά σου έχει εξαφανιστεί σαν μαγεία, τότε μάλλον έχεις συναντήσει έναν… ζώδιο-vampire! Κάποια ζώδια, χωρίς να το καταλαβαίνουν, έχουν την ικανότητα να σε αφήνουν εξαντλημένο/η συναισθηματικά και ψυχικά. Ας δούμε ποια είναι αυτά που πρέπει να προσέχεις.

1. Σκορπιός

Ο Σκορπιός δεν αστειεύεται όταν πρόκειται για ένταση και πάθος. Μπορεί να σε ρουφήξει ενεργειακά με το μυστηριώδες του βλέμμα και τις ανεξερεύνητες διαθέσεις του. Θέλει να ξέρει τα πάντα για σένα, να σε «διαβάζει» και να σε δοκιμάζει, και συχνά καταλήγεις να αισθάνεσαι ότι έχεις δώσει όλη σου την ενέργεια χωρίς να καταλάβεις πότε. Βάλε λοιπόν όρια! Ο Σκορπιός χρειάζεται χώρο για να μην σε «τραβήξει» σε κάθε συναισθηματική του καταιγίδα.

2. Παρθένος

Δεν φαίνεται, αλλά ο Παρθένος είναι master της ενεργειακής απορρόφησης… με τον πιο «ήρεμο» τρόπο. Θα σε αναλύει, θα σου κάνει χίλιες παρατηρήσεις, και στο τέλος της κουβέντας θα νιώθεις ότι χρειάζεσαι διακοπές από τον ίδιο σου τον εαυτό. Οι λεπτομέρειες που προσέχει, οι συμβουλές που σου δίνει, όλα φορτίζουν το μυαλό σου και σε αφήνουν λίγο κουρασμένο/η. Μην παίρνεις όμως κάθε σχόλιο προσωπικά. Το μυστικό είναι να κρατάς την ψυχραιμία σου και να μην φορτώνεσαι με κάθε ανησυχία τους.


3. Λέων

Ο Λέων μπορεί να είναι γλυκός, χαρούμενος και γοητευτικός, αλλά η ανάγκη του για προσοχή και επαίνους είναι ατελείωτη. Αν δεν είσαι συνεχώς δίπλα του με θετικά vibes και χειροκροτήματα, θα σε «τραβήξει» στην δική του ενέργεια, αφήνοντάς σε λίγο εξαντλημένο/η. Σκέψου το σαν έναν ήλιο που καίει: δεν φταίει, απλώς είναι η φύση του. Απόλαυσε λοιπόν τη λάμψη τους, αλλά κράτησε λίγη ενέργεια για σένα. Δεν χρειάζεται να είσαι συνεχώς το «καθρεφτάκι» τους.

4. Ζυγός

Ο Ζυγός θέλει ειρήνη, ισορροπία και να αρέσει σε όλους. Αυτό σημαίνει ότι συχνά παίρνει την ενέργειά σου για να «καλύψει» τις ανάγκες των άλλων. Ακόμη και αν δεν το κάνει σκόπιμα, θα νιώσεις ότι έχεις καταβάλλει διπλή προσπάθεια για να διατηρήσεις την ισορροπία της σχέσης ή της φιλίας. Θυμήσου ότι η δική σου ενέργεια είναι πολύτιμη. Δεν χρειάζεται να λες πάντα «ναι», οι Ζυγοί το καταλαβαίνουν αν τους το πεις με ευγένεια.

ζώδια
