Mad steilto
Ζώδια 05.02.2026

Πες μου το ζώδιό σου να σου πω ποιος χαρακτήρας του Bridgerton είσαι

Δες την αστρολογική ανάλυση όλων των ηρώων και ανακάλυψε ποιος είσαι στον κόσμο της σειράς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η επιστροφή στον λαμπερό κόσμο της υψηλής κοινωνίας του Λονδίνου ήταν κάτι που οι fans του Bridgerton περίμεναν με ανυπομονησία. Από τις κλασικές διασκευές αγαπημένων pop τραγουδιών, μέχρι τους θυελλώδεις έρωτες, τα σκάνδαλα και τις συναισθηματικές ανατροπές, η σειρά κατάφερε να μας κάνει να δεθούμε με κάθε χαρακτήρα ξεχωριστά. Και επειδή το Bridgerton φροντίζει να μας αποκαλύπτει όχι μόνο τις ιστορίες αλλά και τα μυστικά των ηρώων του, ήρθε η στιγμή να τους δούμε… αστρολογικά. Κάθε χαρακτήρας κουβαλά έντονα χαρακτηριστικά του ζωδίου του, κάνοντας τις συμπεριφορές και τις επιλογές του ακόμη πιο ενδιαφέρουσες.

Κριός – Άντονι Μπρίτζερτον

Ο δυναμικός και παρορμητικός Κριός δεν φοβάται τις συγκρούσεις και αυτό ακριβώς αντικατοπτρίζει ο Άντονι. Ως Βισκόντης και αρχηγός της οικογένειας, λειτουργεί με πάθος και ένστικτο, ακόμα κι όταν αυτό τον μπλέκει. Είναι αφοσιωμένος, προστατευτικός και απόλυτα ρομαντικός – ειδικά όταν αφήνεται στο συναίσθημά του, όπως στη σχέση του με την Κέιτ.

Ο Jonathan Bailey και η Simone Ashley. www.imdb.com

Διάβασε επίσης: Από την ζήλεια μέχρι την ακαταστασία: Αυτά είναι τα red flags κάθε ζωδίου

Ταύρος – Δάφνη Μπρίτζερτον

Η Δάφνη εκπέμπει την κομψότητα και τη σταθερότητα ενός γνήσιου Ταύρου. Λατρεύει την ασφάλεια, πιστεύει βαθιά στην αγάπη και δεν συμβιβάζεται όταν πρόκειται για την καρδιά της. Ρομαντική, αισθησιακή και πεισματάρα, επιλέγει τον σύντροφό της με βάση το συναίσθημα αλλά και τις αξίες της.

Δίδυμοι – Lady Whistledown (Πενέλοπε Φέδερρινγκτον)

Παρατηρητική, ευφυής και πάντα ένα βήμα μπροστά, η Lady Whistledown είναι ο απόλυτος Δίδυμος. Η Πενέλοπε ξέρει πώς να περνά απαρατήρητη, να συλλέγει πληροφορίες και να κινείται με άνεση σε κάθε κοινωνικό περιβάλλον. Έχει το χάρισμα της επικοινωνίας, αλλά και το μυστήριο που κάνει τους Διδύμους τόσο ακαταμάχητους.

Καρκίνος – Βάιολετ Μπρίτζερτον

Η μητέρα της οικογένειας είναι η ενσάρκωση της προστατευτικής φύσης του Καρκίνου. Συναισθηματική, δοτική και απόλυτα αφοσιωμένη στα παιδιά της, η Βάιολετ βάζει πάντα την οικογένεια πάνω απ’ όλα. Η αγάπη και η φροντίδα είναι ο οδηγός κάθε της απόφασης.

Λέων – Βασίλισσα Σάρλοτ

Εντυπωσιακή, επιβλητική και πάντα στο επίκεντρο, η Βασίλισσα Σάρλοτ δεν θα μπορούσε να ανήκει σε άλλο ζώδιο πέρα από τον Λέοντα. Έχει φυσική αρχηγική παρουσία, ξέρει να μαγνητίζει τα βλέμματα και να επιβάλλεται με στιλ.

Παρθένος – Έντουινα Σάρμα

Ώριμη, λογική και διορατική, η Έντουινα φέρει όλα τα χαρακτηριστικά της Παρθένου. Νοιάζεται βαθιά για τους γύρω της, σκέφτεται πριν δράσει και συχνά ξέρει τι είναι σωστό ακόμα κι όταν οι άλλοι το αγνοούν.

Ζυγός – Κέιτ Σάρμα

Η Κέιτ ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη δύναμη και τη λογική. Ανεξάρτητη, αποφασιστική και με έντονη αίσθηση δικαιοσύνης, λειτουργεί όπως ένας τυπικός Ζυγός: βάζει την αρμονία πάνω απ’ όλα, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να θυσιάσει τον εαυτό της.

Σκορπιός – Σάιμον Μπάσετ, Δούκας του Χέιστινγκς

Μυστηριώδης, παθιασμένος και βαθιά συναισθηματικός, ο Σάιμον είναι ο απόλυτος Σκορπιός. Κρατά τα συναισθήματά του κρυφά, αλλά όταν ανοιχτεί, δίνεται ολοκληρωτικά. Έντονος και μαγνητικός, δεν περνά ποτέ απαρατήρητος.

Τοξότης –  Κόλιν Μπρίτζερτον

Ο αιώνιος ταξιδευτής της οικογένειας, ο Κόλιν, έχει την ανήσυχη ψυχή ενός Τοξότη. Λατρεύει την εξερεύνηση, αναζητά το νόημα της ζωής και κινείται με αισιοδοξία και αυθορμητισμό.


Αιγόκερως – Σόφι Μπέικ

Δυναμική, εργατική και προσγειωμένη, η Σόφι ενσαρκώνει τη σοβαρότητα και την αντοχή του Αιγόκερου. Γνωρίζει την αξία της, παραμένει πιστή στις αρχές της και δεν παρασύρεται εύκολα από υποσχέσεις.

Υδροχόος – Μπένεντικτ Μπρίτζερτον

Αντισυμβατικός, καλλιτεχνικός και ελεύθερο πνεύμα, ο Μπένεντικτ είναι ο τυπικός Υδροχόος. Αμφισβητεί τα κοινωνικά στερεότυπα και αναζητά έναν κόσμο που να ταιριάζει στη δική του αλήθεια.

Bridgerton

Ιχθύες – Ελοΐζ Μπρίτζερτον

Ονειροπόλα, ευαίσθητη και επαναστατική, η Ελοΐζ αρνείται να ακολουθήσει τους κανόνες της εποχής της. Ως Ιχθύς, λειτουργεί με διαίσθηση, φαντασία και έντονη συναισθηματική σύνδεση με όσους αγαπά.

Διάβασε επίσης: Ένας δύσκολος κύκλος κλείνει για 3 ζώδια μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου

Δες κι αυτό…

