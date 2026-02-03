Ένας δύσκολος κύκλος κλείνει για 3 ζώδια μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου

Ο κύκλος που κλείνει δεν είναι μόνο ένα τέλος, αλλά και η αφετηρία για ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο δυνατότητες και θετική ενέργεια

Ο Φεβρουάριος μπαίνει στην τελική του ευθεία και μαζί φέρνει σημαντικές εξελίξεις για κάποια ζώδια που τα τελευταία μήνες βίωσαν προκλήσεις, ανατροπές και έντονες δοκιμασίες. Οι αστρολόγοι σημειώνουν ότι 3 συγκεκριμένοι ζωδιακοί τύποι θα δουν έναν δύσκολο κύκλο να κλείνει, δίνοντας τους την ευκαιρία να πάρουν ανάσα, να αναδιοργανώσουν τη ζωή τους και να ξεκινήσουν μια νέα φάση με περισσότερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση.

1. Κριός

Οι Κριοί έχουν βιώσει αρκετές εντάσεις σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο τους τελευταίους μήνες. Αλλά μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου, οι καταστάσεις που τους είχαν φέρει πίεση αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσουν πίσω τους παρεξηγήσεις, να κλείσουν παλιές εκκρεμότητες και να επενδύσουν στον εαυτό τους. Η νέα περίοδος υπόσχεται περισσότερη ηρεμία, αλλά και ευκαιρίες για να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους.

2. Ζυγός

Οι Ζυγοί έχουν αντιμετωπίσει αναταράξεις σε σχέσεις και συνεργασίες, με πολλές αβεβαιότητες που δυσκόλευαν τις αποφάσεις τους. Ωστόσο, οι αστρολογικές όψεις δείχνουν ότι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου οι συγκυρίες θα ευνοήσουν το ξεκαθάρισμα καταστάσεων. Είναι η στιγμή να κλείσουν έναν κύκλο αμφιβολιών και να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις που αξίζουν, αφήνοντας πίσω τοξικές ή επιβαρυντικές καταστάσεις.

3. Αιγόκερως

Οι Αιγόκεροι βίωσαν έντονη πίεση στον εργασιακό και προσωπικό τομέα, με καθυστερήσεις και δυσκολίες που δοκίμασαν την υπομονή τους. Μέχρι το τέλος του μήνα, όμως, η πορεία τους αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Η περίοδος αυτή φέρνει ένα τέλος σε παλιές αγωνίες και ανοίγει τον δρόμο για νέα σχέδια, πιο σταθερά και ώριμα. Οι Αιγόκεροι θα νιώσουν μεγαλύτερη σιγουριά στις αποφάσεις τους και θα έχουν την ευκαιρία να χτίσουν ξανά με βάση τις δικές τους αξίες και φιλοδοξίες.

