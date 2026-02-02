Mad Bubble
Mad Bubble
Ζώδια 02.02.2026

Τα 5 ζώδια που αγαπούν να κάνουν προξενιά – Τοξότες, Δίδυμοι κι άλλα 3

Δεν θα σταματήσουν μέχρι να σας δουν ευτυχισμένους, χέρι-χέρι με το ιδανικό σας ταίρι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όλοι έχουμε αυτόν τον φίλο ή συγγενή που δεν μπορεί να κρατήσει για τον εαυτό του τα νέα για… έρωτες και πάντα προσπαθεί να φέρει κοντά δύο άτομα που θεωρεί «ιδανικά». Στην αστρολογία, ορισμένα ζώδια έχουν φυσική τάση να γίνονται οι «εξπέρ των γνωριμιών» για τους φίλους τους. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα 5 ζώδια που αγαπούν να κάνουν προξενιά.

1. Λέων

Οι Λέοντες είναι οι μεγάλοι ρομαντικοί του ζωδιακού κύκλου και λατρεύουν να βλέπουν τους ανθρώπους γύρω τους χαρούμενους. Όταν βλέπουν δύο άτομα που ταιριάζουν μεταξύ τους, δεν μπορούν να κρατηθούν, οργανώνουν συναντήσεις, στέλνουν μηνύματα και κάνουν τα πάντα για να δουν το ζευγάρι να ανθίζει. Η ενέργεια και ο ενθουσιασμός τους κάνουν το προξενιό σχεδόν ακαταμάχητο.

unsplash.com

Διάβασε επίσης: 4+1 λόγοι που κάνουν τον Κριό τον χειρότερο πρώην του ζωδιακού

2. Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι αγαπούν τις κοινωνικές συναναστροφές και έχουν το ταλέντο να συνδέουν ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα. Είναι παρατηρητικοί και καταλαβαίνουν ποιοι ταιριάζουν, ενώ η επικοινωνιακή τους ικανότητα τα κάνει όλα πιο εύκολα. Ένα μήνυμα εδώ, μια πρόσκληση εκεί και ξαφνικά δύο καρδιές βρίσκονται στον ίδιο ρυθμό.


3. Τοξότης

Οι Τοξότες είναι φυσικοί ενθαρρυντές και λάτρεις των περιπετειών. Το προξενιό για αυτούς είναι μια διασκεδαστική αποστολή: αγαπούν να βλέπουν νέες γνωριμίες να εξελίσσονται και δεν φοβούνται να πάρουν ρίσκο. Αν δουν δύο άτομα να έχουν χημεία, θα κάνουν τα πάντα για να τους φέρουν κοντά, ακόμα κι αν χρειαστεί να οργανώσουν μια μικρή περιπέτεια.

https://www.instagram.com/fashion_bgig/

4. Καρκίνος

Οι Καρκίνοι έχουν την καρδιά τους γεμάτη φροντίδα και αγάπη. Λατρεύουν να βλέπουν τους ανθρώπους τους ευτυχισμένους και θεωρούν το προξενιό μια πράξη αγάπης. Συνήθως γνωρίζουν καλά τους φίλους τους και καταλαβαίνουν τι χρειάζονται για να νιώσουν ασφαλείς και αγαπημένοι. Γι’ αυτό, όταν κάνουν προξενιά, είναι διακριτικοί αλλά αποτελεσματικοί.

5. Ζυγός

Ο Ζυγός αγαπά την ισορροπία και τις όμορφες σχέσεις. Έχουν έντονη κοινωνική ζωή και διαισθητική ικανότητα να βλέπουν ποιοι ταιριάζουν μεταξύ τους. Το προξενιό για τους Ζυγούς είναι μια ευκαιρία να δημιουργήσουν αρμονία γύρω τους και να φέρουν περισσότερη αγάπη στον κόσμο τους.

Νέες γνωριμίες κι όχι μόνο: Ο Κριός κι ακόμα 4 ζώδια θα περάσουν ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Mood swings χωρίς προειδοποίηση: Τα 4 ζώδια που αλλάζουν διάθεση μέσα σε 1 λεπτό

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

ζώδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τοστ χωρίς ψωμί; Η Δούκισσα Νομικού έχει τη συνταγή

Τοστ χωρίς ψωμί; Η Δούκισσα Νομικού έχει τη συνταγή

02.02.2026
Επόμενο
Η Σίλια Δούμου στο Talk to MAD: «O Gio Kay με στηρίζει σε κάθε μου κίνηση»

Η Σίλια Δούμου στο Talk to MAD: «O Gio Kay με στηρίζει σε κάθε μου κίνηση»

02.02.2026

Δες επίσης

Στείλ’ το ή μην το στείλεις… 20 λόγοι που θα σε βγάλουν από το δίλημμα
Life

Στείλ’ το ή μην το στείλεις… 20 λόγοι που θα σε βγάλουν από το δίλημμα

02.02.2026
Πώς ένα απλό φωτιστικό θα φέρει χαρακτήρα και ατμόσφαιρα στην κουζίνα σου
Life

Πώς ένα απλό φωτιστικό θα φέρει χαρακτήρα και ατμόσφαιρα στην κουζίνα σου

02.02.2026
Τοστ χωρίς ψωμί; Η Δούκισσα Νομικού έχει τη συνταγή
Life

Τοστ χωρίς ψωμί; Η Δούκισσα Νομικού έχει τη συνταγή

02.02.2026
Chappell Roan: Το naked dress που έφερε τα ’90s στα Grammys 2026
Fashion

Chappell Roan: Το naked dress που έφερε τα ’90s στα Grammys 2026

02.02.2026
Η Mattel παρουσιάζει την πρώτη «Golden» σειρά KPop Demon Hunters™
Life

Η Mattel παρουσιάζει την πρώτη «Golden» σειρά KPop Demon Hunters™

02.02.2026
6 αρώματα που μυρίζουν σαν ξόρκι αγάπης
Beauty

6 αρώματα που μυρίζουν σαν ξόρκι αγάπης

02.02.2026
Φοράς μόνο ουδέτερους τόνους; Αυτά είναι τα χρώματα που θα λατρέψεις το 2026
Fashion

Φοράς μόνο ουδέτερους τόνους; Αυτά είναι τα χρώματα που θα λατρέψεις το 2026

02.02.2026
Moncler Grenoble FW26: Χιόνι, prints και western αναφορές σε μια μοναδική πασαρέλα στο Aspen
Fashion

Moncler Grenoble FW26: Χιόνι, prints και western αναφορές σε μια μοναδική πασαρέλα στο Aspen

02.02.2026
Οι beauty τάσεις που κυριάρχησαν στο κόκκινο χαλί των Grammys 2026
Beauty

Οι beauty τάσεις που κυριάρχησαν στο κόκκινο χαλί των Grammys 2026

02.02.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει