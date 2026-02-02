Τοστ χωρίς ψωμί; Η Δούκισσα Νομικού έχει τη συνταγή

H εύκολη συνταγή της Δούκισσας Νομικού για μια πιο υγιεινή και θρεπτική εκδοχή του τοστ χωρίς ψωμί και επιπλέον υδατάνθρακες

Το τοστ παραμένει αναντικατάστατο αγαπημένο σνακ μικρών και μεγάλων εδώ και δεκαετίες. Δύο φέτες ψωμί που «αγκαλιάζουν» ό,τι τραβάει η όρεξή μας, από το νηπιαγωγείο, όταν το παίρναμε τυλιγμένο σε χαρτοπετσέτα και αλουμινόχαρτο, μέχρι σήμερα, που αποτελεί το απόλυτο comfort food μετά από μια κουραστική μέρα ή το γρήγορο πρωινό πριν ξεκινήσει η καθημερινότητά μας.

Παρά τη διαχρονική του δημοφιλία, για όσους προσέχουν τη διατροφή τους και περιορίζουν τους υδατάνθρακες, δύο φέτες ψωμί μπορεί να φαίνονται υπερβολικές. Σε αυτό το πλαίσιο έρχεται η Δούκισσα Νομικού, η οποία πρόσφατα μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο με μια έξυπνη εκδοχή του τοστ χωρίς ψωμί, χρησιμοποιώντας μόνο τρία απλά υλικά που συνήθως έχουμε ήδη στην κουζίνα.

Υλικά:

2 ασπράδια αυγού

3 κ.σ. βρώμη (αλεσμένη στο μούλτι)

2 κ.σ. γιαούρτι χαμηλών λιπαρών

Εκτέλεση:

Ανακατεύεις τα υλικά και απλώνεις το μείγμα σε αντικολλητικό χαρτί , σχηματίζοντας ένα ορθογώνιο.

, σχηματίζοντας ένα ορθογώνιο. Ψήνεις στην τοστιέρα για 20 λεπτά , τσεκάροντας στο 10ο λεπτό και ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία ανάλογα.

, τσεκάροντας στο και ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία ανάλογα. Κόβεις το ορθογώνιο στη μέση, γεμίζεις με τυρί και γαλοπούλα (ή ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου) και ψήνεις για 1 λεπτό ακόμη, μέχρι να λιώσει το τυρί.

