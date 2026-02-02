Τοστ χωρίς ψωμί; Η Δούκισσα Νομικού έχει τη συνταγή

Το τοστ παραμένει αναντικατάστατο αγαπημένο σνακ μικρών και μεγάλων εδώ και δεκαετίες. Δύο φέτες ψωμί που «αγκαλιάζουν» ό,τι τραβάει η όρεξή μας, από το νηπιαγωγείο, όταν το παίρναμε τυλιγμένο σε χαρτοπετσέτα και αλουμινόχαρτο, μέχρι σήμερα, που αποτελεί το απόλυτο comfort food μετά από μια κουραστική μέρα ή το γρήγορο πρωινό πριν ξεκινήσει η καθημερινότητά μας.
Παρά τη διαχρονική του δημοφιλία, για όσους προσέχουν τη διατροφή τους και περιορίζουν τους υδατάνθρακες, δύο φέτες ψωμί μπορεί να φαίνονται υπερβολικές. Σε αυτό το πλαίσιο έρχεται η Δούκισσα Νομικού, η οποία πρόσφατα μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο με μια έξυπνη εκδοχή του τοστ χωρίς ψωμί, χρησιμοποιώντας μόνο τρία απλά υλικά που συνήθως έχουμε ήδη στην κουζίνα.
Διάβασε επίσης: Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα
Υλικά:
- 2 ασπράδια αυγού
- 3 κ.σ. βρώμη (αλεσμένη στο μούλτι)
- 2 κ.σ. γιαούρτι χαμηλών λιπαρών
Εκτέλεση:
- Ανακατεύεις τα υλικά και απλώνεις το μείγμα σε αντικολλητικό χαρτί, σχηματίζοντας ένα ορθογώνιο.
- Ψήνεις στην τοστιέρα για 20 λεπτά, τσεκάροντας στο 10ο λεπτό και ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία ανάλογα.
- Κόβεις το ορθογώνιο στη μέση, γεμίζεις με τυρί και γαλοπούλα (ή ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου) και ψήνεις για 1 λεπτό ακόμη, μέχρι να λιώσει το τυρί.
Διάβασε επίσης: Τα 5 λάθη που κάνεις και το μοσχαράκι σου βγαίνει πάντα σκληρό
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.