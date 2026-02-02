Mad Bubble
Μουσικά Νέα 02.02.2026

Η K-pop αποκτά το πρώτο της Grammy μέσα από το Golden

Το τραγούδι Golden των HUNTR/X από το «KPop Demon Hunters» χάρισε στην K-pop την πρώτη του βράβευση στην ιστορία των Grammy
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ένα ιστορικό ορόσημο για την παγκόσμια μουσική βιομηχανία καταγράφηκε στα Grammy 2026, καθώς η K-pop απέκτησε για πρώτη φορά παρουσία στο βάθρο των νικητών. Το τραγούδι «Golden», από την κινηματογραφική παραγωγή «KPop Demon Hunters» του Netflix, απέσπασε το βραβείο καλύτερου τραγουδιού γραμμένου για οπτικά μέσα, σηματοδοτώντας την πρώτη νίκη K-pop δημιουργίας στην ιστορία του θεσμού.

Το «Golden» ερμηνεύεται στην ταινία από το γυναικείο σχήμα HUNTR/X, πίσω από το οποίο βρίσκονται οι τραγουδίστριες EJAE, Audrey Nuna και REI AMI. Το τραγούδι γνώρισε μεγάλη απήχηση και εκτός κινηματογραφικού πλαισίου, κατακτώντας την κορυφή του Billboard Hot 100 και επιβεβαιώνοντας τη διεθνή δυναμική της K-pop σε αγορές πέρα από την Ασία.

ταινία Netflix

Διάβασε επίσης: Η Lola Young γράφει ιστορία στα Grammy 2026 με το Messy

Τη διάκριση παρέλαβε η EJAE εκ μέρους της δημιουργικής ομάδας, ενώ τον λόγο πήρε και ο Mark Sonnenblick, ο οποίος μίλησε εξ ονόματος των συντελεστών. Στους δημιουργούς του «Golden» περιλαμβάνονται επίσης οι Park Hong Jun, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam και Jeong Hoon Seo, υπογραμμίζοντας τη διεθνή και πολυσυλλεκτική φύση της παραγωγής.

Το «Golden» συγκέντρωσε συνολικά 4 υποψηφιότητες στα Grammy 2026, καθώς προτάθηκε επίσης στις κεντρικές κατηγορίες τραγουδιού της χρονιάς και καλύτερης pop ντουέτο ή ομαδικής ερμηνείας, ενώ έλαβε υποψηφιότητα και για καλύτερη remix ηχογράφηση, σε επεξεργασία του David Guetta. Παράλληλα, το soundtrack του «KPop Demon Hunters», το οποίο έφτασε στην κορυφή του Billboard 200, ήταν υποψήφιο για το βραβείο καλύτερου soundtrack συλλογής για οπτικά μέσα.

Η διάκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς τη μέχρι σήμερα περιορισμένη παρουσία της K-pop στα Grammy. Το συγκρότημα BTS ήταν το πρώτο K-pop σχήμα που προτάθηκε για Grammy το 2021 και έχει συγκεντρώσει συνολικά 5 υποψηφιότητες, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κερδίσει κάποιο βραβείο. Οι BTS ήταν επίσης οι πρώτοι που εμφανίστηκαν ζωντανά στη σκηνή των Grammy, ανοίγοντας τον δρόμο για το είδος.

Στη φετινή τελετή, ένα ακόμη ορόσημο σημειώθηκε με την παρουσία της ROSÉ, η οποία έγινε η πρώτη σόλο K-pop καλλιτέχνιδα που εμφανίστηκε στη σκηνή των Grammy. Η ROSÉ άνοιξε την τηλεοπτική μετάδοση μαζί με τον Bruno Mars, ερμηνεύοντας το «APT.», σε μια εμφάνιση που συμβόλισε τη σταδιακή ενσωμάτωση της K-pop στο κέντρο της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας.

Η δυναμική του «Golden» δεν περιορίστηκε στα Grammy. Το τραγούδι είχε ήδη κερδίσει το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού στις Χρυσές Σφαίρες 2026 και είναι υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού στην επερχόμενη τελετή του Μαρτίου. Κατά τη διάρκεια του 2025 παρέμεινε συνολικά 8 εβδομάδες στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, επιβεβαιώνοντας τη σπάνια διείσδυση ενός K-pop τραγουδιού στο αμερικανικό mainstream.

Η πρώτη αυτή νίκη της K-pop στα Grammy δεν αποτελεί απλώς μια μεμονωμένη επιτυχία, αλλά ένα σαφές σημάδι μετατόπισης του μουσικού τοπίου. Με το «Golden» των HUNTR/X, το είδος περνά πλέον από τον ρόλο του φιλοξενούμενου σε εκείνον του ισότιμου συνομιλητή στη μεγαλύτερη μουσική σκηνή του κόσμου.

Διάβασε επίσης: Grammy 2026: Εκκωφαντικός φόρος τιμής στον Ozzy Osbourne

