Mad Bubble
Μουσικά Νέα 02.02.2026

Ο Kanye West τραγουδά με την κόρη του για πρώτη σε συναυλία στο Μεξικό

Ο Kanye West επιστρέφει στο Μεξικό μετά από 18 χρόνια και τραγουδά μαζί με την κόρη του North West, δημιουργώντας μια συγκινητική στιγμή
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Kanye West επέστρεψε στη σκηνή την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στη Πόλη του Μεξικού, σηματοδοτώντας την πρώτη του συναυλία στη Λατινική Αμερική μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, από το ντεμπούτο του στη χώρα το 2008. Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν η παρουσία της κόρης του, North West, υπογραμμίζοντας τη διττή προσωπικότητα του αμφιλεγόμενου hip-hop superstar: τον καινοτόμο καλλιτέχνη που συνεχίζει να εξελίσσεται και τον αφοσιωμένο οικογενειάρχη.

Η πρώτη νύχτα στο La México (πρώην Plaza de Toros México) συγκέντρωσε περίπου 40.000 θεατές και περιλάμβανε την ερμηνεία του συγκινητικού «Only One» μαζί με την έφηβη κόρη του, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στη μουσική με ακόμα τέσσερα τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το «Piercing on my Hand».

Kim Kardashian North West
Διάβασε επίσης: Ο Justin Bieber επέστρεψε… ημίγυμνος στη σκηνή των Grammy 2026 μετά από 4 χρόνια

Το show ξεκίνησε με τον Kanye West ντυμένο σε λευκή τήβεννο, συνοδευόμενο από μια ομάδα ανδρών που θύμιζαν μοναχούς, οδηγώντας τον στο κέντρο της αρένας. Ακολούθησαν οι πρώτοι ήχοι του «Heartless», ξεκινώντας ένα μουσικό τελετουργικό γεμάτο επιτυχίες όπως τα «Can’t Tell Me Nothing», «N—s in Paris», «Mercy», «Blood on the Leaves», «On Sight», «Black Skinhead», «Power», «Bound 2» και «STARS».

Η σκηνή ήταν minimal, με κυκλική πλατφόρμα χωρίς δομές ή οθόνες, επιτρέποντας 360° θέαση για το κοινό. Το σκηνικό θύμιζε έναν τεράστιο φεγγάρι, που σε κάποιες στιγμές έμοιαζε με βραστήρα ηφαιστείου, με κόκκινα φώτα και πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό.

Ο Kanye West κράτησε επαφή με το κοινό, επικεντρώνοντας την ενέργειά του στη μουσική. Τραγούδια όπως τα «Power» και «Black Skinhead» ξεσήκωσαν το κοινό, πολλοί από τους οποίους δεν είχαν καν γεννηθεί όταν ο καλλιτέχνης είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στη Μεξική το 2008 με το Glow in the Dark Tour.


Διάβασε επίσης: Η Madonna αποθεώνει το νέο τραγούδι του Harry Styles Aperture

Kanye West Kim Kardashian North West μουσική
