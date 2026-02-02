Mad Bubble
Μουσικά Νέα 02.02.2026

ΕΡΤ: Η ανακοίνωση για τις εκπλήξεις που θα δούμε στο Sing for Greece 2026

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου οι 2 Ημιτελικοί και Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 ο Τελικός
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

3 καταξιωμένοι καλλιτέχνες θα δώσουν μια ξεχωριστή νότα στις τρεις βραδιές του show της ΕΡΤ «Sing for Greece 2026», την Τετάρτη 11, την Παρασκευή 13 και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00.

Στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, η Klavdia θα ανέβει στη σκηνή του «Sing for Greece» για να μας βάλει σε ρυθμούς Eurovision. Η εκπρόσωπος της Ελλάδας στον περσινό διαγωνισμό, θα ταξιδέψει το κοινό με τη μοναδική φωνή της, που μας χάρισε την εξαιρετική 6η θέση στη Eurovision 2025.

Διάβασε επίσης: Eurovision Flashback: 5 φορές που η Ελλάδα «έφαγε άκυρο» και 5 που μείναμε με το στόμα ανοιχτό

Στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, θα απολαύσουμε την Τάμτα, την πιο ανατρεπτική καλλιτέχνιδα της ελληνικής pop σκηνής, η οποία θα παρουσιάσει μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα, με μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις και αέρα Εurovision.

Επίσης, στον Β’ Ημιτελικό, η Antigoni θα παρουσιάσει, για πρώτη φορά ζωντανά, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Στον Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ο μοναδικός Χρήστος Μάστορας, με τη σπουδαία μουσική διαδρομή, θα χαρίσει μοναδικές στιγμές με τις ξεχωριστές ερμηνείες του και την αστείρευτη ενέργειά του.

Ο χρόνος για τις 3 βραδιές του «Sing for Greece 2026» μετράει αντίστροφα και οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εδώ. Τα 3 shows με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας, καθώς και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, σε ειδική εκπομπή που θα παρουσιάσουν η Μικαέλα Θεοφίλου και ο Δημήτρης Μεϊδάνης, από τη Φωνή της Ελλάδας και από το ERT εcho.


Διάβασε επίσης: Eurovision Song Contest Live Tour: Η Έλενα Παπαρίζου στην ιστορική περιοδεία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision

Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece 2026 ΕΡΤ1
