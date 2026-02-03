Το μυστικό για να κρατάς πάντα φρέσκο το σέλερι στο ψυγείο

Μικρές αλλαγές στη συντήρηση μπορούν να κάνουν το σέλερι να παραμένει νόστιμο και τραγανό για πολύ περισσότερο χρόνο

Το σέλερι αποτελεί βασικό υλικό σε πολλές συνταγές, από σαλάτες μέχρι σούπες και βραστά. Παρά την ανθεκτικότητά του σε σχέση με άλλα λαχανικά, χάνει σχετικά γρήγορα τη φρεσκάδα του όταν αποθηκεύεται με λάθος τρόπο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σπατάλη τροφίμων. Υπάρχουν όμως απλές μέθοδοι που παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του, διατηρώντας την τραγανότητά του και τη γεύση του.

Η σωστή αποθήκευση του σέλερι απαιτεί συνδυασμό υγρασίας και κυκλοφορίας αέρα. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η αφυδάτωση αλλά και η συσσώρευση αερίου αιθυλενίου, που επιταχύνει την αλλοίωση.

Διπλή σακούλα

Τοποθετώντας το σέλερι στην αρχική σακούλα του και καλύπτοντάς το με μια δεύτερη πλαστική, χωρίς να την σφίγγεις, δημιουργείται ένα προστατευτικό περιβάλλον που μειώνει την απώλεια υγρασίας. Παράλληλα, ο αέρας συνεχίζει να κυκλοφορεί, περιορίζοντας την ταχεία αλλοίωση. Με αυτόν τον τρόπο, το σέλερι μπορεί να παραμείνει τραγανό έως και τρεις εβδομάδες.

Κομμένα κομμάτια σε νερό

Η αποθήκευση του σέλερι σε κομμάτια μέσα σε δοχείο με νερό είναι μια ακόμη αποτελεσματική μέθοδος. Το νερό διατηρεί τα κομμάτια ενυδατωμένα και αποτρέπει το μαλάκωμα, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τη χρήση τους σε σαλάτες ή μαγειρευτά.

Τυλιγμένο σε υγρή πετσέτα

Μια παραλλαγή της μεθόδου είναι το τύλιγμα του σέλερι σε υγρή πετσέτα και η τοποθέτηση του σε αεριζόμενη σακούλα ή δοχείο. Η πετσέτα διατηρεί την υγρασία και το αεριζόμενο περιτύλιγμα επιτρέπει την κυκλοφορία αέρα, αποτρέποντας την πρόωρη σήψη.

Σέλερι στον φούρνο ή ωμό

Εκτός από την αποθήκευση, η χρήση του σέλερι σε συνταγές βοηθά στην αξιοποίηση ακόμα και των κομματιών που αρχίζουν να χάνουν την τραγανότητά τους. Το ψήσιμο με ελαιόλαδο και μπαχαρικά ή η ενσωμάτωση σε stir-fry κρατά τη γεύση του ζωντανή και μειώνει τη σπατάλη τροφίμων.

