Mad Bubble
Mad Bubble
Διατροφή 03.02.2026

Το μυστικό για να κρατάς πάντα φρέσκο το σέλερι στο ψυγείο

fagito
Μικρές αλλαγές στη συντήρηση μπορούν να κάνουν το σέλερι να παραμένει νόστιμο και τραγανό για πολύ περισσότερο χρόνο
Μαρία Χατζηγιάννη

Το σέλερι αποτελεί βασικό υλικό σε πολλές συνταγές, από σαλάτες μέχρι σούπες και βραστά. Παρά την ανθεκτικότητά του σε σχέση με άλλα λαχανικά, χάνει σχετικά γρήγορα τη φρεσκάδα του όταν αποθηκεύεται με λάθος τρόπο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σπατάλη τροφίμων. Υπάρχουν όμως απλές μέθοδοι που παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του, διατηρώντας την τραγανότητά του και τη γεύση του.

Η σωστή αποθήκευση του σέλερι απαιτεί συνδυασμό υγρασίας και κυκλοφορίας αέρα. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η αφυδάτωση αλλά και η συσσώρευση αερίου αιθυλενίου, που επιταχύνει την αλλοίωση.

celery
www.pexels.com

Διάβασε επίσης: Τοστ χωρίς ψωμί; Η Δούκισσα Νομικού έχει τη συνταγή

Διπλή σακούλα

Τοποθετώντας το σέλερι στην αρχική σακούλα του και καλύπτοντάς το με μια δεύτερη πλαστική, χωρίς να την σφίγγεις, δημιουργείται ένα προστατευτικό περιβάλλον που μειώνει την απώλεια υγρασίας. Παράλληλα, ο αέρας συνεχίζει να κυκλοφορεί, περιορίζοντας την ταχεία αλλοίωση. Με αυτόν τον τρόπο, το σέλερι μπορεί να παραμείνει τραγανό έως και τρεις εβδομάδες.

Κομμένα κομμάτια σε νερό

Η αποθήκευση του σέλερι σε κομμάτια μέσα σε δοχείο με νερό είναι μια ακόμη αποτελεσματική μέθοδος. Το νερό διατηρεί τα κομμάτια ενυδατωμένα και αποτρέπει το μαλάκωμα, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τη χρήση τους σε σαλάτες ή μαγειρευτά.

celery
/www.pexels.com

Τυλιγμένο σε υγρή πετσέτα

Μια παραλλαγή της μεθόδου είναι το τύλιγμα του σέλερι σε υγρή πετσέτα και η τοποθέτηση του σε αεριζόμενη σακούλα ή δοχείο. Η πετσέτα διατηρεί την υγρασία και το αεριζόμενο περιτύλιγμα επιτρέπει την κυκλοφορία αέρα, αποτρέποντας την πρόωρη σήψη.

Σέλερι στον φούρνο ή ωμό

Εκτός από την αποθήκευση, η χρήση του σέλερι σε συνταγές βοηθά στην αξιοποίηση ακόμα και των κομματιών που αρχίζουν να χάνουν την τραγανότητά τους. Το ψήσιμο με ελαιόλαδο και μπαχαρικά ή η ενσωμάτωση σε stir-fry κρατά τη γεύση του ζωντανή και μειώνει τη σπατάλη τροφίμων.

Διάβασε επίσης: Το απλό hack που κρατά το αβοκάντο κρεμώδες κάθε φορά

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

διατροφή λαχανικά φαγητό
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ένας δύσκολος κύκλος κλείνει για 3 ζώδια μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου

Ένας δύσκολος κύκλος κλείνει για 3 ζώδια μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου

03.02.2026
Επόμενο
6 λάθη διακόσμησης που σαμποτάρουν την αισθητική του σπιτιού σου

6 λάθη διακόσμησης που σαμποτάρουν την αισθητική του σπιτιού σου

03.02.2026

Δες επίσης

6 λάθη διακόσμησης που σαμποτάρουν την αισθητική του σπιτιού σου
Life

6 λάθη διακόσμησης που σαμποτάρουν την αισθητική του σπιτιού σου

03.02.2026
Ένας δύσκολος κύκλος κλείνει για 3 ζώδια μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου
Life

Ένας δύσκολος κύκλος κλείνει για 3 ζώδια μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου

03.02.2026
6 δραστηριότητες που αυξάνουν φυσικά τη διάθεσή σου
Life

6 δραστηριότητες που αυξάνουν φυσικά τη διάθεσή σου

03.02.2026
8 καρναβάλια εντός και εκτός Ελλάδας που αξίζει να ζήσεις τουλάχιστον μία φορά
Life

8 καρναβάλια εντός και εκτός Ελλάδας που αξίζει να ζήσεις τουλάχιστον μία φορά

03.02.2026
Το ρόφημα που οι γιατροί συστήνουν πάντα όταν είσαι άρρωστος
Life

Το ρόφημα που οι γιατροί συστήνουν πάντα όταν είσαι άρρωστος

03.02.2026
Τα 10 τρόφιμα που δεν αξίζει να αγοράζεις σε μεγάλες συσκευασίες
Life

Τα 10 τρόφιμα που δεν αξίζει να αγοράζεις σε μεγάλες συσκευασίες

03.02.2026
7 σημάδια ότι το ψωμί που τρως δεν είναι τόσο υγιεινό όσο νομίζεις
Food

7 σημάδια ότι το ψωμί που τρως δεν είναι τόσο υγιεινό όσο νομίζεις

03.02.2026
Τσικνοπέμπτη χωρίς bbq; 8 DIY λύσεις για να τσικνίσεις ακόμη κι αν δεν έχεις ψησταριά
Food

Τσικνοπέμπτη χωρίς bbq; 8 DIY λύσεις για να τσικνίσεις ακόμη κι αν δεν έχεις ψησταριά

03.02.2026
Πεινάς ανάμεσα στα γεύματα; Αυτά τα 10 σνακ θα σε κρατήσουν χορτάτο και γεμάτο ενέργεια
Life

Πεινάς ανάμεσα στα γεύματα; Αυτά τα 10 σνακ θα σε κρατήσουν χορτάτο και γεμάτο ενέργεια

03.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει