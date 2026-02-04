Από την ζήλεια μέχρι την ακαταστασία: Αυτά είναι τα red flags κάθε ζωδίου

Αν θέλεις να κρατήσεις καλές σχέσεις με κάθε ζώδιο, μάθε τι τους ενοχλεί και δώσε χώρο και σεβασμό στα όριά του

Κάθε ζώδιο έχει τα δικά του όρια και… κόκκινες γραμμές που αν παραβιαστούν, δεν μπορούν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους. Από μικρές συνήθειες μέχρι μεγαλύτερες συμπεριφορές, τα red flags του καθενός λένε πολλά για το τι δεν μπορούν να ανεχτούν σε φίλους, συντρόφους ή συνεργάτες. Ας δούμε τι εκνευρίζει κάθε ζώδιο:

Κριός

Η αναβλητικότητα. Οι Κριοί αγαπούν τη δράση και την αποφασιστικότητα. Αν δουν κάποιον να σέρνεται ή να αναβάλλει συνεχώς, χάνουν γρήγορα την υπομονή τους.

Ταύρος

Όταν κάποιος δεν τρώει ή δεν σέβεται το φαγητό. Οι Ταύροι αγαπούν τη γεύση και την απόλαυση. Βλέποντάς σε να αγνοείς το καλό φαγητό ή να υποτιμάς ένα γεύμα τους… ξενερώνουν αμέσως.





Δίδυμοι

Η μονοτονία και η έλλειψη επικοινωνίας. Οι Δίδυμοι χρειάζονται συζήτηση, αλλαγή και πνευματική πρόκληση. Αν νιώσουν πως ο άλλος δεν συμμετέχει ή βαριέται, απομακρύνονται.

Καρκίνος

Η ψυχρότητα ή η έλλειψη συναισθηματικής ευαισθησίας. Οι Καρκίνοι θέλουν ασφάλεια και ζεστασιά. Αν κάποιος τους αγνοεί ή είναι απόμακρος, αισθάνονται πληγωμένοι.

Λέων

Η απαξίωση και η έλλειψη θαυμασμού. Οι Λέοντες αγαπούν να τους προσέχουν και να τους εκτιμούν. Αν νιώσουν πως κανείς δεν αναγνωρίζει την αξία τους, δεν θα κρατήσουν τα νεύρα τους.

Παρθένος

Η ακαταστασία και η αναρχία. Οι Παρθένοι εκτιμούν την τάξη και τη λεπτομέρεια. Αν βλέπουν χάος ή ασυνέπεια γύρω τους, τους πιάνει εκνευρισμός.

Ζυγός

Η αδικία και η επιθετικότητα. Οι Ζυγοί αγαπούν την ισορροπία και την αρμονία. Αν κάποιος είναι άδικος ή υπερβολικά συγκρουσιακός, αποσύρονται γρήγορα.

Σκορπιός

Η επιφανειακότητα και η αναξιοπιστία. Οι Σκορπιοί θέλουν βάθος και ειλικρίνεια. Αν αντιληφθούν ψέματα ή επιφανειακές συμπεριφορές, ξέρουν πώς να βάλουν όρια.

Τοξότης

Οι περιορισμοί και η ζήλια. Οι Τοξότες αγαπούν την ελευθερία και την περιπέτεια. Οποιαδήποτε προσπάθεια να τους “δέσουν” ή να ελέγξουν τις κινήσεις τους τους εκνευρίζει.

Αιγόκερως

Η έλλειψη υπευθυνότητας. Οι Αιγόκεροι είναι πειθαρχημένοι και φιλόδοξοι. Όταν κάποιος δεν παίρνει στα σοβαρά τις υποχρεώσεις του, χάνουν τον σεβασμό τους.

Υδροχόος

Ο συντηρητισμός και η στενομυαλιά. Οι Υδροχόοι αγαπούν την καινοτομία και την ανεξαρτησία. Αν νιώσουν περιορισμένοι ή κολλημένοι σε παρωχημένες ιδέες, απομακρύνονται.

Ιχθύες

Η έλλειψη ενσυναίσθησης και η σκληρότητα. Οι Ιχθύες είναι ευαίσθητοι και ρομαντικοί. Αν δουν ψυχρότητα ή αδιαφορία για τα συναισθήματα, πληγώνονται βαθιά και αποσύρονται.

