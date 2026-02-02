Ο Γιώργος Λιβάνης στο OK!: «Τον Γιώργο Μαζωνάκη τον εκτιμώ πολύ, μου άνοιξε δρόμους στη μουσική»

Στην εκπομπή ΟΚ! με τον Θέμη Γεωργαντά, η στήλη «Themis is calling» φέρνει τους τηλεθεατές πιο κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα, μέσα από σύντομες και ανεπίσημες τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Ο παρουσιαστής τηλεφωνεί στους καλεσμένους για να μάθουμε στιγμές από την καθημερινότητά τους και προσωπικές τους προτιμήσεις. Στην τελευταία συνέντευξη, ο τραγουδιστής Γιώργος Λιβάνης μοιράστηκε λεπτομέρειες για την καθημερινότητά του, τις εμφανίσεις του και τη μουσική του πορεία.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, μίλησε για τις εμφανίσεις του στο Vogue και για τη δισκογραφική του δραστηριότητα δείχνει μια συνεχή δημιουργική πορεία με στόχο την ολοκληρωμένη παρουσίαση της δουλειάς του στο κοινό.

Στη συνέχεια, η συνέντευξη μετατράπηκε σε ένα παιχνίδι ταχύτητας, με τον ίδιο να απαντά σε σύντομες ερωτήσεις σχετικά με την προσωπική του ζωή και προτιμήσεις. Όταν του ζητήθηκε να περιγράψει τον εαυτό του με τρεις λέξεις απάντησε: «Εργασιομανής, Άγχος, Ελθουσιάδη». Σχετικά με το τι του αρέσει να κάνει με τον γιο του, είπε: «Να παίζουμε», ενώ για το τι θεωρεί πιο σέξι πάνω του απαντά: «Η φωνή μου». Ακόμη, μοιράστηκε στιγμές από την παιδική του ηλικία και τα πρώτα του celebrity crushes: «Το έχω ξαναπεί, απλά δε θυμάμαι το όνομά της, δυστυχώς. Ήταν μια κριτής από το British Talent Show».

Στο τέλος της τηλεφωνικής συνέντευξης, ο Θέμης Γεωργαντάς έθεσε στον Γιώργο Λιβάνη ένα μικρό δίλημμα για να κλείσει ευχάριστα τη συζήτηση, ζητώντας του να επιλέξει ανάμεσα σε δύο γνωστούς Έλληνες καλλιτέχνες: τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι και οι δύο καλλιτέχνες τον έχουν στηρίξει και επηρέασε θετικά την πορεία του, ωστόσο, από σεβασμό και εκτίμηση για τη συμβολή του στη μουσική του διαδρομή, επέλεξε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η επιλογή αυτή αναδεικνύει τις σημαντικές συνεργασίες και τις σχέσεις που έχουν διαμορφώσει την καριέρα του μέσα από τη μουσική σκηνή της Ελλάδας.

Η συνομιλία ολοκληρώθηκε με ευχές και χαλαρή διάθεση, αφήνοντας τους τηλεθεατές με μια γεύση από την καθημερινότητα και τον χαρακτήρα του καλλιτέχνη: «Αγαπημένε μου Γιώργο Λιβάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε ο Θέμης κλείνοντας τη σύντομη αλλά περιεκτική συνέντευξη.

