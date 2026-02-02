Mad Bubble
Mad Bubble
Mad TV News 02.02.2026

Ο Γιώργος Λιβάνης στο OK!: «Τον Γιώργο Μαζωνάκη τον εκτιμώ πολύ, μου άνοιξε δρόμους στη μουσική»

Στην τηλεφωνική στήλη της εκπομπής OK!, ο τραγουδιστής αναφέρεται στη μουσική του πορεία, τις συνεργασίες του και τις καθημερινές συνήθειες
Μαρία Χατζηγιάννη

Στην εκπομπή ΟΚ! με τον Θέμη Γεωργαντά, η στήλη «Themis is calling» φέρνει τους τηλεθεατές πιο κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα, μέσα από σύντομες και ανεπίσημες τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Ο παρουσιαστής τηλεφωνεί στους καλεσμένους για να μάθουμε στιγμές από την καθημερινότητά τους και προσωπικές τους προτιμήσεις. Στην τελευταία συνέντευξη, ο τραγουδιστής Γιώργος Λιβάνης μοιράστηκε λεπτομέρειες για την καθημερινότητά του, τις εμφανίσεις του και τη μουσική του πορεία.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, μίλησε για τις εμφανίσεις του στο Vogue και για τη δισκογραφική του δραστηριότητα δείχνει μια συνεχή δημιουργική πορεία με στόχο την ολοκληρωμένη παρουσίαση της δουλειάς του στο κοινό.

Διάβασε επίσης: Η Μορφούλα Ιακωβίδου στο ΟΚ!: «Με ενδιαφέρει η πορεία μου, όχι μόνο οι επιτυχίες»

Στη συνέχεια, η συνέντευξη μετατράπηκε σε ένα παιχνίδι ταχύτητας, με τον ίδιο να απαντά σε σύντομες ερωτήσεις σχετικά με την προσωπική του ζωή και προτιμήσεις. Όταν του ζητήθηκε να περιγράψει τον εαυτό του με τρεις λέξεις απάντησε: «Εργασιομανής, Άγχος, Ελθουσιάδη». Σχετικά με το τι του αρέσει να κάνει με τον γιο του, είπε: «Να παίζουμε», ενώ για το τι θεωρεί πιο σέξι πάνω του απαντά: «Η φωνή μου». Ακόμη, μοιράστηκε στιγμές από την παιδική του ηλικία και τα πρώτα του celebrity crushes: «Το έχω ξαναπεί, απλά δε θυμάμαι το όνομά της, δυστυχώς. Ήταν μια κριτής από το British Talent Show».

Στο τέλος της τηλεφωνικής συνέντευξης, ο Θέμης Γεωργαντάς έθεσε στον Γιώργο Λιβάνη ένα μικρό δίλημμα για να κλείσει ευχάριστα τη συζήτηση, ζητώντας του να επιλέξει ανάμεσα σε δύο γνωστούς Έλληνες καλλιτέχνες: τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι και οι δύο καλλιτέχνες τον έχουν στηρίξει και επηρέασε θετικά την πορεία του, ωστόσο, από σεβασμό και εκτίμηση για τη συμβολή του στη μουσική του διαδρομή, επέλεξε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η επιλογή αυτή αναδεικνύει τις σημαντικές συνεργασίες και τις σχέσεις που έχουν διαμορφώσει την καριέρα του μέσα από τη μουσική σκηνή της Ελλάδας.

Η συνομιλία ολοκληρώθηκε με ευχές και χαλαρή διάθεση, αφήνοντας τους τηλεθεατές με μια γεύση από την καθημερινότητα και τον χαρακτήρα του καλλιτέχνη: «Αγαπημένε μου Γιώργο Λιβάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε ο Θέμης κλείνοντας τη σύντομη αλλά περιεκτική συνέντευξη.

Διάβασε επίσης: H Marseaux στο ΟΚ!: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα παίξω την Wednesday στο Άνταμς Family»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

OK γιώργος λιβάνης Θέμη Γεωργαντάς
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έλλη Κοκκίνου: Η on air αναφορά στον Διονύση Σχοινά και η έντονη αμηχανία της

Έλλη Κοκκίνου: Η on air αναφορά στον Διονύση Σχοινά και η έντονη αμηχανία της

02.02.2026
Επόμενο
Situs inversus: Tι πρέπει να γνωρίζεις για τη σπάνια πάθηση της Catherine O’Hara που πέθανε στα 71 της

Situs inversus: Tι πρέπει να γνωρίζεις για τη σπάνια πάθηση της Catherine O’Hara που πέθανε στα 71 της

02.02.2026

Δες επίσης

Ο Θάνος Κρομμύδας στο Talk to MAD: «Το θέατρο με κάνει να νιώθω ζωντανός κάθε παράσταση»
Mad TV News

Ο Θάνος Κρομμύδας στο Talk to MAD: «Το θέατρο με κάνει να νιώθω ζωντανός κάθε παράσταση»

30.01.2026
Mad Tech News: Threads, TikTok, ChatGPT και Pokémon Go
Mad TV News

Mad Tech News: Threads, TikTok, ChatGPT και Pokémon Go

28.01.2026
Διαmadάκια: Αυτό είναι το trend που έχει βαρεθεί η Gen Z
Diamadakia

Διαmadάκια: Αυτό είναι το trend που έχει βαρεθεί η Gen Z

28.01.2026
O Γιάννης Αρβανιτίδης στο Talk to MAD: «Το 2026 θα ήθελα να συνεργαστώ με τον Νίκο Οικονομόπουλο»
Mad TV News

O Γιάννης Αρβανιτίδης στο Talk to MAD: «Το 2026 θα ήθελα να συνεργαστώ με τον Νίκο Οικονομόπουλο»

28.01.2026
Ο Νίκος Πολυδερόπουλος στο OK!: «Η αναμονή για το μωρό είναι συναρπαστική και αγχωτική ταυτόχρονα»
Mad TV News

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος στο OK!: «Η αναμονή για το μωρό είναι συναρπαστική και αγχωτική ταυτόχρονα»

27.01.2026
Η Χριστίνα Μήλιου στο Unplugged Stories: «Η εμπειρία στο The Voice με βοήθησε, αλλά δεν με καθόρισε»
Mad TV News

Η Χριστίνα Μήλιου στο Unplugged Stories: «Η εμπειρία στο The Voice με βοήθησε, αλλά δεν με καθόρισε»

27.01.2026
Ο Δημήτρης Τσιμπούκης στο Talk to MAD: «Θέλω κάποια στιγμή να φτάσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες»
Mad TV News

Ο Δημήτρης Τσιμπούκης στο Talk to MAD: «Θέλω κάποια στιγμή να φτάσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες»

27.01.2026
Ο Μιχαήλ-Άγγελος Κρητικός στο OK!: «Είμαστε μια γροθιά, όλα τα οργανώνουμε οικογενειακώς»
Mad TV News

Ο Μιχαήλ-Άγγελος Κρητικός στο OK!: «Είμαστε μια γροθιά, όλα τα οργανώνουμε οικογενειακώς»

27.01.2026
H Κάτια Νεκταρίου και η Μαρίλια καλεσμένες στο Talk to MAD
Mad TV News

H Κάτια Νεκταρίου και η Μαρίλια καλεσμένες στο Talk to MAD

27.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει