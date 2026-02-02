Mad steilto
Situs inversus: Tι πρέπει να γνωρίζεις για τη σπάνια πάθηση της Catherine O’Hara που πέθανε στα 71 της

Θλίψη στο Χόλιγουντ για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Catherine O’Hara που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Χόλιγουντ και ο παγκόσμιος καλλιτεχνικός χώρος θρινεί μετά τον θάνατο της Catherine O’Hara, μιας ηθοποιού που ταυτίστηκε με εμβληματικούς ρόλους και με ένα ξεχωριστό κωμικό αποτύπωμα. Η Καναδή ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών, όπως ανακοίνωσε ο ατζέντης της, σκορπίζοντας συγκίνηση σε συναδέλφους και θαυμαστές που μεγάλωσαν με τις ερμηνείες της. Η Catherine O’Hara, γνωστή κυρίως ως η αξέχαστη «μαμά» στις ταινίες «Σκαθαροζούμης» και «Μόνος στο σπίτι», μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση και κατέληξε έπειτα από σύντομη ασθένεια. Η αιτία θανάτου της δεν έχει επισήμως διευκρινιστεί.

Στο παρελθόν, η Catherine O’Hara είχε μιλήσει δημόσια για ένα σπάνιο γενετικό χαρακτηριστικό με το οποίο γεννήθηκε και το οποίο είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον του κοινού. Επρόκειτο για το situs inversus, μια σπάνια ανατομική παραλλαγή κατά την οποία τα όργανα στο στήθος και την κοιλιακή χώρα βρίσκονται σε κατοπτρική διάταξη σε σχέση με τη συνήθη ανθρώπινη ανατομία. Στην περίπτωσή της, η καρδιά της βρισκόταν στη δεξιά πλευρά του θώρακα.

Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, το situs inversus εμφανίζεται περίπου σε 1 στους 10.000 ανθρώπους. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν προκαλεί συμπτώματα και δεν απαιτεί θεραπεία, με πολλούς ανθρώπους να αγνοούν ότι το έχουν σε όλη τους τη ζωή. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται συνήθως για μια ακίνδυνη κατάσταση, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνυπάρχει με άλλες συγγενείς επιπλοκές. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το situs inversus συνέβαλε στον θάνατο της Catherine O’Hara.

Η ίδια είχε αποκαλύψει ότι έμαθε για τη συγκεκριμένη πάθηση σε σχετικά ώριμη ηλικία, έπειτα από έναν τυπικό ιατρικό έλεγχο. Όπως είχε αφηγηθεί με χιούμορ, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν ταίριαζαν με τη συνηθισμένη ανατομία, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω έλεγχο και τελικά στη διάγνωση. Η ηθοποιός αντιμετώπιζε την αποκάλυψη με αυτοσαρκασμό, περιγράφοντας την εμπειρία ως μια απρόσμενη αλλά ακίνδυνη ιδιαιτερότητα της ζωής της.

Καλλιτεχνικά, η Catherine O’Hara διέγραψε μια πορεία άνω των τεσσάρων δεκαετιών. Γεννημένη στο Τορόντο το 1954, εμφανίστηκε στον κινηματογράφο το 1980 και σύντομα ξεχώρισε για την ευελιξία και το ιδιαίτερο κωμικό της ένστικτο. Το 1988 ενσάρκωσε τη μητριά της Winona Ryder στην ταινία «Ο Σκαθαροζούμης» του Tim Burton, έναν ρόλο που παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς. Δύο χρόνια αργότερα γνώρισε παγκόσμια αναγνώριση ως η μητέρα του Kevin στην ταινία «Μόνος στο σπίτι», όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Macaulay Culkin. Η ίδια είχε χαρακτηρίσει την ταινία «τέλεια» σε συνέντευξή της στο περιοδικό People το 2024.

Επανέλαβε τον ρόλο της στη συνέχεια «Μόνος στη Νέα Υόρκη», μια ταινία που έμεινε επίσης στη συλλογική μνήμη του κοινού. Όπως είχε πει με χιούμορ, άνθρωποι που ονομάζονταν Kevin τη σταματούσαν συχνά για να της ζητήσουν να φωνάξει τη διάσημη ατάκα της. Το 1993 συνεργάστηκε ξανά με τον Tim Burton, αυτή τη φορά στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Χριστουγεννιάτικος εφιάλτης», προσθέτοντας ακόμη έναν σημαντικό τίτλο στη φιλμογραφία της.

Τα τελευταία χρόνια, η Catherine O’Hara γνώρισε μια νέα γενιά θαυμαστών μέσα από τη σειρά «Schitt’s Creek», όπου υποδύθηκε τη Moira Rose. Ο ρόλος αυτός της χάρισε βραβείο Emmy καλύτερης γυναικείας ερμηνείας το 2020, καθώς και Χρυσή Σφαίρα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της αξία. Παράλληλα, συμμετείχε και στη σειρά «The Studio», συνεχίζοντας να εργάζεται ενεργά μέχρι πρόσφατα.

Η απώλειά της προκάλεσε κύμα συγκίνησης. Ο Macaulay Culkin, με τον οποίο διατηρούσε στενή φιλία, την αποχαιρέτησε δημόσια με λόγια βαθιάς αγάπης, εκφράζοντας τη λύπη του που δεν πρόλαβε να της πει όλα όσα ήθελε. Για το κοινό, η Catherine O’Hara δεν υπήρξε μόνο μια σπουδαία ηθοποιός, αλλά μια παρουσία που συνδύασε χιούμορ, τρυφερότητα και αυθεντικότητα, αφήνοντας πίσω της μια πλούσια καλλιτεχνική κληρονομιά.

