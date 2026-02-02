Teddy Swims, John Legend & Kesha Τιμούν τη Mariah Carey στο MusiCares 2026

Η Mariah Carey τιμήθηκε ως MusiCares Person of the Year 2026 σε μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη αφιερώματα, με τους Teddy Swims, John Legend, Kesha και άλλους να επανερμηνεύουν τα μεγαλύτερα hits της

Η Mariah Carey τιμήθηκε στο MusiCares Person of the Year 2026 με μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη μουσική, λάμψη και συγκίνηση. Το Los Angeles Convention Center πλημμύρισε από πεταλούδες και νότες λεβάντας, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα για την βασίλισσα των Χριστουγέννων και R&B θρύλο. Η φετινή διοργάνωση ήταν μια πραγματική γιορτή της καριέρας της Carey, με εμφανίσεις που ανανέωσαν τα κλασικά της τραγούδια και απέδειξαν γιατί παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά icons παγκοσμίως.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, καλλιτέχνες όπως οι Teddy Swims, John Legend, Kesha, Laufey, Maggie Rogers, Jennifer Hudson, Billy Porter και Adam Lambert απέδωσαν τα τραγούδια της με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. Από soulful μπαλάντες έως pop εκρηκτικές ερμηνείες και jazzy bossa nova, κάθε κομμάτι της τραγουδίστριας ζωντάνεψε ξανά επί σκηνής, προκαλώντας συγκίνηση και χαρά στην ίδια, που τραγουδούσε μαζί με τις δικές της επιτυχίες.

Η βραδιά περιλάμβανε στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. H Jennifer Hudson ξεκίνησε με την «I Don’t Wanna Cry» και συνέχισε με τα «My All» και «Vision of Love», ενώ η Taylor Momsen και οι Foo Fighters έδωσαν μια grunge διάσταση σε τραγούδια από το μυστικό album της Carey του 1995, «Someone’s Ugly Daughter».

https://www.instagram.com/reels/DULhBirDq1E/

Η Laufey επανερμήνευσε το «It’s Like That» ως jazzy bossa nova, η Kesha ξεσήκωσε το κοινό με το «Obsessed», και η Maggie Rogers παρουσίασε με μοναδικό τρόπο το «Honey». Το κοινό συμμετείχε ενεργά, ενώ η Carey φαινόταν ολοζώντανη, χαμογελαστή και ενθουσιασμένη με κάθε στιγμή.

https://www.instagram.com/reels/DUMAtNckd6P/

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια μαγική στιγμή όταν ο Jon Batiste οδήγησε ένα singalong του «All I Want for Christmas Is You», με συμμετοχή των καλλιτεχνών και της Gayle King, ενώ η Carey εμφανίστηκε για να κλείσει το τραγούδι με την αξεπέραστη φωνή της.

https://www.instagram.com/reels/DUMDEjqkUba/

Το γεγονός δεν ήταν μόνο μια γιορτή της καριέρας της Mariah Carey, αλλά και υπενθύμιση του ανθρωπιστικού έργου του MusiCares, που μέσα σε έναν χρόνο βοήθησε πάνω από 3.000 μουσικούς με πάνω από 15 εκατομμύρια δολάρια σε relief. Μια βραδιά που απέδειξε γιατί η Mariah Carey παραμένει η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα της μουσικής.

