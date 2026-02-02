Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 02.02.2026

Teddy Swims, John Legend & Kesha Τιμούν τη Mariah Carey στο MusiCares 2026

mariah_carey
Η Mariah Carey τιμήθηκε ως MusiCares Person of the Year 2026 σε μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη αφιερώματα, με τους Teddy Swims, John Legend, Kesha και άλλους να επανερμηνεύουν τα μεγαλύτερα hits της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Mariah Carey τιμήθηκε στο MusiCares Person of the Year 2026 με μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη μουσική, λάμψη και συγκίνηση. Το Los Angeles Convention Center πλημμύρισε από πεταλούδες και νότες λεβάντας, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα για την βασίλισσα των Χριστουγέννων και R&B θρύλο. Η φετινή διοργάνωση ήταν μια πραγματική γιορτή της καριέρας της Carey, με εμφανίσεις που ανανέωσαν τα κλασικά της τραγούδια και απέδειξαν γιατί παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά icons παγκοσμίως.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, καλλιτέχνες όπως οι Teddy Swims, John Legend, Kesha, Laufey, Maggie Rogers, Jennifer Hudson, Billy Porter και Adam Lambert απέδωσαν τα τραγούδια της με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. Από soulful μπαλάντες έως pop εκρηκτικές ερμηνείες και jazzy bossa nova, κάθε κομμάτι της τραγουδίστριας ζωντάνεψε ξανά επί σκηνής, προκαλώντας συγκίνηση και χαρά στην ίδια, που τραγουδούσε μαζί με τις δικές της επιτυχίες.

mariah_carey
https://www.instagram.com/mariahcarey/

Διάβασε επίσης: Θριαμβευτική επιστροφή του Bruno Mars στη σκηνή των Grammy 2026

Η βραδιά περιλάμβανε στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. H Jennifer Hudson ξεκίνησε με την «I Don’t Wanna Cry» και συνέχισε με τα «My All» και «Vision of Love», ενώ η Taylor Momsen και οι Foo Fighters έδωσαν μια grunge διάσταση σε τραγούδια από το μυστικό album της Carey του 1995, «Someone’s Ugly Daughter».

https://www.instagram.com/reels/DULhBirDq1E/

Η Laufey επανερμήνευσε το «It’s Like That» ως jazzy bossa nova, η Kesha ξεσήκωσε το κοινό με το «Obsessed», και η Maggie Rogers παρουσίασε με μοναδικό τρόπο το «Honey». Το κοινό συμμετείχε ενεργά, ενώ η Carey φαινόταν ολοζώντανη, χαμογελαστή και ενθουσιασμένη με κάθε στιγμή.

https://www.instagram.com/reels/DUMAtNckd6P/

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια μαγική στιγμή όταν ο Jon Batiste οδήγησε ένα singalong του «All I Want for Christmas Is You», με συμμετοχή των καλλιτεχνών και της Gayle King, ενώ η Carey εμφανίστηκε για να κλείσει το τραγούδι με την αξεπέραστη φωνή της.

https://www.instagram.com/reels/DUMDEjqkUba/

Το γεγονός δεν ήταν μόνο μια γιορτή της καριέρας της Mariah Carey, αλλά και υπενθύμιση του ανθρωπιστικού έργου του MusiCares, που μέσα σε έναν χρόνο βοήθησε πάνω από 3.000 μουσικούς με πάνω από 15 εκατομμύρια δολάρια σε relief. Μια βραδιά που απέδειξε γιατί η Mariah Carey παραμένει η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα της μουσικής.

Διάβασε επίσης: Grammy 2026: Η συγκινητική εξομολόγηση της Lady Gaga για τον σύντροφό της κατά την βράβευσή της

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Mariah Carey μουσική
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Situs inversus: Tι πρέπει να γνωρίζεις για τη σπάνια πάθηση της Catherine O’Hara που πέθανε στα 71 της

Situs inversus: Tι πρέπει να γνωρίζεις για τη σπάνια πάθηση της Catherine O’Hara που πέθανε στα 71 της

02.02.2026
Επόμενο
Το τελευταίο νησί: Η ημερομηνία πρεμιέρας της νέας δραματικής σειράς της ΕΡΤ

Το τελευταίο νησί: Η ημερομηνία πρεμιέρας της νέας δραματικής σειράς της ΕΡΤ

02.02.2026

Δες επίσης

Grammy: Επίθεση της PETA στη Sabrina Carpenter και τη Lady Gaga
Μουσικά Νέα

Grammy: Επίθεση της PETA στη Sabrina Carpenter και τη Lady Gaga

02.02.2026
Θοδωρής Μαραντίνης: Η πρώτη δήλωση για το τέλος των Οnimara μετά από 25 χρόνια
Μουσικά Νέα

Θοδωρής Μαραντίνης: Η πρώτη δήλωση για το τέλος των Οnimara μετά από 25 χρόνια

02.02.2026
Η Πέγκυ Ζήνα μεταμορφώθηκε σε Αμαλία από το «Παρά Πέντε» και έγινε viral – Δες το video
Μουσικά Νέα

Η Πέγκυ Ζήνα μεταμορφώθηκε σε Αμαλία από το «Παρά Πέντε» και έγινε viral – Δες το video

02.02.2026
Eurovision 2026: Ο D3lta τραγουδά on air S.A.G.A.P.O. του Μιχάλη Ρακιντζή
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Ο D3lta τραγουδά on air S.A.G.A.P.O. του Μιχάλη Ρακιντζή

02.02.2026
Φιλανθρωπική Συναυλία για τη Στέγη Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος»
City Guide

Φιλανθρωπική Συναυλία για τη Στέγη Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος»

02.02.2026
Eurovision 2026 – Aκύλας: Η αντίδραση της οικογένειάς του με το Ferto – «Η μητέρα μου έκλαιγε»
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026 – Aκύλας: Η αντίδραση της οικογένειάς του με το Ferto – «Η μητέρα μου έκλαιγε»

02.02.2026
Η K-pop αποκτά το πρώτο της Grammy μέσα από το Golden
Μουσικά Νέα

Η K-pop αποκτά το πρώτο της Grammy μέσα από το Golden

02.02.2026
Ο Kanye West τραγουδά με την κόρη του για πρώτη σε συναυλία στο Μεξικό
Μουσικά Νέα

Ο Kanye West τραγουδά με την κόρη του για πρώτη σε συναυλία στο Μεξικό

02.02.2026
ΕΡΤ: Η ανακοίνωση για τις εκπλήξεις που θα δούμε στο Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

ΕΡΤ: Η ανακοίνωση για τις εκπλήξεις που θα δούμε στο Sing for Greece 2026

02.02.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει